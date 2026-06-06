Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildi
Yevropaning eng shiddatli va taktik kurashlarga boy bo‘lgan milliy chempionatlaridan biri — Italiya A Seriyasi futbol ishqibozlari sog‘inchini tez orada yakunlashga hozirlik ko‘rmoqda. Italiya futbol grandlari va ularning kuchli murabbiylari o‘rtasidagi yangi Skudetto uchun kurash taqvimi nihoyat aniq bo‘ldi. Italiya A Seriyasining rasmiy internet portali yaqinlashib kelayotgan 2026/2027 yilgi mavsum uchun batafsil va to‘liq bahslar rejasini omma e’tiboriga havola etdi.
Unga ko‘ra, yangi chempionatning dastlabki start hushtagi shu yilning 23 avgust kuni chalinadi. Dastlabki turning o‘zidayoq amaldagi mamlakat chempioni — Milanning «Inter» klubi elitaga qaytgan debyutant «Monsa» jamoasini o‘z uyida sinovdan o‘tkazadi. Napolining shijoatli jamoasi esa ilk turni safarda, «Jenoa» klubi mehmoni sifatida boshlaydigan bo‘ldi.
A Seriya 1-turining barcha qarama-qarshiliklari
Birinchi tur doirasida yashil maydonlarda o‘zaro kuch sinashadigan barcha juftliklar tarkibi quyidagicha ko‘rinish olgan:
«Atalanta» — «Sassuolo»
«Bolonya» — «Latsio»
«Frozinone» — «Yuventus»
«Jenoa» — «Napoli»
«Inter» — «Monsa»
«Parma» — «Kalyari»
«Roma» — «Fiorentina»
«Torino» — «Milan»
«Udineze» — «Komo»
«Venetsiya» — «Lechche»
3-turdagi dahshatli super to‘qnashuvlar
Musobaqa tashkilotchilari ishqibozlar uchun haqiqiy sovg‘ani chempionatning boshlanishidayoq tayyorlab qo‘yishgan. Mavsum start olgandan so‘ng ko‘p o‘tmay, aniqrog‘i 3-turning o‘zidayoq millionlab futbol muxlislari biryo‘la ikkita grandlar jangiga guvoh bo‘lishadi. Kalendardagi ushbu markaziy bahslar taqsimotini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali ko‘rishingiz mumkin:
Mavsum bosqichi
Uchrashuv juftligi
Bahs maqomi va o‘tadigan joyi
A Seriya, 3-tur
«Inter» — «Napoli»
Ikkita Skudetto da’vogarining Milandagi shiddatli to‘qnashuvi.
A Seriya, 3-tur
«Yuventus» — «Milan»
Turinda o‘tadigan Italiya futbolining klassik va tarixiy derbisi.
Mana shu ikki yirik qarama-qarshilik yangi mavsumda turnir jadvalidagi yetakchilik uchun kurash qanchalik qizg‘in kechishini dastlabki haftalardayoq ko‘rsatib berishi shubhasiz.
Zamin sharhi: Italiya A Seriyasining yangi taqvimiga nazar tashlab, bu yilgi mavsum oldingilaridan ko‘ra qiziqarliroq o‘tishini taxmin qilish qiyin emas. «Inter» o‘z unvonini saqlab qolishga harakat qilayotgan bir paytda, «Milan», «Yuventus» va «Napoli» kabi klublar tarkibni kuchaytirib, unga jiddiy qarshilik ko‘rsatishga tayyor. Ayniqsa, 3-turdagi biryo‘la ikkita super-bahs — «Inter»-«Napoli» va «Yuventus»-«Milan» bahslari avgust oxiri va sentyabr boshida Yevropa futbolida haqiqiy issiq haroratni yuzaga keltiradi. Apennin yarim orolidagi ushbu go‘zal futbol bayramini intizorlik bilan kutib qolamiz.
Italiya A Seriyasining kundalik natijalari, transfer olamidagi so‘nggi o‘zgarishlar, yulduzli futbolchilar hayoti va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…