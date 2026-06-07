Angliya Yangi Zelandiyani magʻlub etdi: Harry Kane yana gol urdi
Angliya terma jamoasi Jahon chempionati oldidan oʻtkazilgan nazorat bahsida Yangi Zelandiya ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. Tampada boʻlib oʻtgan uchrashuvda jamoa sardori Harry Kane yana bir bor oʻzining naqadar muhimligini isbotladi. Thomas Tuchel shogirdlari oʻyin davomida katta ustunlikka ega boʻlishsa-da, hujumlarni yakunlashda muammolarga duch kelishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimiga qoʻshib berilgan vaqtda Djed Spence tomonidan yetkazib berilgan uzatmani Harry Kane mohirona tarzda darvozaning pastki burchagiga joylab qoʻydi. Bu gol oʻyin taqdirini hal qildi. Garchi Marcus Rashford vaqti-vaqti bilan yorqin oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, Angliya FIFA reytingida 85-oʻrinni egallab turgan raqibiga qarshi vaziyatlar yaratishda qiynaldi.
Ikkinchi boʻlimda Thomas Tuchel tarkibni toʻliq yangiladi, biroq bu oʻzgarishlar kutilgan samarani bermadi. Ayniqsa, Ivan Toney asosiy hujumchi oʻrnini bosishga tayyor emasdek koʻrindi. Kane maydonni tark etgach, "Uch sherlar"ning hujumkorlik salohiyati sezilarli darajada pasayib ketdi, bu esa murabbiylar shtabini xavotirga solishi tabiiy.
Endilikda Angliya Kosta-Rikaga qarshi navbatdagi oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazadi. Mutaxassislarning fikricha, Thomas Tuchel Xorvatiyaga qarshi kechadigan muhim bahs oldidan Harry Kane kabi yetakchi futbolchilarni asrashi va boshqa oʻyinchilarga imkoniyat berishi lozim. Manchester Siti himoyachisi John Stones uchun esa jarohatlardan keyin 45 daqiqa maydonda harakat qilish ijobiy holat boʻldi.
…