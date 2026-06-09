NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)
Dunyo okeanining ortida, xususan, AQSHning eng mashhur megapolisi Nyu-Yorkda sport va siyosat olamini larzaga keltirgan shov-shuvli voqea yuz berdi. Amerika Qo‘shma Shtatlari rahbari Donald Tramp 8 iyun kuni Milliy basketbol uyushmasining (NBA) hal qiluvchi final bosqichi doirasidagi «Nyu-York Niks» hamda «San-Antonio Spers» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvga tashrif buyurdi. «Medison-skver-garden» arenasida kechgan ushbu shiddatli bahs davomida kutilmaganda mahalliy muxlislar tomonidan Prezidentga nisbatan ommaviy ravishda keskin hushtakbozlik qilindi.
Ta’kidlash lozimki, Donald Tramp AQSHning uzoq yillik tarixida NBAning final uchrashuvini bevosita arenadan turib jonli kuzatgan ilk amaldagi prezident sifatida tarixga kirdi. Ushbu tarixiy o‘yinni u «Niks» klubining egasi Jeyms Dolanning maxsus VIP-lojasida, o‘z nabirasi Kay hamda shaxsiy siyosiy maslahatchisi Boris Epshteyn hamrohligida tomosha qildi. Aslida Tramp «Nyu-York Niks» jamoasining ashaddiy va ko‘p yillik ishqibozlaridan biri sanaladi — u o‘tgan asrning 1990-yillaridan beri ushbu klub ishtirokidagi o‘yinlarni muntazam ravishda kuzatib keladi.
Oq uy rahbarining kutilmagan tashrifi sababli sport saroyida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirildi. Hatto Nyu-York shahar hokimligi xavfsizlik nuqtayi nazaridan stadion tashqarisidagi ko‘chalarda o‘rnatilgan ulkan ekranlar orqali o‘yinni ommaviy namoyish etish rejasini ham zudlik bilan bekor qilishga majbur bo‘ldi.
Noxush holat o‘yin boshlanishidan avval, mamlakat milliy madhiyasi yangrayotgan lahzalarda yuzaga keldi. Stadionning markaziy katta monitorlarida Prezidentning qiyofasi bir necha soniyaga ko‘ringanida, tribunalarni to‘ldirib o‘tirgan minglab fanatlar baravariga hushtak chalib, norozilik bildirishdi. Bu vaqtda Tramp ekran orqali tabassum qilgancha, muxlislarga qarab harbiycha salom yo‘llayotgan edi. Kameralar tasvirni tezkorlik bilan «Niks» sportchilariga qaratganidan keyingina zaldagi shovqin o‘rnini olqishlar egalladi.
Garchi vaziyat biroz noqulay kechgan bo‘lsa-da, Trampning o‘zi bunday sovuq qabulni juda xotirjam va vazmin kutib oldi. U bellashuv yakunlanganidan so‘ng ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan suhbatda kulimsiragan holda: «Menimcha, stadionda asosan qarsaklar va olqishlar yangradi», — deya vaziyatni yumshatishga urindi. Qizig‘i shundaki, Oq uy rahbari shiddatli bahsning ma’lum bir qismida hatto bir oz uxlab qolishga ham ulgurdi.
Aslida Donald Tramp va NBA olami o‘rtasidagi aloqalar anchadan beri sovuq va keskin bo‘lib keladi. Milliy basketbol uyushmasi AQSHdagi to‘rtta yirik professional sport ligalari ichida eng «liberal» va erkin qarashlarga ega bo‘lgan tizim hisoblanadi va uning ko‘plab yulduzlari Tramp siyosatiga ochiqchasiga qarshi chiqishlar qilib kelishadi. Liganing Lebron Djeyms, Stefen Karri va Kevin Dyurant kabi eng nufuzli yulduzlari Trampning birinchi prezidentlik davrida ham uni qattiq tanqid ostiga olishgan. 2017 yilda esa sportchilarning keskin fikrlariga javoban Tramp o‘sha yili NBA chempioni bo‘lgan «Golden Steyt Uorriors» jamoasini an’anaviy tarzda Oq uyda qabul qilish marosimini namoyishkorona bekor qilgan edi.
Bu galgi to‘qnashuv to‘rtta g‘alabagacha davom etadigan grandioz final seriyasining uchinchi bahsi edi. Unda «San-Antonio Spers» jamoasi 115:111 hisobida zafar quchib, muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Shunga qaramay, umumiy seriyada hali hamon «Nyu-York Niks» 2:1 hisobida oldinda bormoqda. Navbatdagi shiddatli to‘qnashuv 11 iyunga o‘tar kechasi yana Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tadi.
Mazkur final o‘ziga xos tarixiy revansh — 1999 yilgi afsonaviy hal qiluvchi bahslarning takrori hisoblanadi. O‘shanda ham ushbu ikki grand chempionlik uchun jang qilgan va unda tezkor «San-Antonio» 4:1 hisobida ustun kelgandi. O‘tgan davr mobaynida «Spers» yana to‘rt bor NBA kubogini boshi ustida baland ko‘tardi (oxirgi marta 2014 yilda), «Niks» esa shu vaqt ichida biror marta ham finalgacha yetib kela olmagandi. Nyu-York klubining oxirgi chempionlik quvonchi esa olis 1973 yilga to‘g‘ri keladi.
NBA final seriyasining eng dramatik va hayajonli uchrashuvlari, basketbol olamining eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklari va dunyo sportining qaynoq xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…