Jud Bellingem Liverpulga oʻtadimi? Robbi Fauler transfer haqida gapirdi

·216·Sport
Jud Bellingem Liverpulga oʻtadimi? Robbi Fauler transfer haqida gapirdi
Audio versiyasi

Liverpul afsonasi Robbi Fauler Angliya terma jamoasi yulduzi Jud Bellingem kelajakda Mersisayd klubiga oʻtishi mumkinligi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan 22 yoshli yarim himoyachi Ispaniyadagi sarguzashtlari yakunlangach, Angliya Premer-ligasiga qaytishni istashi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bellingham oʻz faoliyatini Birmingham City akademiyasida boshlab, 16 yoshidayoq asosiy jamoada debyut qilgan edi. 2020-yilda u Borussiya Dortmund safiga oʻtib, u yerda oʻz salohiyatini toʻliq namoyon etdi. 2023-yilda esa 103 million yevro evaziga Real Madrid bilan shartnoma imzoladi va qisqa vaqt ichida "Oltin toʻp"ga nomzodlar qatoriga kirdi.

Soʻnggi ikki mavsumda jarohatlar uning oʻsishiga biroz toʻsqinlik qildi va Angliya terma jamoasida Morgan Rogers kabi futbolchilar tomonidan raqobat kuchaydi. Shunga qaramay, Bellingham Chempionlar ligasi gʻolibi sifatida dunyoning eng kuchli oʻyinchilaridan biri boʻlib qolmoqda.

Robbi Fauler GOAL nashriga bergan intervyusida shunday dedi: "Men Liverpul muxlisi sifatida eng yaxshi futbolchilarni Enfildda koʻrishni xohlayman. Hozirda u dunyoning eng buyuk klublaridan biri Real Madridda oʻynamoqda, shuning uchun yaqin orada Premer-ligaga qaytishni istamasa kerak. Ammo 3-5 yildan keyin bu transfer amalga oshsa, hayron qolmayman".

LiverpulReal MadridJud BellingemAngliya Premer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi