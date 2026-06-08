Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...
Avvalroq xabar berganimizdek, bugun tunda futbol ishqibozlari kutilmagan va tarixiy voqelikka guvoh bo‘lishadi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi Yevropa grandi Niderlandiyaga qarshi bir kunda ikki marotaba maydonga tushadi. Lolalar yurti bosh murabbiyi Ronald Kuman ushbu kutilmagan qarorning asl sabablari va uchrashuvlar qaysi formatda o‘tishiga to‘xtalib, mazkur sirli rejaning tafsilotlari bilan o‘rtoqlashdi.
Tajribali mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, ushbu ikki bahs mutlaqo ikki xil maqsad va formatda tashkil etiladi. Dastlabki to‘qnashuv rasmiy o‘rtoqlik maqomiga ega bo‘lib, an’anaviy tarzda 45 daqiqadan iborat ikkita to‘liq bo‘lim sifatida kechadi. Mazkur bahs yakunlanishi bilan darhol ikkinchi — norasmiy va yopiq xarakterdagi o‘yinga start beriladi. Bu bahs esa biroz qisqartirilgan, ya’ni 35 daqiqalik ikki taym formatida o‘tkazilishi belgilangan.
Ronald Kuman bunday yurishni amalga oshirishidan maqsad terma jamoa ixtiyoridagi barcha futbolchilarning imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish ekanligini yashirib o‘tirmadi. «Biz yig‘inga chaqirilgan har bir o‘yinchiga maydonda yetarlicha vaqt taqdim etmoqchimiz. Shu sababli ilk bahsda asosan boshlang‘ich tarkib a’zolari harakat qilsa, ikkinchi o‘yinda zahirada qolayotgan va o‘yin amaliyotiga muhtoj bo‘lgan futbolchilarga imkoniyat beriladi», deya ta’kidladi niderlandiyaliklar ustozi.
E’tiborli jihati shundaki, Niderlandiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘z tarixida hali biror marta ham o‘zaro kuch sinashmagan va bugungi bahs ular uchun ilk tarixiy to‘qnashuv bo‘ladi. Mazkur qarama-qarshilik stadionda yopiq eshiklar ortida, ya’ni tomoshabinlarsiz o‘tkazilsa-da, birinchi rasmiy uchrashuv televideniye va onlayn tarzda jonli efirda namoyish etiladi. Ushbu hayajonli bahs Toshkent vaqti bilan soat 23:45 da boshlanadi. Zahira vakillari uchun mo‘ljallangan ikkinchi o‘yin esa translyatsiya qilinmaydi.
Ushbu o‘yinlar har ikki jamoa uchun ham yaqinlashib kelayotgan okean ortidagi nufuzli musobaqa oldidan so‘nggi yirik imtihon vazifasini o‘taydi. Ma’lumki, AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan hamda tarixda ilk bor 48 ta terma jamoani bag‘riga oluvchi Jahon chempionati joriy yilning 11 iyun kuni boshlanib, 19 iyulga qadar davom etadi. Ushbu ulug‘vor turnirda debyut qilayotgan Fabio Kannavaro shogirdlari guruh bosqichida jiddiy raqiblarga qarshi saf tortishadi. Vakillarimiz ilk uchrashuvni 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 07:00 da Kolumbiyaga qarshi o‘tkazishsa, 23 iyun kuni soat 22:00 da Portugaliya, 28 iyun tungi soat 04:30 da esa Kongo DR terma jamoasi bilan kuch sinashadilar. Tarixiy bahslarda hamyurtlarimizga ulkan zafarlar tilaymiz!
Niderlandiyaga qarshi kechadigan tarixiy o‘yinlarning natijalari, bahsdan keyingi qizg‘in muhokamalar va milliy terma jamoamizning JCH-2026 ga ko‘rayotgan so‘nggi tayyorgarlik kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…