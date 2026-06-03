Fabritsio Romano «Real»ning yangi transferlari haqida insayd berdi

·419·Sport
Fabritsio Romano «Real»ning yangi transferlari haqida insayd berdi

Yozgi transfer oynasi ochilishi bilan jahon futbolida katta yurishlar boshlanib ketdi. Yevropaning eng nufuzli insayderi va transfer bozorining eng ishonchli eksperti hisoblangan Fabritsio Romano Madridning «Real» klubi muxlislari uchun hayajonli yangiliklarni ma’lum qildi. Unga ko‘ra, «qirollik klubi» bu yilgi transfer bozorida juda faol va agressiv siyosat olib borishni rejalashtirmoqda va allaqachon dastlabki yirik kelishuvlarni yakunlab qo‘ygan.

Insayderning ta’kidlashicha, Madrid grandi jamoaning himoya chizig‘ini tubdan yangilash va kuchaytirishni maqsad qilgan.

Mudofaa chizig‘iga yangi yulduzlar kelishi kutilmoqda

«Qaymoqranglilar» rahbariyati Italiyaning «Inter» klubi hamda Niderlandiya milliy terma jamoasining o‘ng qanot himoyachisi Denzel Dyumfris transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgan. Ushbu transfer Madrid klubi uchun ancha manfaatli bo‘lishi kutilyapti:

  • Transfer bahosi: 20 million yevro.

  • Kelishuv sababi: Bu mablag‘ futbolchining Milan klubi bilan imzolagan amaldagi shartnomasida tovon puli (klausula) sifatida belgilab qo‘yilgan bo‘lib, «Real» ushbu banddan unumli foydalandi.

Bundan tashqari, Angliyaning «Liverpul» klubi bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetgach, jamoani tark etgan fransiyalik bahaybat markaziy himoyachi Ibraima Konate ham tez orada Madridga ko‘chib o‘tishi mumkin. Futbolchi erkin agent maqomida bo‘lgani uchun «Real»ga mutlaqo bepul tushadi.

«Real»ning yozgi rejalari va Mourinyu effekti

Fabritsio Romanoning alohida qayd etishicha, Dyumfris va Konate bilan bog‘liq ushbu transferlar «Real Madrid»ning transfer bozoridagi katta yurishlarining boshlanishi, xolos. Prezident Florentino Peres ushbu yozgi oynada yana bir qator shov-shuvli bitimlarni amalga oshirishni mo‘ljallab turibdi.

Qiziqarli malumot: Avvalroq Yevropa sport matbuotida «Real Madrid»ning sobiq ustozi, afsonaviy va serjahl murabbiy Joze Mourinyu yana qaytadan «Santyago Bernabeu»ga qaytib, jamoa boshqaruvini o‘z qo‘liga olishi mumkinligi haqida xabarlar keng tarqalgan edi. Yangi futbolchilarning kelishi ushbu rejalar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Yevropa futboli va transfer bozoridagi eng qaynoq, eng ishonchli va shov-shuvli xabarlarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring! Maqolani do‘stlaringizga ham ulashishni unutmang.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi