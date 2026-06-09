Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdi

·0·Sport
Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdi

Jahon futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri bo‘lgan Kilian Mbappening Fransiya milliy terma jamoasi libosidagi so‘nggi o‘yinlari muxlislar va ekspertlar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Iqtidorli hujumchi terma jamoa safida ketma-ket uchinchi uchrashuvda ham raqiblar darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Shunga qaramay, «uchranglilar» o‘z yurishlarini muvaffaqiyatli davom ettirishmoqda.

Navbatdagi qizg‘in kechgan nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvida Fransiya milliy terma jamoasi Shimoliy Irlandiya vakillari ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu shiddatli bellashuvda jamoaning yosh va umidli yulduzi Maykl Olise raqib darvozasiga bir yo‘la uchta gol urib, ajoyib xet-trik qayd etdi va uchrashuv qahramoniga aylandi. Mbappe esa bu bahsda ham maydonni golsiz tark etishga majbur bo‘ldi.

Shunday bo‘lsa-da, Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham jamoa yetakchisining hozirgi sport formasi va gol ura olmayotganidan aslo tashvishda emasligini yaqqol namoyish etdi. Tajribali mutaxassis Kilianning o‘yini haqida gapirar ekan, unga to‘liq ishonch bildirishini ta’kidlab o‘tdi.

«Men bu holatdan aslo xavotirlanayotganim yo‘q. Maydonda unda gol urish uchun bir nechta qulay imkoniyatlar yuzaga keldi, faqatgina yakuniy zarbalarda biroz aniqlik yetishmadi, xolos. U men bilan suhbatda barcha asosiy gollarini AQSH mezbonlik qiladigan Jahon chempionati bahslariga saqlab qo‘yayotganini aytdi va men uning bu fikriga to‘liq qo‘shildim», — deya kulimsirab bayonot berdi Desham mashhur «TF1» telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida.

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Kilian Mbappe hozirga qadar Fransiya milliy terma jamoasi safida jami 98 ta mas’uliyatli uchrashuvda yashil maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 56 ta gol urishga ulgurgan va mamlakat tarixidagi eng yaxshi to‘purarlardan biri bo‘lib turibdi.

Tez kunlarda start oladigan JCH—2026 musobaqasining guruh bosqichida amaldagi vitse-chempionlar hisoblangan fransuzlar «S» guruhida Senegal, Iroq hamda Norvegiya milliy terma jamoalariga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun bahs olib borishadi. Muxlislar esa aynan ushbu rasmiy o‘yinlarda Mbappedan haqiqiy gollar shousini kutishmoqda.

Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, Kilian Mbappening mundialdagi yangi rekordlari va dunyo futbolining eng shov-shuvli eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiJafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 14:08Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdiThierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdiBugun, 13:58AQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiAQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiBugun, 13:41Jazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiJazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiBugun, 12:10Joze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiJoze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiBugun, 11:56Arsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiArsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...