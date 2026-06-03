Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...
“Manchester Siti” bosh murabbiyi Pep Gvardiola O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov haqida yana iliq fikr bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis o‘zbek futbolchisining universalligi, jismoniy kuchi va maydonni ko‘ra bilish qobiliyatini alohida ta’kidladi.
Gvardiola Husanovni himoya chizig‘ida turli pozitsiyalarda harakat qila oladigan futbolchi sifatida baholadi. Uning fikricha, Abduqodir markaziy himoyada ham, himoyaning deyarli barcha nuqtalarida ham samarali o‘ynay oladi. Faqat chap qanot himoyachisi pozitsiyasi bundan mustasno bo‘lishi mumkin.
“U markazda ham, himoya chizig‘ining deyarli barcha pozitsiyalarida ham o‘ynay oladi, chap qanot himoyachisidan tashqari, desam bo‘ladi”, — dedi Gvardiola.
Bu baho Husanovning “Manchester Siti”da qanchalik muhim futbolchiga aylanib borayotganini ko‘rsatadi. Chunki Pep Gvardiola kabi taktik detallarga juda katta e’tibor beradigan murabbiy uchun universal himoyachi juda qimmatli hisoblanadi. Bunday futbolchi murabbiyga turli o‘yin rejalarini qo‘llash, raqibga qarab sxemani o‘zgartirish va tarkibdagi muvozanatni saqlash imkonini beradi.
Ispaniyalik mutaxassis Husanovning maydonni ko‘ra bilish qobiliyatiga ham alohida urg‘u berdi. Bu himoyachi uchun juda muhim jihat. Chunki zamonaviy futbolda himoyachi faqat to‘pni qaytarish yoki yakkama-yakka kurashda yutish bilan cheklanmaydi. U vaziyatni oldindan o‘qishi, to‘p bilan to‘g‘ri qaror qabul qilishi va jamoaning hujumga chiqish jarayonida ham ishtirok etishi kerak.
“Unda maydonni ko‘ra bilish qobiliyati ajoyib, u ishonchli, barqaror va jismonan juda kuchli”, — deya ta’kidladi Gvardiola.
Bu so‘zlar Husanov uchun juda katta e’tirof. Chunki “Manchester Siti”da barqaror o‘ynash uchun futbolchi nafaqat jismonan kuchli, balki aqlli, tez fikrlaydigan va taktik jihatdan puxta bo‘lishi talab etiladi. Gvardiola esa aynan shu sifatlarni Abduqodirda ko‘rayotganini ochiq aytmoqda.
Eng e’tiborli jihat shundaki, Pep Gvardiola Husanovni eng yaxshi davridagi Kayl Uoker bilan taqqosladi. Uoker uzoq yillar davomida “Manchester Siti” himoyasida tezligi, jismoniy qudrati, yakkama-yakka kurashlardagi ishonchliligi va katta o‘yinlardagi barqarorligi bilan ajralib turgan.
“Eng yaxshi davridagi Kayl Uoker kabi”, — dedi Gvardiola.
Bunday taqqoslash oddiy maqtov emas. Kayl Uoker Pep tizimida eng muhim himoyachilardan biri bo‘lgan. U tezkor hujumchilarga qarshi kurashish, himoyada ortdagi bo‘shliqlarni yopish va jamoa muvozanatini saqlashda katta rol o‘ynagan. Husanovni aynan shunday futbolchi bilan solishtirish uning salohiyati qanchalik yuqori baholanayotganini ko‘rsatadi.
Abduqodir Husanovning Angliya futboliga moslashishi o‘zbek muxlislari uchun alohida g‘urur manbai bo‘lib qolmoqda. APL kabi jismoniy va taktik jihatdan talabchan chempionatda o‘z o‘rnini topish har qanday futbolchi uchun oson emas. Ayniqsa, “Manchester Siti” kabi yuqori standartlarga ega klubda murabbiy ishonchini qozonish katta mehnat talab qiladi.
Husanov esa qisqa vaqt ichida o‘zining kuchli jihatlarini namoyish etib kelmoqda. Uning jismoniy tayyorgarligi, tezligi, raqib hujumlarini o‘qishga intilishi va maydondagi ishonchli harakatlari murabbiylar shtabi tomonidan yuqori baholanyapti.
Albatta, Abduqodir hali o‘sish jarayonida. Uning oldida yana ko‘p o‘yinlar, katta sinovlar va yanada kuchli raqiblar bor. Ammo Gvardiolaning bunday fikrlari futbolchi to‘g‘ri yo‘lda ekanini ko‘rsatadi. Pep kabi mutaxassisdan maqtov olish — bu har qanday futbolchi uchun katta motivatsiya.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun ham Husanovning bunday darajada o‘sishi juda muhim. Jahon chempionati oldidan himoya chizig‘ida yuqori saviyali, xalqaro tajribaga ega futbolchining bo‘lishi Kannavaro jamoasiga katta ishonch beradi.
Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR kabi kuchli raqiblarga qarshi o‘yinlarda Husanovning jismoniy kuchi, tezligi va vaziyatni o‘qish qobiliyati juda kerak bo‘ladi. Mundialda har bir epizod hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday pallada katta klubda toblanayotgan himoyachining tajribasi oltinga teng.
Gvardiolaning Husanovni Kayl Uoker bilan taqqoslashi o‘zbek futboli uchun ham katta voqea. Bu shunchaki bir futbolchi haqidagi fikr emas, balki O‘zbekistondan chiqqan himoyachi dunyo futbolida qanday darajada e’tirof etilayotganining belgisidir.
Abduqodir Husanov hali faoliyatining muhim bosqichida. Ammo uning atrofidagi e’tiroflar tobora ortib bormoqda. Endi asosiy vazifa — shu ishonchni maydonda doimiy ravishda isbotlash, barqarorlikni saqlash va yanada yuqori cho‘qqilarga intilish.
O‘zbek futbolchisi haqida Pep Gvardiolaning bunday so‘z aytishi — bu katta gap. Endi Husanov uchun yangi bosqich boshlanmoqda: u faqat iqtidor sifatida emas, balki “Manchester Siti” tizimida muhim rol o‘ynay oladigan himoyachi sifatida qaralmoqda.
…