Chelsi Marc Cucurella uchun narx belgiladi: Real Madrid va Barselona poygada

·917·Sport
Chelsi Marc Cucurella uchun narx belgiladi: Real Madrid va Barselona poygada
Audio versiyasi

Chelsi jamoasi yozgi transfer oynasida himoyachi Marc Cucurella sotuviga ruxsat berishga tayyor. Londonliklar ispaniyalik futbolchi uchun oʻz talablarini eʻlon qilganidan soʻng, Real Madrid, Barselona va Atletiko Madrid uning atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Garchi Cucurella Stamford Bridge muxlislarining yoqimtoyiga aylangan boʻlsa-da, 27 yoshli himoyachi faoliyatida yangi chorlovlarni qabul qilishga moyil ekani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Atletiko Madrid hozirda futbolchi uchun asosiy daʻvogar boʻlib turibdi. Diego Simeone jamoasi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Cucurella transferini ustuvor vazifa deb bilmoqda. Madridliklar sport direktori Mateu Alemany orqali aloqalarni boshlagan va muzokaralarni tezroq yakunlashni koʻzlamoqda. Biroq, klublar oʻrtasida narx borasida sezilarli tafovut mavjud: Atletiko Madrid 50 million yevro atrofida taklif bermoqchi boʻlsa, Chelsi kamida 70 million yevro (61 mln funt) talab qilmoqda.

Barselona uchun Cucurella transferi hissiy ahamiyatga ega, chunki u La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Futbolchining oʻzi ham sobiq klubidan tushadigan taklifni rad etish qiyinligini tan olgan. Real Madrid esa chap qanot himoyasini kuchaytirish uchun uni munosib nomzod sifatida koʻrmoqda. Cucurella jamoaning Chempionlar ligasi doirasida Pari Sen-Jermen klubidan uchralgan magʻlubiyatidan soʻng, klubning faqat yosh futbolchilarga tayanayotgan siyosatidan biroz norozi ekanini yashirmadi.

Chelsi rahbariyati futbolchi bilan amaldagi shartnoma muddati hali uch yil borligi sababli xotirjamlikni saqlamoqda. Londonliklar 2022-yilda Braytondan sotib olingan himoyachi uchun sarflangan mablagʻning katta qismini qaytarib olishni maqsad qilgan. Agar belgilangan 70 million yevrolik narx toʻlanmasa, klub uni qoʻyib yubormaslik huquqini oʻzida saqlab qoladi.

ChelsiReal MadridBarselonaMarc CucurellaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Chelsi Marc Cucurella uchun narx belgiladi: Real Madrid va Barselona poygada – Zamin.uz, 03.06.2026