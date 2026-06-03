Fabritsio Romano «Real»ning yangi transferlari haqida insayd berdi
Yozgi transfer oynasi ochilishi bilan jahon futbolida katta yurishlar boshlanib ketdi. Yevropaning eng nufuzli insayderi va transfer bozorining eng ishonchli eksperti hisoblangan Fabritsio Romano Madridning «Real» klubi muxlislari uchun hayajonli yangiliklarni ma’lum qildi. Unga ko‘ra, «qirollik klubi» bu yilgi transfer bozorida juda faol va agressiv siyosat olib borishni rejalashtirmoqda va allaqachon dastlabki yirik kelishuvlarni yakunlab qo‘ygan.
Insayderning ta’kidlashicha, Madrid grandi jamoaning himoya chizig‘ini tubdan yangilash va kuchaytirishni maqsad qilgan.
Mudofaa chizig‘iga yangi yulduzlar kelishi kutilmoqda
«Qaymoqranglilar» rahbariyati Italiyaning «Inter» klubi hamda Niderlandiya milliy terma jamoasining o‘ng qanot himoyachisi Denzel Dyumfris transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgan. Ushbu transfer Madrid klubi uchun ancha manfaatli bo‘lishi kutilyapti:
Transfer bahosi: 20 million yevro.
Kelishuv sababi: Bu mablag‘ futbolchining Milan klubi bilan imzolagan amaldagi shartnomasida tovon puli (klausula) sifatida belgilab qo‘yilgan bo‘lib, «Real» ushbu banddan unumli foydalandi.
Bundan tashqari, Angliyaning «Liverpul» klubi bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetgach, jamoani tark etgan fransiyalik bahaybat markaziy himoyachi Ibraima Konate ham tez orada Madridga ko‘chib o‘tishi mumkin. Futbolchi erkin agent maqomida bo‘lgani uchun «Real»ga mutlaqo bepul tushadi.
«Real»ning yozgi rejalari va Mourinyu effekti
Fabritsio Romanoning alohida qayd etishicha, Dyumfris va Konate bilan bog‘liq ushbu transferlar «Real Madrid»ning transfer bozoridagi katta yurishlarining boshlanishi, xolos. Prezident Florentino Peres ushbu yozgi oynada yana bir qator shov-shuvli bitimlarni amalga oshirishni mo‘ljallab turibdi.
Qiziqarli malumot: Avvalroq Yevropa sport matbuotida «Real Madrid»ning sobiq ustozi, afsonaviy va serjahl murabbiy Joze Mourinyu yana qaytadan «Santyago Bernabeu»ga qaytib, jamoa boshqaruvini o‘z qo‘liga olishi mumkinligi haqida xabarlar keng tarqalgan edi. Yangi futbolchilarning kelishi ushbu rejalar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Yevropa futboli va transfer bozoridagi eng qaynoq, eng ishonchli va shov-shuvli xabarlarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring! Maqolani do‘stlaringizga ham ulashishni unutmang.
…