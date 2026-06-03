Abduqodir Husanov APLning eng qimmatlashgan futbolchilari qatorida...
O‘zbekistonlik futbol ishqibozlarini cheksiz quvonch va faxrga to‘ldiradigan xushxabarlar oqimi to‘xtamayapti. Jahon futboli tahlili va statistikasi bilan shug‘ullanuvchi nufuzli "Transfermarkt" portali Angliya Premer-ligasi (APL) vakillarining transfer baholarini rasman yangiladi. E’tiborli jihati, mazkur yangilanish natijasida ortda qolgan mavsum davomida transfer bozoridagi narxi eng baland sur’atlarda o‘sgan 10 nafar iqtidorli o‘yinchi ro‘yxati e’lon qilindi.
Biz uchun eng quvonchlisi, ushbu nufuzli elita va dunyo yulduzlari orasida «Manchester Siti» klubi hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasining mustahkam himoyachisi, vatandoshimiz Abduqodir Husanov ham bor!
Hamyurtimizning transfer bahosi 50 million yevroga yetdi!
Joriy mavsumda ingliz grandi tarkibida va terma jamoa safida ko‘rsatayotgan barqaror hamda ishonchli o‘yinlari evaziga Abduqodir Husanovning bozor qiymati yana 15 million yevroga ko‘tarildi. Shu tariqa, 22 yoshli iste’dodli himoyachimizning joriy transfer bahosi naq 50 million yevroga yetdi. Bu o‘zbek futboli tarixidagi mutlaq rekord ko‘rsatkich hisoblanadi.
Ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini esa «Bornmut» hujumchisi Eli Krupi band etdi. Uning narxi birdaniga 30 million yevroga qimmatlab, ayni damda 70 million yevroga baholanmoqda.
APLda narxi eng ko‘p oshgan TOP-10 futbolchi
Quyidagi tahliliy jadval orqali Angliya yashil maydonlarida o‘z qiymatini maksimal darajada oshirib olgan eng xaridorgir 10 nafar yosh yulduz bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
O‘rin
Futbolchi (Klubi)
Joriy qiymati (mln yevro)
Narxning o‘sishi (mln yevro)
1
Eli Krupi («Bornmut»)
70
+30
2
Rayyan Sherki («Manchester Siti»)
90
+25
3
Niko O‘Rayli («Manchester Siti»)
70
+20
4
Kobbi Maynu («Manchester Yunayted»)
70
+20
5
Rayyan («Bornmut»)
60
+20
6
Elliot Anderson («Nottinghem Forest»)
75
+15
7
Igor Tiago («Brentford»)
65
+15
8
Abduqodir Husanov («Manchester Siti»)
50
+15
9
Mateush Fernandesh («Vest Hem»)
50
+15
10
Uilyam Osula («Nyukasl»)
28
+13
Faxrli jihati: Abduqodir Husanov nafaqat «Manchester Siti» klubining, balki butun Angliya Premer-ligasining eng istiqbolli va qimmatbaho himoyachilaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Uning bu muvaffaqiyati oldinda turgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati bahslari oldidan terma jamoamiz muxlislariga qo‘shimcha ko‘tarinki kayfiyat bag‘ishlashi tabiiy.
Biz ham o‘z navbatida Abduqodir Husanovga ingliz maydonlarida va milliy terma jamoamiz safida zafarli yurishlarini davom ettirishini tilab qolamiz. O‘zbek futbolining yangi marralari, transfer bozoridagi eng so‘nggi qiymatlar va jahon sportiga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring.
…