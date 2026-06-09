Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldi

·0·Sport
Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldi

Liverpul klubi Gerta BSC jamoasining iqtidorli oʻsmiri Kennet Eichhornni oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi urinishlarida muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Yuqori baholanayotgan ushbu futbolchi oʻzining sportdagi rivojlanishini birinchi oʻringa qoʻygan holda, Enfildga oʻtishdan rasman voz kechdi. Yosh iqtidor Germaniyada qolishni afzal koʻrmoqda, bu esa transfer oynasi yopilishidan oldin Bayer Leverkusen va RB Leypsig oʻrtasida uning imzosi uchun kurashni kuchaytirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport Germany jurnalisti Florian Plettenberg bergan maʻlumotga koʻra, Mersisayd klubi ushbu bitim uchun sezilarli vaqt sarflagan boʻlsa-da, yakunda rad javobini olgan. Angliya giganti oʻz yoshlar tizimini mustahkamlash maqsadida Eichhorn uchun jozibador loyiha taklif qilgan edi. Biroq, futbolchi oʻz kelajagi uchun boshqa yoʻlni tanladi va Angliya Premer-ligasi klubining yozgi transfer rejalari barbod boʻldi.

Liverpul tomonidan taqdim etilgan taklif moliyaviy jihatdan ham, klub nufuzi nuqtai nazaridan ham eng jozibadori boʻlgani aytilmoqda. Plettenbergning taʻkidlashicha, 16 yoshli futbolchiga inglizlar taklif qilgan mablagʻ Germaniyaning barcha daʻvogar klublari taklifidan yuqori boʻlgan. Shunga qaramay, Eichhorn oʻzi uchun tanish boʻlgan muhitda qolishni va sport barqarorligini saqlab qolishni maʻqul koʻrdi.

Hozirda bozor qiymati 20 million yevroga baholanayotgan hujumkor yarim himoyachi uchun Bundesliga grandlari jiddiy kurash olib bormoqda. Bayer Leverkusen doimiy transfer boʻyicha bosim oʻtkazayotgan boʻlsa, RB Leypsig hamon oʻz imkoniyatlarini saqlab qolgan. Eichhorn oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 20 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan.

LiverpulTransferlarBundesligaKennet EichhornGerta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiDide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiBugun, 14:19Jafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiJafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 14:08Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdiThierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdiBugun, 13:58AQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiAQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiBugun, 13:41Jazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiJazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiBugun, 12:10Joze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiJoze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...