Chelsi Marc Cucurella uchun narx belgiladi: Real Madrid va Barselona poygada
Chelsi jamoasi yozgi transfer oynasida himoyachi Marc Cucurella sotuviga ruxsat berishga tayyor. Londonliklar ispaniyalik futbolchi uchun oʻz talablarini eʻlon qilganidan soʻng, Real Madrid, Barselona va Atletiko Madrid uning atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Garchi Cucurella Stamford Bridge muxlislarining yoqimtoyiga aylangan boʻlsa-da, 27 yoshli himoyachi faoliyatida yangi chorlovlarni qabul qilishga moyil ekani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Atletiko Madrid hozirda futbolchi uchun asosiy daʻvogar boʻlib turibdi. Diego Simeone jamoasi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Cucurella transferini ustuvor vazifa deb bilmoqda. Madridliklar sport direktori Mateu Alemany orqali aloqalarni boshlagan va muzokaralarni tezroq yakunlashni koʻzlamoqda. Biroq, klublar oʻrtasida narx borasida sezilarli tafovut mavjud: Atletiko Madrid 50 million yevro atrofida taklif bermoqchi boʻlsa, Chelsi kamida 70 million yevro (61 mln funt) talab qilmoqda.
Barselona uchun Cucurella transferi hissiy ahamiyatga ega, chunki u La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Futbolchining oʻzi ham sobiq klubidan tushadigan taklifni rad etish qiyinligini tan olgan. Real Madrid esa chap qanot himoyasini kuchaytirish uchun uni munosib nomzod sifatida koʻrmoqda. Cucurella jamoaning Chempionlar ligasi doirasida Pari Sen-Jermen klubidan uchralgan magʻlubiyatidan soʻng, klubning faqat yosh futbolchilarga tayanayotgan siyosatidan biroz norozi ekanini yashirmadi.
Chelsi rahbariyati futbolchi bilan amaldagi shartnoma muddati hali uch yil borligi sababli xotirjamlikni saqlamoqda. Londonliklar 2022-yilda Braytondan sotib olingan himoyachi uchun sarflangan mablagʻning katta qismini qaytarib olishni maqsad qilgan. Agar belgilangan 70 million yevrolik narx toʻlanmasa, klub uni qoʻyib yubormaslik huquqini oʻzida saqlab qoladi.
…