Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdi
Shiddati va jozibasi bilan butun dunyoni mahv etishga shaylanayotgan JCH—2026 starti arafasida vakillarimiz joy olgan guruhdagi asosiy raqiblarimizdan biri o‘z kuchini sinovdan o‘tkazdi. AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu tarixiy mundial oldidan Kolumbiya hamda Iordaniya milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashishdi. Okean ortining go‘zal San-Diyego shahrida joylashgan shinam «Snapdregon» stadionida kechgan bahsda Janubiy Amerika vakillari Osiyo qit’asi jamoasi ustidan to‘liq ustunlik qilib, ishonchli g‘alabani rasmiylashtirishdi. Bu o‘yin ayniqsa o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun juda ahamiyatlidir.
JCH—2026 oldidan o‘tgan mazkur qiziqarli to‘qnashuvning raqamlar va muhim detallar muhrlangan tafsilotlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishishingiz mumkin:
O‘RTOQLIK UCHRASHUVI STATISTIKASI VA GURUHDAGI VAZIYAT
Jamoalar va bahs manzili
Uchrashuv natijasi va gollar xronologiyasi
O‘yinning e’tiborga molik jihatlari
Bo‘lajak mundialdagi guruhlar tarkibi
Kolumbiya
Iordaniya
AQSH, San-Diyego, «Snapdregon» stadioni
2 : 0
• 41-daqiqa: Jon Aryas (1:0)
• 55-daqiqa: Jon Aryas (2:0)
Assistentlar: Xames Rodriges va Santyago Arias.
Qizil kartochka: Jamus (90-daqiqa, Iordaniya).
«K» guruhi: Kolumbiya, Portugaliya, Kongo DR, O‘zbekiston
«J» guruhi: Iordaniya, Avstriya, Jazoir, Argentina
Kolumbiyaliklar ushbu nazorat uchrashuvi orqali 18 iyun kuni aynan O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi kechadigan JCHdagi ilk rasmiy bahs oldidan o‘z taktik sxemalarini mukammal ko‘rinishga keltirib olishni maqsad qilgan.
Jon Aryasning dubli va Xamesning sehrli uzatmasi
Uchrashuv kutilganidek Janubiy Amerika vakillarining faolligi bilan boshlandi. Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, ya’ni 41-daqiqada jamoaning tajribali yulduzi va sardori Xames Rodrigesning zargarona pasidan unumli foydalangan hujumchi Jon Aryas hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi. Ikkinchi bo‘limda ham tashabbusni qo‘ldan chiqarmagan kolumbiyaliklar 55-daqiqada oradagi farqni yiriklashtirishdi. Zaxiradan maydonga tushgan himoyachi Santyago Ariasning chiroyli uzatmasini yana o‘sha Jon Aryas golga aylantirib, o‘zining dublini nishonladi. Uchrashuvning so‘nggi daqiqasida iordaniyalik Jamus qo‘polligi uchun maydondan chetlatildi.
Zamin sharhi: Kolumbiya terma jamoasining Iordaniyaga qarshi o‘yini bizga raqibimizning bugungi holati haqida juda muhim signallarni berdi. Xames Rodriges hali hamon maydon markazida xavfli vaziyatlar yaratishda daho ekanligini, Jon Aryas esa hujum chizig‘ida sovuqqonlik bilan imkoniyatlardan foydalana olishini ko‘rsatdi. Kolumbiyaliklar xuddi biz kabi Osiyo qit’asi vakili bo‘lgan Iordaniya ustidan osonlik bilan g‘alaba qozonib, Vakillarimiz bilan bo‘ladigan 18 iyundagi bahsga jiddiy tayyor ekanliklarini isbotlashdi. Biroq Fabio Kannavaro shogirdlari bunday taktik yurishlarni albatta chuqur tahlil qilishadi. Navbatdagi Jahon chempionatida milliy terma jamoamizga ulkan zafarlar tilab qolamiz va ulardan tarixiy g‘alabalarni kutamiz!
JCH—2026 musobaqasining barcha qaynoq kundaliklari, O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘yinlari tahlili va sport olamining eng yoqimli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…