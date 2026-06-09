Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdi
Jahon futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri bo‘lgan Kilian Mbappening Fransiya milliy terma jamoasi libosidagi so‘nggi o‘yinlari muxlislar va ekspertlar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Iqtidorli hujumchi terma jamoa safida ketma-ket uchinchi uchrashuvda ham raqiblar darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Shunga qaramay, «uchranglilar» o‘z yurishlarini muvaffaqiyatli davom ettirishmoqda.
Navbatdagi qizg‘in kechgan nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvida Fransiya milliy terma jamoasi Shimoliy Irlandiya vakillari ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu shiddatli bellashuvda jamoaning yosh va umidli yulduzi Maykl Olise raqib darvozasiga bir yo‘la uchta gol urib, ajoyib xet-trik qayd etdi va uchrashuv qahramoniga aylandi. Mbappe esa bu bahsda ham maydonni golsiz tark etishga majbur bo‘ldi.
Shunday bo‘lsa-da, Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham jamoa yetakchisining hozirgi sport formasi va gol ura olmayotganidan aslo tashvishda emasligini yaqqol namoyish etdi. Tajribali mutaxassis Kilianning o‘yini haqida gapirar ekan, unga to‘liq ishonch bildirishini ta’kidlab o‘tdi.
«Men bu holatdan aslo xavotirlanayotganim yo‘q. Maydonda unda gol urish uchun bir nechta qulay imkoniyatlar yuzaga keldi, faqatgina yakuniy zarbalarda biroz aniqlik yetishmadi, xolos. U men bilan suhbatda barcha asosiy gollarini AQSH mezbonlik qiladigan Jahon chempionati bahslariga saqlab qo‘yayotganini aytdi va men uning bu fikriga to‘liq qo‘shildim», — deya kulimsirab bayonot berdi Desham mashhur «TF1» telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Kilian Mbappe hozirga qadar Fransiya milliy terma jamoasi safida jami 98 ta mas’uliyatli uchrashuvda yashil maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 56 ta gol urishga ulgurgan va mamlakat tarixidagi eng yaxshi to‘purarlardan biri bo‘lib turibdi.
Tez kunlarda start oladigan JCH—2026 musobaqasining guruh bosqichida amaldagi vitse-chempionlar hisoblangan fransuzlar «S» guruhida Senegal, Iroq hamda Norvegiya milliy terma jamoalariga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun bahs olib borishadi. Muxlislar esa aynan ushbu rasmiy o‘yinlarda Mbappedan haqiqiy gollar shousini kutishmoqda.
Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, Kilian Mbappening mundialdagi yangi rekordlari va dunyo futbolining eng shov-shuvli eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…