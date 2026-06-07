Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardi
Jahon futbolining eng qudratli va sovrindor grandlaridan biri, amaldagi vitse-chempion Fransiya milliy terma jamoasi atrofidagi muhokamalar hech qachon to‘xtamaydi. Ayniqsa, jamoani uzoq yillardan buyon muvaffaqiyatli boshqarib kelayotgan tajribali mutaxassis Dide Deshamning taktik qarashlari tez-tez tanqidchilar nishoniga aylanib turadi. Yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati oldidan fransiyaliklar ustozi mashhur La Gazzetta dello Sport nashri jurnalistlari bilan suhbatda o‘ziga nisbatan aytiladigan fikrlarga qat’iy va samimiy javob qaytardi. U jamoa ichidagi muhit hamda futbolchilarga beriladigan taktik erkinliklar haqida gapirib, o‘z falsafasini keng jamoatchilikka tushuntirib berdi.
DЕSHAMNING TAKTIK FALSAFASI VA JCH-2026 GURUH TARKIBI
Dide Deshamning o‘z o‘yin uslubiga bo‘lgan ishonchi hamda yaqin kunlarda boshlanadigan mundialdagi raqiblari haqidagi tafsilotlar quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda batafsil bayon etilgan:
Murabbiyning taktik prinsiplari
Futbolchilarga beriladigan imkoniyatlar
JCH-2026 turniridagi raqiblari (I guruhi)
Tanqidlarga munosabat:
Fransiyada uni ko‘pincha himoyaviy va ehtiyotkor o‘yin ko‘rsatishda ayblashadi.
Cheksiz erkinlik:
Murabbiy maydonda shogirdlariga hamisha juda katta erkinlik berishini ta’kidladi.
Senegal — Afrikaning eng shiddatli va jismonan baquvvat jamoasi.
Muvozanatni saqlash:
Bosh maqsad — tarkibdagi yulduzlarning kuchli tomonlarini birlashtirib, raqibga muammo tug‘dirish.
Hujumkor qanotlar:
Desham hech qachon qanot himoyachilarining oldinga chiqib, hujumni qo‘llab-quvvatlashiga to‘sqinlik qilmagan.
Iroq — Osiyo qit’asining tish-tirnog‘i bilan kurashadigan vakili.
Norvegiya — Yevropaning xavfli jamoalaridan biri.
Tajribali mutaxassisning fikricha, zamonaviy futbolda faqatgina hujum yoki faqat himoya bilan g‘alaba qozonib bo‘lmaydi, balki maydonda ideal muvozanatni topish eng muhim omil hisoblanadi.
Fransiya navbatdagi chempionlik sari otlanmoqda
Eslatib o‘tamiz, AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo‘lib o‘tadigan dunyo birinchiligida Fransiya terma jamoasi "I" guruhidan joy olgan. Garchi qog‘ozda fransiyaliklar guruh favoriti sifatida ko‘rilayotgan bo‘lsa-da, Senegal va Norvegiya kabi kuchli harakterga ega jamoalarga qarshi bahslar Desham shogirdlari uchun haqiqiy sinov bo‘lishi aniq. Kilian Mbappe va uning jamoadoshlari Shimoliy Amerika qit’asida yana bir bor oltin medallarni qo‘lga kiritish uchun bor kuchlarini ishga soladilar.
Zamin sharhi: Dide Deshamni har qancha tanqid qilishmasin, u tarixda ham futbolchi, ham murabbiy sifatida Jahon chempioni bo‘lgan sanoqli daholardan biridir. Uning "futbolchilarga erkinlik beraman" degan so‘zlari ortida jamoadagi yulduzlarning ichki salohiyatini to‘g‘ri yo‘naltira olish mahorati yotibdi. Tarkibda Mbappe kabi dunyoning eng tezkor vingerlari bo‘lgan jamoani kuchli himoyaga tiqib qo‘yish ahmoqlik bo‘lardi. Desham esa mana shu muvozanatni juda yaxshi his qiladi. JCH-2026 bosqichida Fransiyaning Senegal yoki Norvegiyaga qarshi o‘yinlari haqiqiy taktikalar jangiga aylanishi shubhasiz. Umid qilamizki, bu yilgi mundial bizga unutilmas va gollarga boy chiroyli o‘yinlarni taqdim etadi!
Jahon chempionatining eng so‘nggi tafsilotlari, Dide Desham va Fransiya terma jamoasining kundaliklari hamda dunyo futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…