Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldi
Liverpul klubi Gerta BSC jamoasining iqtidorli oʻsmiri Kennet Eichhornni oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi urinishlarida muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Yuqori baholanayotgan ushbu futbolchi oʻzining sportdagi rivojlanishini birinchi oʻringa qoʻygan holda, Enfildga oʻtishdan rasman voz kechdi. Yosh iqtidor Germaniyada qolishni afzal koʻrmoqda, bu esa transfer oynasi yopilishidan oldin Bayer Leverkusen va RB Leypsig oʻrtasida uning imzosi uchun kurashni kuchaytirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport Germany jurnalisti Florian Plettenberg bergan maʻlumotga koʻra, Mersisayd klubi ushbu bitim uchun sezilarli vaqt sarflagan boʻlsa-da, yakunda rad javobini olgan. Angliya giganti oʻz yoshlar tizimini mustahkamlash maqsadida Eichhorn uchun jozibador loyiha taklif qilgan edi. Biroq, futbolchi oʻz kelajagi uchun boshqa yoʻlni tanladi va Angliya Premer-ligasi klubining yozgi transfer rejalari barbod boʻldi.
Liverpul tomonidan taqdim etilgan taklif moliyaviy jihatdan ham, klub nufuzi nuqtai nazaridan ham eng jozibadori boʻlgani aytilmoqda. Plettenbergning taʻkidlashicha, 16 yoshli futbolchiga inglizlar taklif qilgan mablagʻ Germaniyaning barcha daʻvogar klublari taklifidan yuqori boʻlgan. Shunga qaramay, Eichhorn oʻzi uchun tanish boʻlgan muhitda qolishni va sport barqarorligini saqlab qolishni maʻqul koʻrdi.
Hozirda bozor qiymati 20 million yevroga baholanayotgan hujumkor yarim himoyachi uchun Bundesliga grandlari jiddiy kurash olib bormoqda. Bayer Leverkusen doimiy transfer boʻyicha bosim oʻtkazayotgan boʻlsa, RB Leypsig hamon oʻz imkoniyatlarini saqlab qolgan. Eichhorn oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 20 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan.
…