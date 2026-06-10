Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdi

·0·Sport
Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdi

Angliya Premer-ligasi vakili Tottenxem yangi sport direktori izlash jarayonida jiddiy toʻsiqqa duch keldi. Borussiya Dortmund sobiq rahbari Sebastian Kehl London klubi bilan olib borilgan muzokaralardan soʻng hamkorlik qilishdan bosh tortdi. Nemis mutaxassisi shaxsan Londonga tashrif buyurgan boʻlsa-da, yakunda kelishuv amalga oshmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky xabariga koʻra, tomonlar klubning kelajakdagi strategik yoʻnalishi boʻyicha bir toʻxtamga kela olishmagan. 46 yoshli Kehl Tottenxem loyihasining uzoq muddatli koʻrinishi va boshqaruv tizimidagi vakolatlar taqsimoti borasida rahbariyat bilan kelisha olmaganini maʼlum qilgan. Bu holat London klubi iyerarxiyasida kutilmagan burilish yasadi.

Maʼlumotlarga koʻra, muzokaralarning buzilishiga asosiy sabablardan biri — jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi bilan bogʻliq vakolatlar masalasi boʻlgan. Italiyalik mutaxassis transferlar va sport tuzilmasida katta taʼsir kuchiga ega boʻlishni talab qilmoqda. Borussiya Dortmund tizimida katta avtonomiyaga oʻrgangan Kehl esa bunday ish tartibiga rozi boʻlmagan.

Hozirda Tottenxem sport boʻlimini Johan Lange boshqarishda davom etmoqda. Dastlabki rejaga koʻra, Kehl va Lange tandem boʻlib ishlashi va klubni yana Angliya Premer-ligasi choʻqqisiga qaytarishi kerak edi. Endilikda Lange yozgi transferlar boʻyicha murabbiylar shtabi bilan mustaqil ravishda ishlashda davom etadi.

Bild nashrining yozishicha, Sebastian Kehlga boshqa bir qator Yevropa grandlari qiziqish bildirmoqda. Uning Dortmunddagi muvaffaqiyatli faoliyati va raqobatbardosh tarkib shakllantirishdagi tajribasi koʻplab klublar uchun jozibali variant boʻlib qolmoqda. Tottenxem esa oʻzining sport departamentini kuchaytirish uchun yangi nomzodlarni koʻrib chiqishga majbur.

TottenxemSebastian KehlAngliya Premer-ligasiBorussiya DortmundFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiJoshua Kimmich Bavariya bilan xayrlashishiga bir bahya qolganini tan oldiBugun, 17:59Tottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiTottenxem Markos Senesini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 17:34Joze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiJoze Mourinyo Real Madrid bilan shartnoma imzolash uchun Ispaniyaga uchib ketdiBugun, 17:17Roberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganRoberto De Zerbi Tottenxem uchun koʻplab futbolchilarni koʻz ostiga olganBugun, 16:59Jamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJamshid Saidov yana «Qizilqum» jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:47Jamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinJamie Carragher: Jud Bellingem JCh-2026da zaxirada qolishi mumkinBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...