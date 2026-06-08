Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdi

·113·Sport
Kolumbiya Iordaniyani mag‘lub etib O‘zbekiston bilan o‘yinga hozirlik ko‘rdi

Shiddati va jozibasi bilan butun dunyoni mahv etishga shaylanayotgan JCH—2026 starti arafasida vakillarimiz joy olgan guruhdagi asosiy raqiblarimizdan biri o‘z kuchini sinovdan o‘tkazdi. AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu tarixiy mundial oldidan Kolumbiya hamda Iordaniya milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashishdi. Okean ortining go‘zal San-Diyego shahrida joylashgan shinam «Snapdregon» stadionida kechgan bahsda Janubiy Amerika vakillari Osiyo qit’asi jamoasi ustidan to‘liq ustunlik qilib, ishonchli g‘alabani rasmiylashtirishdi. Bu o‘yin ayniqsa o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun juda ahamiyatlidir.

JCH—2026 oldidan o‘tgan mazkur qiziqarli to‘qnashuvning raqamlar va muhim detallar muhrlangan tafsilotlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishishingiz mumkin:

O‘RTOQLIK UCHRASHUVI STATISTIKASI VA GURUHDAGI VAZIYAT

Jamoalar va bahs manzili

Uchrashuv natijasi va gollar xronologiyasi

O‘yinning e’tiborga molik jihatlari

Bo‘lajak mundialdagi guruhlar tarkibi

Kolumbiya



Iordaniya



AQSH, San-Diyego, «Snapdregon» stadioni

2 : 0



41-daqiqa: Jon Aryas (1:0)


55-daqiqa: Jon Aryas (2:0)

Assistentlar: Xames Rodriges va Santyago Arias.



Qizil kartochka: Jamus (90-daqiqa, Iordaniya).

«K» guruhi: Kolumbiya, Portugaliya, Kongo DR, O‘zbekiston



«J» guruhi: Iordaniya, Avstriya, Jazoir, Argentina

Kolumbiyaliklar ushbu nazorat uchrashuvi orqali 18 iyun kuni aynan O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi kechadigan JCHdagi ilk rasmiy bahs oldidan o‘z taktik sxemalarini mukammal ko‘rinishga keltirib olishni maqsad qilgan.

Jon Aryasning dubli va Xamesning sehrli uzatmasi

Uchrashuv kutilganidek Janubiy Amerika vakillarining faolligi bilan boshlandi. Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida, ya’ni 41-daqiqada jamoaning tajribali yulduzi va sardori Xames Rodrigesning zargarona pasidan unumli foydalangan hujumchi Jon Aryas hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi. Ikkinchi bo‘limda ham tashabbusni qo‘ldan chiqarmagan kolumbiyaliklar 55-daqiqada oradagi farqni yiriklashtirishdi. Zaxiradan maydonga tushgan himoyachi Santyago Ariasning chiroyli uzatmasini yana o‘sha Jon Aryas golga aylantirib, o‘zining dublini nishonladi. Uchrashuvning so‘nggi daqiqasida iordaniyalik Jamus qo‘polligi uchun maydondan chetlatildi.

Zamin sharhi: Kolumbiya terma jamoasining Iordaniyaga qarshi o‘yini bizga raqibimizning bugungi holati haqida juda muhim signallarni berdi. Xames Rodriges hali hamon maydon markazida xavfli vaziyatlar yaratishda daho ekanligini, Jon Aryas esa hujum chizig‘ida sovuqqonlik bilan imkoniyatlardan foydalana olishini ko‘rsatdi. Kolumbiyaliklar xuddi biz kabi Osiyo qit’asi vakili bo‘lgan Iordaniya ustidan osonlik bilan g‘alaba qozonib, Vakillarimiz bilan bo‘ladigan 18 iyundagi bahsga jiddiy tayyor ekanliklarini isbotlashdi. Biroq Fabio Kannavaro shogirdlari bunday taktik yurishlarni albatta chuqur tahlil qilishadi. Navbatdagi Jahon chempionatida milliy terma jamoamizga ulkan zafarlar tilab qolamiz va ulardan tarixiy g‘alabalarni kutamiz!

JCH—2026 musobaqasining barcha qaynoq kundaliklari, O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘yinlari tahlili va sport olamining eng yoqimli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

KolumbiyaIordaniyaOʻzbekistonXames RodriguezJon Ariyas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkin«Barselona» shvetsiyalik futbolchisini Angliyaga ijaraga berishi mumkinBugun, 07:40Lamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaLamine Yamal va Nico Williams Jahon chempionati oldidan safga qaytmoqdaBugun, 06:16Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Joze Mourinio "Real"ga qaytishini rasman tasdiqladi...Bugun, 05:52Joze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiJoze Mourinio "Real"ga qaytdi: Madridda yangi davr boshlandiBugun, 04:45“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdi“Bavariya” klubi prezidenti Oliseni "Real"ga sotmasligini ochiq bildirdiBugun, 04:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)