Lionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasi

·40·Sport
Lionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasi

Lionel Messi rekord darajadagi oltinchi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda, biroq bugungi Messi Barselona safida ilk bor maydonga tushgan oʻsha oʻspirindan butunlay farq qiladi. Aksariyat yulduzlar yosh oʻtishi bilan oʻz darajasini yoʻqotsa-da, Inter Miami yetakchisi yigirma yil davomida oʻyin uslubini oʻzgartirib, choʻqqida qolishga muvaffaq boʻldi. 16 yoshida Joze Mourinyo boshqargan Portu jamoasiga qarshi debyut qilgan Messi oʻng qanotda portlovchi tezlikka ega vinger edi. Uning chap oyogʻida markazga yorib kirish qobiliyati oʻsha paytdagi dunyoning eng yaxshi futbolchisi Ronaldinhoni ham hayratda qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2008-yilda Pep Guardiola kelishi bilan Messining taktik sayohati yangi bosqichga chiqdi. 2009-yil 2-may kuni Santyago Bernabeuda Real Madrid 6:2 hisobida tor-mor etilgan oʻyinda Guardiola Messini "yolgʻon toʻqqizlik" (false nine) sifatida maydonga tushirdi. Bu qaror futbol tarixini oʻzgartirib yubordi. Messi Samuel Eto'o oʻrniga markazga oʻtib, chuqurroqdan harakat qila boshladi va raqib himoyachilari uchun haqiqiy dahshatga aylandi. "Guardiola bilan men boʻshliqlar, toʻpni nazorat qilish va oʻyin qanday ishlashini tushuna boshladim", — deya eslaydi Lionel Messi.

2011-yildan 2013-yilgacha boʻlgan davrda Messi La Ligadagi 69 ta oʻyinda 96 ta gol urib, tizimni buzuvchi futbolchiga aylandi. U ketma-ket toʻrtta Oltin toʻpni qoʻlga kiritib, Barselona bilan Chempionlar ligasida gʻolib chiqdi. Xavi va Andres Iniesta Camp Nou jamoasini tark etgach, Messi yana bir bor oʻzgarishga majbur boʻldi. U endi shunchaki hujumni yakunlovchi emas, balki jamoaning asosiy dvigateliga aylandi. U maydon markaziga yaqinlashib, oʻyinni tashkil qilish vazifasini oʻz zimmasiga oldi.

PSJ va Inter Miami klublaridagi faoliyati davomida Messi toʻliq pleymeykerga aylandi. 2019-20-yilgi mavsumda u 25 ta gol bilan birga 22 ta golli uzatmani amalga oshirib, hayratlanarli natija qayd etdi. Fransiyadagi faoliyati davomida u oʻz tarixida ilk bor gollardan koʻra koʻproq assistentlik qildi. Argentinalik tahlilchilar uni "Iniestaga aylangan toʻpurar" deb taʼriflashdi. Jismoniy tezlik pasaygan boʻlsa-da, Messining oʻyinni oʻqish qobiliyati uni hamon dunyoning eng xavfli futbolchisi sifatida saqlab turibdi.

Lionel MessiBarselonaInter MiamiPep GuardiolaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiJennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiBugun, 10:55Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiMbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiBugun, 09:50Declan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiDeclan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiBugun, 09:39Yuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiYuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiBugun, 08:59Lamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiLamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiBugun, 08:39Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)