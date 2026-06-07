Kylian Mbappe va Jahon chempionati: Real Madrid yulduzi uchun najot turniri

·82·Sport
Kylian Mbappe va Jahon chempionati: Real Madrid yulduzi uchun najot turniri

2026-yilgi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qolayotgan boʻlsa-da, Kylian Mbappe atrofidagi shov-shuvlar kutilganidan pastroq. Bunga sabab sifatida hujumchining Real Madrid safidagi omadsiz mavsumini koʻrsatish mumkin. Bernabeu muxlislari bilan munosabatlari yomonlashgan futbolchi uchun Shimoliy Amerikadagi turnir oʻzini qayta kashf etish va klubdagi bosimdan qutulish uchun ajoyib imkoniyatdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe yakunlangan mavsumda sermahsullik koʻrsatgan boʻlsa-da, birorta yirik sovringa ega chiqa olmadi. Madrid klubi ichidagi mojarolar va rahbariyat bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar fonida u muxlislar nazaridan qoldi. Endilikda 27 yoshli hujumchi bor eʻtiborini Fransiya terma jamoasiga qaratib, 2022-yilgi finaldagi magʻlubiyat alamini olish va jahon tojini qaytarishni maqsad qilgan.

Statistikaga nazar tashlasak, Mbappe La Ligada 25 ta, Chempionlar ligasi va Ispaniya kubogida esa 17 ta gol urib, umumiy 40 talik dovonni zabt etdi. Biroq mavsumning ikkinchi yarmi u uchun ancha ogʻir kechdi. Fevral oyidan boshlab jarohatlar va vaqtinchalik bosh murabbiy Alvaro Arbeloa bilan yuzaga kelgan sovuq munosabatlar tufayli u bor-yoʻgʻi 4 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qila oldi.

Real Madrid uchun bu ketma-ket ikkinchi sovrinsiz mavsum boʻldi. 2024-yilda Pari Sen-Jermen klubidan erkin agent sifatida koʻchib oʻtgan Mbappe hali ham Madridda oʻz oʻrnini toʻliq topa olgani yoʻq. Shunga qaramay, Jahon chempionati — bu uning sevimli maydoni va u Shimoliy Amerikada yana bir bor tarix yozishga tayyor.

Kylian MbappeReal MadridFransiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinAngliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkinBugun, 08:18Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinSavio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)