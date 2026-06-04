Rikelme "Real"ga Mourinoni qaytarishga qarshi: u bizning murabbiy emas
Madridning “Real” klubi prezidentligi uchun kurash qizg‘in tus olmoqda. Nomzodlar o‘z loyihalari, rejalari va muxlislarni qiziqtiradigan katta va’dalar bilan chiqish qilar ekan, bosh murabbiy masalasi asosiy mavzulardan biriga aylandi.
Prezidentlikka nomzod Enrike Rikelme saylovoldi bayonotida “Real” bosh murabbiyligiga Joze Mourinoning qaytishiga qarshi ekanini ochiq bildirdi. Uning fikricha, “Qirollik klubi” yangi davr uchun boshqa darajadagi, muxlislar tomonidan haqiqatan ham xohlanadigan murabbiyga muhtoj.
Rikelme saylovda g‘alaba qozonsa, Madrid klubiga superyulduz murabbiyni olib kelishini va’da qildi. U bu nomni hozircha ochiq aytmadi, ammo ta’rifi bilan intrigani ancha kuchaytirdi.
“Agar saylovda g‘alaba qozonsak, “Real”ga superyulduz murabbiyni olib kelaman. Siz tasavvur qilishingiz mumkin bo‘lgan eng buyuk murabbiyni”, — dedi Rikelme.
Bu so‘zlar madridlik muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy. Chunki “Real” kabi klubda murabbiy tanlovi faqat texnik qaror emas. Bu klub falsafasi, o‘yin uslubi, kiyinish xonasidagi muhit va kelasi mavsumlardagi sport loyihasi bilan bog‘liq katta siyosiy masala hisoblanadi.
Eng qizig‘i, Rikelme Joze Mourino variantini keskin rad etdi. Portugaliyalik mutaxassis avval “Real”ni boshqargan, klub bilan katta o‘yinlarda ishtirok etgan va Madridda kuchli hissiyotlarga boy davrni boshdan kechirgan. Ammo Rikelmening fikricha, hozirgi “Real” uchun Mourino to‘g‘ri tanlov emas.
“Joze Mourino — bizning murabbiy emas. Biz “Real”ning barcha muxlislari haqiqatan ham xohlaydigan insonni olib kelamiz”, — deya ta’kidladi u.
Bu bayonot amaldagi prezident Florentino Peresning rejalariga ochiq javob sifatida qabul qilinmoqda. Avvalroq Peres keyingi saylovlarda g‘alaba qozonsa, Joze Mourinoni bosh murabbiy etib tayinlashi mumkinligi haqida ma’lum qilgan edi. Demak, “Real” prezidentlik poygasida murabbiy masalasi ikki nomzod o‘rtasidagi asosiy farqlardan biriga aylanmoqda.
Rikelmening so‘zlarini jurnalist Fabritsio Romano X ijtimoiy tarmog‘ida keltirdi. Bu esa bayonotning futbol jamoatchiligida tez tarqalishiga sabab bo‘ldi. “Real” atrofidagi har qanday xabar odatda katta muhokamaga aylanadi, bu safar esa gap klubning kelajakdagi murabbiyi haqida ketmoqda.
Mourino nomi “Real” muxlislari uchun begona emas. Uning Madriddagi davrida jamoa “Barselona”ning kuchli bosimiga qarshi turdi, La Ligada g‘olib chiqdi va Chempionlar ligasida yuqori bosqichlargacha yetib bordi. Shu bilan birga, uning uslubi, keskin xarakteri va kiyinish xonasidagi munosabatlar doimo bahslarga sabab bo‘lgan.
Shuning uchun ham portugaliyalik mutaxassisning ehtimoliy qaytishi muxlislarni ikkiga bo‘lishi mumkin. Kimdir Mourinoni g‘alabalar, xarakter va qattiq intizom ramzi sifatida ko‘radi. Yana kimdir esa “Real” yangi davrda boshqa yo‘nalish, boshqa uslub va zamonaviyroq loyihaga muhtoj deb hisoblaydi.
Rikelme aynan ikkinchi qarashga yaqin pozitsiyani tanlagan ko‘rinadi. U “Real”ga muxlislar chindan ham xohlaydigan murabbiyni olib kelishini aytmoqda. Biroq bu murabbiy kim bo‘lishi hozircha sir. Nomzodning “eng buyuk murabbiy” degan ta’rifi esa taxminlar uchun yetarlicha yoqilg‘i tashladi. Madridda transferlar emas, hatto va’dalar ham "blockbuster" bo‘ladi, xullas.
Prezidentlik saylovi yaqinlashgani sari bunday bayonotlar yana ko‘payishi aniq. “Real” kabi klubda har bir nomzod muxlislarga katta orzu, kuchli loyiha va g‘alabalarni va’da qiladi. Ammo yakunda asosiy savol bitta bo‘lib qoladi: kim klubni kelasi davrda to‘g‘ri yo‘lga boshlay oladi?
Enrike Rikelme o‘z pozitsiyasini aniq bildirdi: u Mourinoni qaytarmoqchi emas va “Real”ga boshqa katta nomni olib kelishni rejalashtirmoqda. Florentino Peres esa aksincha, portugaliyalik mutaxassis variantini jiddiy ko‘rayotgani aytilmoqda.
Bu esa “Real”dagi saylovni yanada qiziqroq qiladi. Chunki endi muxlislar faqat prezidentni emas, balki qaysi futbol falsafasiga ovoz berishini ham o‘ylashiga to‘g‘ri keladi. Mourino qaytishi mumkinmi yoki Rikelme va’da qilgan “superyulduz murabbiy” Madridda yangi davr boshlaydimi — bu savolga javobni saylov natijalari ko‘rsatadi.
…