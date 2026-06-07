Deschamps Michael Olise’ning Real Madrid’ga oʻtishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi

·275·Sport
Deschamps Michael Olise’ning Real Madrid’ga oʻtishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps Bavariya hujumchisi Michael Olise atrofidagi transfer mish-mishlariga toʻxtalib oʻtdi. Ispaniyaning Marca nashriga bergan intervyusida mutaxassis Germaniya rekordchisining 24 yoshli iqtidorli futbolchisi haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Olise Real Madrid qiziqishlari doirasida ekani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid prezidentligi uchun kurashayotgan Florentino Pérez va uning raqibi Enrique Riquelme aʼzolar qoʻllovini qoʻlga kiritish uchun turli transfer vaʼdalarini bermoqda. Xabarlarga koʻra, Pérez qayta saylangan taqdirda Olise uchun 150 million yevro taklif qilishga tayyor. Didier Deschamps futbolchining oʻtgan mavsumdagi ajoyib oʻyinlaridan kelib chiqib, bunday qiziqishdan hayratda emasligini taʼkidladi.

"Unga boshqa klublardan ham takliflar borligini tasavvur qila olaman. Uning boshqa jamoalarda ham Bavariya yoki Fransiya terma jamoasidagidek yuqori darajada oʻynay olishiga shubha qilmayman. Olise — porlayotgan yulduz va dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri. U OAV eʼtiborini yoqtirmaydi, u uchun maydondagi harakatlar muhimroq", — dedi 57 yoshli murabbiy.

Shunga qaramay, Deschamps oʻz shogirdiga kelajak borasida maslahat berishdan tiyildi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi Bavariya jamoasida qolish yoki muhitni oʻzgartirish borasida oʻzi qaror qabul qilishi kerak. "Agar men Kompany yoki klub prezidenti oʻrnida boʻlganimda, uning jamoada qolishidan juda xursand boʻlardim", — deya qoʻshimcha qildi u.

Maʼlumot uchun, Michael Olise’ning Bavariya bilan shartnomasi 2029-yilgacha amal qiladi. Myunxen klubi rahbariyati 24 yoshli vinger yaqin transfer oynasida sotilmasligini bir necha bor taʼkidlagan.

Michael OliseReal MadridBavariyaDidier DeschampsTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinAngliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinBugun, 08:18Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinSavio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)