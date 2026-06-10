Sebastian Kehl Tottenxem taklifini rad etdi
Angliya Premer-ligasi vakili Tottenxem yangi sport direktori izlash jarayonida jiddiy toʻsiqqa duch keldi. Borussiya Dortmund sobiq rahbari Sebastian Kehl London klubi bilan olib borilgan muzokaralardan soʻng hamkorlik qilishdan bosh tortdi. Nemis mutaxassisi shaxsan Londonga tashrif buyurgan boʻlsa-da, yakunda kelishuv amalga oshmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky xabariga koʻra, tomonlar klubning kelajakdagi strategik yoʻnalishi boʻyicha bir toʻxtamga kela olishmagan. 46 yoshli Kehl Tottenxem loyihasining uzoq muddatli koʻrinishi va boshqaruv tizimidagi vakolatlar taqsimoti borasida rahbariyat bilan kelisha olmaganini maʼlum qilgan. Bu holat London klubi iyerarxiyasida kutilmagan burilish yasadi.
Maʼlumotlarga koʻra, muzokaralarning buzilishiga asosiy sabablardan biri — jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi bilan bogʻliq vakolatlar masalasi boʻlgan. Italiyalik mutaxassis transferlar va sport tuzilmasida katta taʼsir kuchiga ega boʻlishni talab qilmoqda. Borussiya Dortmund tizimida katta avtonomiyaga oʻrgangan Kehl esa bunday ish tartibiga rozi boʻlmagan.
Hozirda Tottenxem sport boʻlimini Johan Lange boshqarishda davom etmoqda. Dastlabki rejaga koʻra, Kehl va Lange tandem boʻlib ishlashi va klubni yana Angliya Premer-ligasi choʻqqisiga qaytarishi kerak edi. Endilikda Lange yozgi transferlar boʻyicha murabbiylar shtabi bilan mustaqil ravishda ishlashda davom etadi.
Bild nashrining yozishicha, Sebastian Kehlga boshqa bir qator Yevropa grandlari qiziqish bildirmoqda. Uning Dortmunddagi muvaffaqiyatli faoliyati va raqobatbardosh tarkib shakllantirishdagi tajribasi koʻplab klublar uchun jozibali variant boʻlib qolmoqda. Tottenxem esa oʻzining sport departamentini kuchaytirish uchun yangi nomzodlarni koʻrib chiqishga majbur.
…