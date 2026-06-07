Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardi

·21·Sport
Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardi

Jahon futbolining eng qudratli va sovrindor grandlaridan biri, amaldagi vitse-chempion Fransiya milliy terma jamoasi atrofidagi muhokamalar hech qachon to‘xtamaydi. Ayniqsa, jamoani uzoq yillardan buyon muvaffaqiyatli boshqarib kelayotgan tajribali mutaxassis Dide Deshamning taktik qarashlari tez-tez tanqidchilar nishoniga aylanib turadi. Yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati oldidan fransiyaliklar ustozi mashhur La Gazzetta dello Sport nashri jurnalistlari bilan suhbatda o‘ziga nisbatan aytiladigan fikrlarga qat’iy va samimiy javob qaytardi. U jamoa ichidagi muhit hamda futbolchilarga beriladigan taktik erkinliklar haqida gapirib, o‘z falsafasini keng jamoatchilikka tushuntirib berdi.

DЕSHAMNING TAKTIK FALSAFASI VA JCH-2026 GURUH TARKIBI

Dide Deshamning o‘z o‘yin uslubiga bo‘lgan ishonchi hamda yaqin kunlarda boshlanadigan mundialdagi raqiblari haqidagi tafsilotlar quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda batafsil bayon etilgan:

Murabbiyning taktik prinsiplari

Futbolchilarga beriladigan imkoniyatlar

JCH-2026 turniridagi raqiblari (I guruhi)

Tanqidlarga munosabat:


Fransiyada uni ko‘pincha himoyaviy va ehtiyotkor o‘yin ko‘rsatishda ayblashadi.

Cheksiz erkinlik:


Murabbiy maydonda shogirdlariga hamisha juda katta erkinlik berishini ta’kidladi.

Senegal — Afrikaning eng shiddatli va jismonan baquvvat jamoasi.

Muvozanatni saqlash:


Bosh maqsad — tarkibdagi yulduzlarning kuchli tomonlarini birlashtirib, raqibga muammo tug‘dirish.

Hujumkor qanotlar:


Desham hech qachon qanot himoyachilarining oldinga chiqib, hujumni qo‘llab-quvvatlashiga to‘sqinlik qilmagan.

Iroq — Osiyo qit’asining tish-tirnog‘i bilan kurashadigan vakili.



Norvegiya — Yevropaning xavfli jamoalaridan biri.

Tajribali mutaxassisning fikricha, zamonaviy futbolda faqatgina hujum yoki faqat himoya bilan g‘alaba qozonib bo‘lmaydi, balki maydonda ideal muvozanatni topish eng muhim omil hisoblanadi.

Fransiya navbatdagi chempionlik sari otlanmoqda

Eslatib o‘tamiz, AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo‘lib o‘tadigan dunyo birinchiligida Fransiya terma jamoasi "I" guruhidan joy olgan. Garchi qog‘ozda fransiyaliklar guruh favoriti sifatida ko‘rilayotgan bo‘lsa-da, Senegal va Norvegiya kabi kuchli harakterga ega jamoalarga qarshi bahslar Desham shogirdlari uchun haqiqiy sinov bo‘lishi aniq. Kilian Mbappe va uning jamoadoshlari Shimoliy Amerika qit’asida yana bir bor oltin medallarni qo‘lga kiritish uchun bor kuchlarini ishga soladilar.

Zamin sharhi: Dide Deshamni har qancha tanqid qilishmasin, u tarixda ham futbolchi, ham murabbiy sifatida Jahon chempioni bo‘lgan sanoqli daholardan biridir. Uning "futbolchilarga erkinlik beraman" degan so‘zlari ortida jamoadagi yulduzlarning ichki salohiyatini to‘g‘ri yo‘naltira olish mahorati yotibdi. Tarkibda Mbappe kabi dunyoning eng tezkor vingerlari bo‘lgan jamoani kuchli himoyaga tiqib qo‘yish ahmoqlik bo‘lardi. Desham esa mana shu muvozanatni juda yaxshi his qiladi. JCH-2026 bosqichida Fransiyaning Senegal yoki Norvegiyaga qarshi o‘yinlari haqiqiy taktikalar jangiga aylanishi shubhasiz. Umid qilamizki, bu yilgi mundial bizga unutilmas va gollarga boy chiroyli o‘yinlarni taqdim etadi!

Jahon chempionatining eng so‘nggi tafsilotlari, Dide Desham va Fransiya terma jamoasining kundaliklari hamda dunyo futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Didye DeshamFransiyaLa Gazzetta dello SportSenegalIroq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiBugun, 18:17Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bugun, 18:11Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Bugun, 14:36Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiKolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiBugun, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)