Jud Bellingem Liverpulga oʻtadimi? Robbi Fauler transfer haqida gapirdi
Liverpul afsonasi Robbi Fauler Angliya terma jamoasi yulduzi Jud Bellingem kelajakda Mersisayd klubiga oʻtishi mumkinligi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan 22 yoshli yarim himoyachi Ispaniyadagi sarguzashtlari yakunlangach, Angliya Premer-ligasiga qaytishni istashi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bellingham oʻz faoliyatini Birmingham City akademiyasida boshlab, 16 yoshidayoq asosiy jamoada debyut qilgan edi. 2020-yilda u Borussiya Dortmund safiga oʻtib, u yerda oʻz salohiyatini toʻliq namoyon etdi. 2023-yilda esa 103 million yevro evaziga Real Madrid bilan shartnoma imzoladi va qisqa vaqt ichida "Oltin toʻp"ga nomzodlar qatoriga kirdi.
Soʻnggi ikki mavsumda jarohatlar uning oʻsishiga biroz toʻsqinlik qildi va Angliya terma jamoasida Morgan Rogers kabi futbolchilar tomonidan raqobat kuchaydi. Shunga qaramay, Bellingham Chempionlar ligasi gʻolibi sifatida dunyoning eng kuchli oʻyinchilaridan biri boʻlib qolmoqda.
Robbi Fauler GOAL nashriga bergan intervyusida shunday dedi: "Men Liverpul muxlisi sifatida eng yaxshi futbolchilarni Enfildda koʻrishni xohlayman. Hozirda u dunyoning eng buyuk klublaridan biri Real Madridda oʻynamoqda, shuning uchun yaqin orada Premer-ligaga qaytishni istamasa kerak. Ammo 3-5 yildan keyin bu transfer amalga oshsa, hayron qolmayman".
…