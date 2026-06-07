Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...

·63·Sport
Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...

Dunyo futboli tarixidagi eng kuchli va taktik jihatdan mukammal mutaxassislardan biri, "Manchester Siti" jamoasining sobiq ustozi Xosep Gvardiola faqatgina yashil maydondagi taktikalar bilan cheklanib qolmay, balki bo‘sh vaqtlarida boshqa sport turlariga, xususan, golfga juda katta qiziqish bildirishi bilan ham mashhur. Tajribali ispaniyalik murabbiy yaqinda bergan intervyusida o‘zining yashil maysalardagi orzulari va sport olamining qaysi afsonalari bilan birgalikda kuch sinashishni istashi haqida samimiy dil izhori qildi. Uning mashhur sportchilar va golf olamiga bo‘lgan ehtiromi ko‘plab muxlislar uchun kutilmagan va qiziqarli yangilik bo‘ldi.

Gvardiolaning maqsadlari va u ilhomlanadigan sport yulduzlari haqidagi tafsilotlarni quyidagicha bayon etish mumkin.

GVARDIOLANING GOLF MAYDONIDAGI ORZULAR TARKIBI

Pep o‘zi uchun haqiqiy afsona hisoblangan, sport olamida o‘chmas iz qoldirgan shaxslar bilan bir havoda nafas olishni xohlamoqda. Murabbiyning dilidagi maqsadlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:

Ilhom manbai bo‘lgan sportchilar

Sport turi va erishgan maqomlari

Gvardiolaning ular haqidagi fikri va istagi

Seve Ballesteros

Ispaniyalik mashhur golf afsonasi (2011 yilda vafot etgan).

Uning noyob shaxsiyati va betakror o‘yin uslubi Pepni hayoti davomida juda qattiq ilhomlantirgan.

Maykl Jordan

Amerikalik afsonaviy basketbol yulduzi, dunyo sporti ramzi.

Jordanning golfni juda yuqori darajada va mahorat bilan o‘ynashini eshitgan va u bilan bahslashishni istaydi.

Nelli Korda

Sayyoramizning sobiq birinchi raqamli amerikalik tennischisi.

Pep uning sportdagi ulkan muvaffaqiyatlarini doimiy kuzatadi va u bilan ham maydonda uchrashishdan mamnun bo‘ladi.

Mashhur murabbiyning so‘zlarini mashhur Sport.es portali keng jamoatchilikka e’lon qildi. Pep Gvardiola bu borada hali o‘z ustida ko‘p ishlashi va golfdagi mahoratini yanada jiddiy ravishda oshirishi kerakligini ham yashirib o‘tirmadi.

Maydondagi dahoning yangi qirralari

Pep Gvardiola kabi tinim bilmas, har bir detalga alohida e’tibor beradigan insonning golfga qiziqishi bejiz emas. Zero, golf ham xuddi futbol kabi yuksak diqqat-e’tibor, sovuqqonlik va aniq geometrik hisob-kitobni talab qiladi. Murabbiy futboldan tashqarida ham mana shunday buyuk shaxslardan motivatsiya olishda davom etmoqda.

Zamin sharhi: Futbol olamining eng aqlli va muvaffaqiyatli murabbiylaridan biri bo‘lgan Pep Gvardiolaning bu qadar kamtarlik bilan boshqa sport afsonalariga havas qilishi chinakam tahsinga loyiq. Maykl Jordan va Pep Gvardiolaning golf maydonidagi to‘qnashuvi nafaqat sport, balki butun dunyo shou-biznesi uchun ham yil voqeasiga aylanishi shubhasiz. Futbolda barcha sovrinlarni yutgan Pep endi golfda ham chempionlik va ideallikka intilmoqda. Bu esa undagi g‘alaba qozonish va rivojlanish ishtiyoqi hech qachon so‘nmasligidan dalolat beradi. Umid qilamizki, Pep tez orada o‘z orzusiga erishadi va biz Jordan hamda Gvardiolaning birgalikdagi tarixiy suratlarini ko‘rishga muyassar bo‘lamiz!

Jahon sporti olamidagi eng qiziqarli voqealar, yulduzlar hayotidagi kutilmagan yangiliklar va eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Pep GvardiolaManchester SitiMaykl JordanSeve BallesterosSport.es
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiKolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiBugun, 14:30Peres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaPeres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaBugun, 13:57Tottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqdaTottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqdaBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)