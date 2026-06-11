Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydi
Manchester Yunayted afsonasi Teddi Sheringem Maykl Kerrikning klub bosh murabbiyi etib tayinlanishini qoʻllab-quvvatladi va uni Ole Gunnar Solskjaer bilan solishtirayotganlarni tanqid qildi. Sobiq hujumchining taʼkidlashicha, yangi tayinlangan murabbiy Pep Guardiola Barselona jamoasida amalga oshirgan tarixiy muvaffaqiyatlarni takrorlash uchun zarur boʻlgan noyob taktik salohiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati vaqtinchalik murabbiy sifatida muvaffaqiyat qozongan Kerrik bilan may oyida ikki yillik doimiy shartnoma imzoladi. Yanvar oyida Ruben Amorim ketganidan soʻng jamoani qabul qilib olgan sobiq yarim himoyachi 16 oʻyinning 11 tasida gʻalaba qozonib, klub natijalarini tubdan oʻzgartirdi. Eng muhimi, Kerrik Manchester Siti kabi raqiblar ustidan gʻalaba qozonib, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi.
Ayrim ekspertlar Kerrikning tayinlanishi Solskjaer davridagi kabi pasayish bilan yakunlanishidan xavotirda. Biroq Sheringem bu fikrlarni rad etdi: "Maykl Kerrikka ish berilgani menga yoqdi. U qisqa vaqt ichida koʻp narsani oʻzgartirdi, futbolchilar uning uslubiga moslashdi. Bu shunchaki safsata — uni Solskjaer bilan solishtirish notoʻgʻri. Kerrik bu imkoniyatga oʻz mehnati bilan loyiq topildi".
Sheringemning fikricha, Kerrikning murabbiylik yoʻli afsonaviy Pep Guardiola bilan oʻxshash. "Mayklning Manchester Yunayteddagi holati menga Pep Guardiola Barselona jamoasiga kelgan paytini eslatmoqda. U ham kutilmaganda kelib, buyuk ishlarni amalga oshirgan edi. Kerrik Middlesbrough klubida tajriba orttirdi va endi uni toʻxtatib boʻlmaydi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq hujumchi.
…