Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydi

·21·Sport
Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydi

Manchester Yunayted afsonasi Teddi Sheringem Maykl Kerrikning klub bosh murabbiyi etib tayinlanishini qoʻllab-quvvatladi va uni Ole Gunnar Solskjaer bilan solishtirayotganlarni tanqid qildi. Sobiq hujumchining taʼkidlashicha, yangi tayinlangan murabbiy Pep Guardiola Barselona jamoasida amalga oshirgan tarixiy muvaffaqiyatlarni takrorlash uchun zarur boʻlgan noyob taktik salohiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati vaqtinchalik murabbiy sifatida muvaffaqiyat qozongan Kerrik bilan may oyida ikki yillik doimiy shartnoma imzoladi. Yanvar oyida Ruben Amorim ketganidan soʻng jamoani qabul qilib olgan sobiq yarim himoyachi 16 oʻyinning 11 tasida gʻalaba qozonib, klub natijalarini tubdan oʻzgartirdi. Eng muhimi, Kerrik Manchester Siti kabi raqiblar ustidan gʻalaba qozonib, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi.

Ayrim ekspertlar Kerrikning tayinlanishi Solskjaer davridagi kabi pasayish bilan yakunlanishidan xavotirda. Biroq Sheringem bu fikrlarni rad etdi: "Maykl Kerrikka ish berilgani menga yoqdi. U qisqa vaqt ichida koʻp narsani oʻzgartirdi, futbolchilar uning uslubiga moslashdi. Bu shunchaki safsata — uni Solskjaer bilan solishtirish notoʻgʻri. Kerrik bu imkoniyatga oʻz mehnati bilan loyiq topildi".

Sheringemning fikricha, Kerrikning murabbiylik yoʻli afsonaviy Pep Guardiola bilan oʻxshash. "Mayklning Manchester Yunayteddagi holati menga Pep Guardiola Barselona jamoasiga kelgan paytini eslatmoqda. U ham kutilmaganda kelib, buyuk ishlarni amalga oshirgan edi. Kerrik Middlesbrough klubida tajriba orttirdi va endi uni toʻxtatib boʻlmaydi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq hujumchi.

Manchester YunaytedMaykl KerrikPep GuardiolaAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiIliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiBugun, 12:41Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Bugun, 12:36Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiKyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiBugun, 12:13Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaAlphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...