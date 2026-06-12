Tottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqda
Tottenxem yozgi transfer oynasida tarkibni jiddiy ravishda yangilashni rejalashtirmoqda. GOAL nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Danni Merfi braziliyalik hujumchi Richarlison Roberto De Zerbi loyihasining "qurboni"ga aylanishi va sotib yuborilishi mumkinligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy London klubi soʻnggi ikki mavsumda Angliya Premer-ligasida omon qolish uchun kurashishga majbur boʻldi. Garchi Ange Postecoglou 2025-yilda Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritib, 17 yillik sovrinsiz seriyaga chek qoʻygan boʻlsa-da, jamoaning ichki chempionatdagi natijalari (17-oʻrin) rahbariyatni qoniqtirmadi. Thomas Frank va Igor Tudor kabi murabbiylar ketma-ket almashganidan soʻng, italiyalik mutaxassis Roberto De Zerbi jamoani xavfli hududdan olib chiqishga muvaffaq boʻldi.
Endilikda klub oʻzining "Katta oltilik"dagi mavqeini tiklash uchun tarkibni kuchaytirishi lozim. Buning uchun yangi transferlarga mablagʻ kerak va Richarlisonning sotilishi asosiy daromad manbalaridan biri boʻlishi mumkin. 2022-yilda Evertondan 50 million funt evaziga sotib olingan 29 yoshli hujumchi 133 ta oʻyinda bor-yoʻgʻi 32 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Danni Merfining fikricha, Roberto De Zerbi yuqori pressing va intensiv futbolni xush koʻradi. Hozirgi tarkibdagi Dominic Solanke bu uslubga mos kelsa-da, uning jarohatlarga moyilligi murabbiyni yangi markaziy hujumchi qidirishga majbur qilmoqda. Richarlisonning shartnomasi yakunlanishiga 12 oy qolgani ham uning transfer qilinish ehtimolini oshirmoqda.
…