Lionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasi
Lionel Messi rekord darajadagi oltinchi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda, biroq bugungi Messi Barselona safida ilk bor maydonga tushgan oʻsha oʻspirindan butunlay farq qiladi. Aksariyat yulduzlar yosh oʻtishi bilan oʻz darajasini yoʻqotsa-da, Inter Miami yetakchisi yigirma yil davomida oʻyin uslubini oʻzgartirib, choʻqqida qolishga muvaffaq boʻldi. 16 yoshida Joze Mourinyo boshqargan Portu jamoasiga qarshi debyut qilgan Messi oʻng qanotda portlovchi tezlikka ega vinger edi. Uning chap oyogʻida markazga yorib kirish qobiliyati oʻsha paytdagi dunyoning eng yaxshi futbolchisi Ronaldinhoni ham hayratda qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2008-yilda Pep Guardiola kelishi bilan Messining taktik sayohati yangi bosqichga chiqdi. 2009-yil 2-may kuni Santyago Bernabeuda Real Madrid 6:2 hisobida tor-mor etilgan oʻyinda Guardiola Messini "yolgʻon toʻqqizlik" (false nine) sifatida maydonga tushirdi. Bu qaror futbol tarixini oʻzgartirib yubordi. Messi Samuel Eto'o oʻrniga markazga oʻtib, chuqurroqdan harakat qila boshladi va raqib himoyachilari uchun haqiqiy dahshatga aylandi. "Guardiola bilan men boʻshliqlar, toʻpni nazorat qilish va oʻyin qanday ishlashini tushuna boshladim", — deya eslaydi Lionel Messi.
2011-yildan 2013-yilgacha boʻlgan davrda Messi La Ligadagi 69 ta oʻyinda 96 ta gol urib, tizimni buzuvchi futbolchiga aylandi. U ketma-ket toʻrtta Oltin toʻpni qoʻlga kiritib, Barselona bilan Chempionlar ligasida gʻolib chiqdi. Xavi va Andres Iniesta Camp Nou jamoasini tark etgach, Messi yana bir bor oʻzgarishga majbur boʻldi. U endi shunchaki hujumni yakunlovchi emas, balki jamoaning asosiy dvigateliga aylandi. U maydon markaziga yaqinlashib, oʻyinni tashkil qilish vazifasini oʻz zimmasiga oldi.
PSJ va Inter Miami klublaridagi faoliyati davomida Messi toʻliq pleymeykerga aylandi. 2019-20-yilgi mavsumda u 25 ta gol bilan birga 22 ta golli uzatmani amalga oshirib, hayratlanarli natija qayd etdi. Fransiyadagi faoliyati davomida u oʻz tarixida ilk bor gollardan koʻra koʻproq assistentlik qildi. Argentinalik tahlilchilar uni "Iniestaga aylangan toʻpurar" deb taʼriflashdi. Jismoniy tezlik pasaygan boʻlsa-da, Messining oʻyinni oʻqish qobiliyati uni hamon dunyoning eng xavfli futbolchisi sifatida saqlab turibdi.
…