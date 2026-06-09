Lionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdi
Argentina terma jamoasi muxlislari yengil nafas olishlari mumkin. Bosh murabbiy Lionel Scaloni 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan Lionel Messi borasida ijobiy yangiliklarni ma’lum qildi. Inter Miami yulduzi mushaklaridagi kichik jarohat sababli bir muddat maydondan tashqarida bo‘lganidan so‘ng, turnir oldidan so‘nggi nazorat bahsida ishtirok etishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Afsonaviy hujumchi 6-iyun kuni Gondurasga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib yuborgan edi. Biroq Scaloni o‘z sardorining holati bo‘yicha xavotirlarni tarqatib yubordi. Jahon chempioni bo‘lgan murabbiyning tasdiqlashicha, Lionel Messi Islandiyaga qarshi bo‘ladigan navbatdagi o‘yinda maydonga tushishi kutilmoqda, bu esa uning tiklanish jarayonidagi muhim qadamdir.
Garchi Messi maydonga tushishga tayyor bo‘lsa-da, Scaloni o‘zining 10-raqamli yetakchisini turnir boshlanishi arafasida ortiqcha zo‘riqtirmaslikka harakat qilmoqda. Murabbiylar shtabi sakkiz karra "Oltin to‘p" sohibining sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun Islandiya bilan bahsda uning o‘yin vaqtini ehtiyotkorlik bilan boshqarishni rejalashtirgan.
"U Islandiyaga qarshi o‘ynaydi," — dedi Scaloni jurnalistlarga. "Faqat necha daqiqa harakat qilishi hozircha aniq emas. Mashg‘ulotlar davomida u bilan gaplashib, har qanday xavfning oldini olish uchun qancha vaqt berishni kelishib olamiz. Lekin prinsipial jihatdan u maydonga tushadi."
Scaloni Messining nafaqat mahorati, balki jamoaning ruhiy holati uchun ham naqadar muhimligini alohida ta’kidladi. 36 yoshli futbolchi Argentina terma jamoasining haqiqiy yuragi bo‘lib qolmoqda. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, Messining kiyinish xonasidagi va maydondagi borligi jamoadoshlariga aqlbovar qilmas darajada kuch bag‘ishlaydi.
…