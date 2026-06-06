Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildi

·51·Sport
Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildi

Yevropaning eng shiddatli va taktik kurashlarga boy bo‘lgan milliy chempionatlaridan biri — Italiya A Seriyasi futbol ishqibozlari sog‘inchini tez orada yakunlashga hozirlik ko‘rmoqda. Italiya futbol grandlari va ularning kuchli murabbiylari o‘rtasidagi yangi Skudetto uchun kurash taqvimi nihoyat aniq bo‘ldi. Italiya A Seriyasining rasmiy internet portali yaqinlashib kelayotgan 2026/2027 yilgi mavsum uchun batafsil va to‘liq bahslar rejasini omma e’tiboriga havola etdi.

Unga ko‘ra, yangi chempionatning dastlabki start hushtagi shu yilning 23 avgust kuni chalinadi. Dastlabki turning o‘zidayoq amaldagi mamlakat chempioni — Milanning «Inter» klubi elitaga qaytgan debyutant «Monsa» jamoasini o‘z uyida sinovdan o‘tkazadi. Napolining shijoatli jamoasi esa ilk turni safarda, «Jenoa» klubi mehmoni sifatida boshlaydigan bo‘ldi.

A Seriya 1-turining barcha qarama-qarshiliklari

Birinchi tur doirasida yashil maydonlarda o‘zaro kuch sinashadigan barcha juftliklar tarkibi quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • «Atalanta» — «Sassuolo»

  • «Bolonya» — «Latsio»

  • «Frozinone» — «Yuventus»

  • «Jenoa» — «Napoli»

  • «Inter» — «Monsa»

  • «Parma» — «Kalyari»

  • «Roma» — «Fiorentina»

  • «Torino» — «Milan»

  • «Udineze» — «Komo»

  • «Venetsiya» — «Lechche»

3-turdagi dahshatli super to‘qnashuvlar

Musobaqa tashkilotchilari ishqibozlar uchun haqiqiy sovg‘ani chempionatning boshlanishidayoq tayyorlab qo‘yishgan. Mavsum start olgandan so‘ng ko‘p o‘tmay, aniqrog‘i 3-turning o‘zidayoq millionlab futbol muxlislari biryo‘la ikkita grandlar jangiga guvoh bo‘lishadi. Kalendardagi ushbu markaziy bahslar taqsimotini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali ko‘rishingiz mumkin:

Mavsum bosqichi

Uchrashuv juftligi

Bahs maqomi va o‘tadigan joyi

A Seriya, 3-tur

«Inter» — «Napoli»

Ikkita Skudetto da’vogarining Milandagi shiddatli to‘qnashuvi.

A Seriya, 3-tur

«Yuventus» — «Milan»

Turinda o‘tadigan Italiya futbolining klassik va tarixiy derbisi.

Mana shu ikki yirik qarama-qarshilik yangi mavsumda turnir jadvalidagi yetakchilik uchun kurash qanchalik qizg‘in kechishini dastlabki haftalardayoq ko‘rsatib berishi shubhasiz.

Zamin sharhi: Italiya A Seriyasining yangi taqvimiga nazar tashlab, bu yilgi mavsum oldingilaridan ko‘ra qiziqarliroq o‘tishini taxmin qilish qiyin emas. «Inter» o‘z unvonini saqlab qolishga harakat qilayotgan bir paytda, «Milan», «Yuventus» va «Napoli» kabi klublar tarkibni kuchaytirib, unga jiddiy qarshilik ko‘rsatishga tayyor. Ayniqsa, 3-turdagi biryo‘la ikkita super-bahs — «Inter»-«Napoli» va «Yuventus»-«Milan» bahslari avgust oxiri va sentyabr boshida Yevropa futbolida haqiqiy issiq haroratni yuzaga keltiradi. Apennin yarim orolidagi ushbu go‘zal futbol bayramini intizorlik bilan kutib qolamiz.

Italiya A Seriyasining kundalik natijalari, transfer olamidagi so‘nggi o‘zgarishlar, yulduzli futbolchilar hayoti va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Italiya A SeriyasiInterNapoliYuventusMilan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Kecha, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi