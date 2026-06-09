Lionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdi

·0·Sport
Lionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdi

Argentina terma jamoasi muxlislari yengil nafas olishlari mumkin. Bosh murabbiy Lionel Scaloni 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan Lionel Messi borasida ijobiy yangiliklarni ma’lum qildi. Inter Miami yulduzi mushaklaridagi kichik jarohat sababli bir muddat maydondan tashqarida bo‘lganidan so‘ng, turnir oldidan so‘nggi nazorat bahsida ishtirok etishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Afsonaviy hujumchi 6-iyun kuni Gondurasga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib yuborgan edi. Biroq Scaloni o‘z sardorining holati bo‘yicha xavotirlarni tarqatib yubordi. Jahon chempioni bo‘lgan murabbiyning tasdiqlashicha, Lionel Messi Islandiyaga qarshi bo‘ladigan navbatdagi o‘yinda maydonga tushishi kutilmoqda, bu esa uning tiklanish jarayonidagi muhim qadamdir.

Garchi Messi maydonga tushishga tayyor bo‘lsa-da, Scaloni o‘zining 10-raqamli yetakchisini turnir boshlanishi arafasida ortiqcha zo‘riqtirmaslikka harakat qilmoqda. Murabbiylar shtabi sakkiz karra "Oltin to‘p" sohibining sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun Islandiya bilan bahsda uning o‘yin vaqtini ehtiyotkorlik bilan boshqarishni rejalashtirgan.

"U Islandiyaga qarshi o‘ynaydi," — dedi Scaloni jurnalistlarga. "Faqat necha daqiqa harakat qilishi hozircha aniq emas. Mashg‘ulotlar davomida u bilan gaplashib, har qanday xavfning oldini olish uchun qancha vaqt berishni kelishib olamiz. Lekin prinsipial jihatdan u maydonga tushadi."

Scaloni Messining nafaqat mahorati, balki jamoaning ruhiy holati uchun ham naqadar muhimligini alohida ta’kidladi. 36 yoshli futbolchi Argentina terma jamoasining haqiqiy yuragi bo‘lib qolmoqda. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, Messining kiyinish xonasidagi va maydondagi borligi jamoadoshlariga aqlbovar qilmas darajada kuch bag‘ishlaydi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiLionel ScaloniFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdi«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdiBugun, 16:31Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Bugun, 16:20Gari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasGari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasBugun, 16:12FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...Bugun, 15:45«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqda«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:29Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiKennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiBugun, 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...