Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...

·116·Sport
Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...

Avvalroq xabar berganimizdek, bugun tunda futbol ishqibozlari kutilmagan va tarixiy voqelikka guvoh bo‘lishadi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi Yevropa grandi Niderlandiyaga qarshi bir kunda ikki marotaba maydonga tushadi. Lolalar yurti bosh murabbiyi Ronald Kuman ushbu kutilmagan qarorning asl sabablari va uchrashuvlar qaysi formatda o‘tishiga to‘xtalib, mazkur sirli rejaning tafsilotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Tajribali mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, ushbu ikki bahs mutlaqo ikki xil maqsad va formatda tashkil etiladi. Dastlabki to‘qnashuv rasmiy o‘rtoqlik maqomiga ega bo‘lib, an’anaviy tarzda 45 daqiqadan iborat ikkita to‘liq bo‘lim sifatida kechadi. Mazkur bahs yakunlanishi bilan darhol ikkinchi — norasmiy va yopiq xarakterdagi o‘yinga start beriladi. Bu bahs esa biroz qisqartirilgan, ya’ni 35 daqiqalik ikki taym formatida o‘tkazilishi belgilangan.

Ronald Kuman bunday yurishni amalga oshirishidan maqsad terma jamoa ixtiyoridagi barcha futbolchilarning imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish ekanligini yashirib o‘tirmadi. «Biz yig‘inga chaqirilgan har bir o‘yinchiga maydonda yetarlicha vaqt taqdim etmoqchimiz. Shu sababli ilk bahsda asosan boshlang‘ich tarkib a’zolari harakat qilsa, ikkinchi o‘yinda zahirada qolayotgan va o‘yin amaliyotiga muhtoj bo‘lgan futbolchilarga imkoniyat beriladi», deya ta’kidladi niderlandiyaliklar ustozi.

E’tiborli jihati shundaki, Niderlandiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘z tarixida hali biror marta ham o‘zaro kuch sinashmagan va bugungi bahs ular uchun ilk tarixiy to‘qnashuv bo‘ladi. Mazkur qarama-qarshilik stadionda yopiq eshiklar ortida, ya’ni tomoshabinlarsiz o‘tkazilsa-da, birinchi rasmiy uchrashuv televideniye va onlayn tarzda jonli efirda namoyish etiladi. Ushbu hayajonli bahs Toshkent vaqti bilan soat 23:45 da boshlanadi. Zahira vakillari uchun mo‘ljallangan ikkinchi o‘yin esa translyatsiya qilinmaydi.

Ushbu o‘yinlar har ikki jamoa uchun ham yaqinlashib kelayotgan okean ortidagi nufuzli musobaqa oldidan so‘nggi yirik imtihon vazifasini o‘taydi. Ma’lumki, AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan hamda tarixda ilk bor 48 ta terma jamoani bag‘riga oluvchi Jahon chempionati joriy yilning 11 iyun kuni boshlanib, 19 iyulga qadar davom etadi. Ushbu ulug‘vor turnirda debyut qilayotgan Fabio Kannavaro shogirdlari guruh bosqichida jiddiy raqiblarga qarshi saf tortishadi. Vakillarimiz ilk uchrashuvni 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 07:00 da Kolumbiyaga qarshi o‘tkazishsa, 23 iyun kuni soat 22:00 da Portugaliya, 28 iyun tungi soat 04:30 da esa Kongo DR terma jamoasi bilan kuch sinashadilar. Tarixiy bahslarda hamyurtlarimizga ulkan zafarlar tilaymiz!

Niderlandiyaga qarshi kechadigan tarixiy o‘yinlarning natijalari, bahsdan keyingi qizg‘in muhokamalar va milliy terma jamoamizning JCH-2026 ga ko‘rayotgan so‘nggi tayyorgarlik kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ronald KoemanNiderlandiyaO'zbekistonToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaBugun, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiBugun, 15:52Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaRoberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 15:37Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaReal Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:35De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiDe la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiBugun, 15:16Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaReal Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaBugun, 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)