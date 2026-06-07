Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...
Dunyo futboli tarixidagi eng kuchli va taktik jihatdan mukammal mutaxassislardan biri, "Manchester Siti" jamoasining sobiq ustozi Xosep Gvardiola faqatgina yashil maydondagi taktikalar bilan cheklanib qolmay, balki bo‘sh vaqtlarida boshqa sport turlariga, xususan, golfga juda katta qiziqish bildirishi bilan ham mashhur. Tajribali ispaniyalik murabbiy yaqinda bergan intervyusida o‘zining yashil maysalardagi orzulari va sport olamining qaysi afsonalari bilan birgalikda kuch sinashishni istashi haqida samimiy dil izhori qildi. Uning mashhur sportchilar va golf olamiga bo‘lgan ehtiromi ko‘plab muxlislar uchun kutilmagan va qiziqarli yangilik bo‘ldi.
Gvardiolaning maqsadlari va u ilhomlanadigan sport yulduzlari haqidagi tafsilotlarni quyidagicha bayon etish mumkin.
GVARDIOLANING GOLF MAYDONIDAGI ORZULAR TARKIBI
Pep o‘zi uchun haqiqiy afsona hisoblangan, sport olamida o‘chmas iz qoldirgan shaxslar bilan bir havoda nafas olishni xohlamoqda. Murabbiyning dilidagi maqsadlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:
Ilhom manbai bo‘lgan sportchilar
Sport turi va erishgan maqomlari
Gvardiolaning ular haqidagi fikri va istagi
Ispaniyalik mashhur golf afsonasi (2011 yilda vafot etgan).
Uning noyob shaxsiyati va betakror o‘yin uslubi Pepni hayoti davomida juda qattiq ilhomlantirgan.
Amerikalik afsonaviy basketbol yulduzi, dunyo sporti ramzi.
Jordanning golfni juda yuqori darajada va mahorat bilan o‘ynashini eshitgan va u bilan bahslashishni istaydi.
Nelli Korda
Sayyoramizning sobiq birinchi raqamli amerikalik tennischisi.
Pep uning sportdagi ulkan muvaffaqiyatlarini doimiy kuzatadi va u bilan ham maydonda uchrashishdan mamnun bo‘ladi.
Mashhur murabbiyning so‘zlarini mashhur Sport.es portali keng jamoatchilikka e’lon qildi. Pep Gvardiola bu borada hali o‘z ustida ko‘p ishlashi va golfdagi mahoratini yanada jiddiy ravishda oshirishi kerakligini ham yashirib o‘tirmadi.
Maydondagi dahoning yangi qirralari
Pep Gvardiola kabi tinim bilmas, har bir detalga alohida e’tibor beradigan insonning golfga qiziqishi bejiz emas. Zero, golf ham xuddi futbol kabi yuksak diqqat-e’tibor, sovuqqonlik va aniq geometrik hisob-kitobni talab qiladi. Murabbiy futboldan tashqarida ham mana shunday buyuk shaxslardan motivatsiya olishda davom etmoqda.
Zamin sharhi: Futbol olamining eng aqlli va muvaffaqiyatli murabbiylaridan biri bo‘lgan Pep Gvardiolaning bu qadar kamtarlik bilan boshqa sport afsonalariga havas qilishi chinakam tahsinga loyiq. Maykl Jordan va Pep Gvardiolaning golf maydonidagi to‘qnashuvi nafaqat sport, balki butun dunyo shou-biznesi uchun ham yil voqeasiga aylanishi shubhasiz. Futbolda barcha sovrinlarni yutgan Pep endi golfda ham chempionlik va ideallikka intilmoqda. Bu esa undagi g‘alaba qozonish va rivojlanish ishtiyoqi hech qachon so‘nmasligidan dalolat beradi. Umid qilamizki, Pep tez orada o‘z orzusiga erishadi va biz Jordan hamda Gvardiolaning birgalikdagi tarixiy suratlarini ko‘rishga muyassar bo‘lamiz!
Jahon sporti olamidagi eng qiziqarli voqealar, yulduzlar hayotidagi kutilmagan yangiliklar va eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…