Deschamps Michael Olise’ning Real Madrid’ga oʻtishi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps Bavariya hujumchisi Michael Olise atrofidagi transfer mish-mishlariga toʻxtalib oʻtdi. Ispaniyaning Marca nashriga bergan intervyusida mutaxassis Germaniya rekordchisining 24 yoshli iqtidorli futbolchisi haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Olise Real Madrid qiziqishlari doirasida ekani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid prezidentligi uchun kurashayotgan Florentino Pérez va uning raqibi Enrique Riquelme aʼzolar qoʻllovini qoʻlga kiritish uchun turli transfer vaʼdalarini bermoqda. Xabarlarga koʻra, Pérez qayta saylangan taqdirda Olise uchun 150 million yevro taklif qilishga tayyor. Didier Deschamps futbolchining oʻtgan mavsumdagi ajoyib oʻyinlaridan kelib chiqib, bunday qiziqishdan hayratda emasligini taʼkidladi.
"Unga boshqa klublardan ham takliflar borligini tasavvur qila olaman. Uning boshqa jamoalarda ham Bavariya yoki Fransiya terma jamoasidagidek yuqori darajada oʻynay olishiga shubha qilmayman. Olise — porlayotgan yulduz va dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri. U OAV eʼtiborini yoqtirmaydi, u uchun maydondagi harakatlar muhimroq", — dedi 57 yoshli murabbiy.
Shunga qaramay, Deschamps oʻz shogirdiga kelajak borasida maslahat berishdan tiyildi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi Bavariya jamoasida qolish yoki muhitni oʻzgartirish borasida oʻzi qaror qabul qilishi kerak. "Agar men Kompany yoki klub prezidenti oʻrnida boʻlganimda, uning jamoada qolishidan juda xursand boʻlardim", — deya qoʻshimcha qildi u.
Maʼlumot uchun, Michael Olise’ning Bavariya bilan shartnomasi 2029-yilgacha amal qiladi. Myunxen klubi rahbariyati 24 yoshli vinger yaqin transfer oynasida sotilmasligini bir necha bor taʼkidlagan.
…