Abduqodir Husanov APLning eng qimmatlashgan futbolchilari qatorida...

·114·Sport
Abduqodir Husanov APLning eng qimmatlashgan futbolchilari qatorida...
Audio versiyasi

O‘zbekistonlik futbol ishqibozlarini cheksiz quvonch va faxrga to‘ldiradigan xushxabarlar oqimi to‘xtamayapti. Jahon futboli tahlili va statistikasi bilan shug‘ullanuvchi nufuzli "Transfermarkt" portali Angliya Premer-ligasi (APL) vakillarining transfer baholarini rasman yangiladi. E’tiborli jihati, mazkur yangilanish natijasida ortda qolgan mavsum davomida transfer bozoridagi narxi eng baland sur’atlarda o‘sgan 10 nafar iqtidorli o‘yinchi ro‘yxati e’lon qilindi.

Biz uchun eng quvonchlisi, ushbu nufuzli elita va dunyo yulduzlari orasida «Manchester Siti» klubi hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasining mustahkam himoyachisi, vatandoshimiz Abduqodir Husanov ham bor!

Hamyurtimizning transfer bahosi 50 million yevroga yetdi!

Joriy mavsumda ingliz grandi tarkibida va terma jamoa safida ko‘rsatayotgan barqaror hamda ishonchli o‘yinlari evaziga Abduqodir Husanovning bozor qiymati yana 15 million yevroga ko‘tarildi. Shu tariqa, 22 yoshli iste’dodli himoyachimizning joriy transfer bahosi naq 50 million yevroga yetdi. Bu o‘zbek futboli tarixidagi mutlaq rekord ko‘rsatkich hisoblanadi.

Ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini esa «Bornmut» hujumchisi Eli Krupi band etdi. Uning narxi birdaniga 30 million yevroga qimmatlab, ayni damda 70 million yevroga baholanmoqda.

APLda narxi eng ko‘p oshgan TOP-10 futbolchi

Quyidagi tahliliy jadval orqali Angliya yashil maydonlarida o‘z qiymatini maksimal darajada oshirib olgan eng xaridorgir 10 nafar yosh yulduz bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

O‘rin

Futbolchi (Klubi)

Joriy qiymati (mln yevro)

Narxning o‘sishi (mln yevro)

1

Eli Krupi («Bornmut»)

70

+30

2

Rayyan Sherki («Manchester Siti»)

90

+25

3

Niko O‘Rayli («Manchester Siti»)

70

+20

4

Kobbi Maynu («Manchester Yunayted»)

70

+20

5

Rayyan («Bornmut»)

60

+20

6

Elliot Anderson («Nottinghem Forest»)

75

+15

7

Igor Tiago («Brentford»)

65

+15

8

Abduqodir Husanov («Manchester Siti»)

50

+15

9

Mateush Fernandesh («Vest Hem»)

50

+15

10

Uilyam Osula («Nyukasl»)

28

+13

Faxrli jihati: Abduqodir Husanov nafaqat «Manchester Siti» klubining, balki butun Angliya Premer-ligasining eng istiqbolli va qimmatbaho himoyachilaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Uning bu muvaffaqiyati oldinda turgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati bahslari oldidan terma jamoamiz muxlislariga qo‘shimcha ko‘tarinki kayfiyat bag‘ishlashi tabiiy.

Biz ham o‘z navbatida Abduqodir Husanovga ingliz maydonlarida va milliy terma jamoamiz safida zafarli yurishlarini davom ettirishini tilab qolamiz. O‘zbek futbolining yangi marralari, transfer bozoridagi eng so‘nggi qiymatlar va jahon sportiga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring.

Abduqodir HusanovManchester CityO'zbekistonBournemouthTransfermarktEli Kroupi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi