Tottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqda

·0·Sport
Tottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqda

Tottenxem yozgi transfer oynasida tarkibni jiddiy ravishda yangilashni rejalashtirmoqda. GOAL nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Danni Merfi braziliyalik hujumchi Richarlison Roberto De Zerbi loyihasining "qurboni"ga aylanishi va sotib yuborilishi mumkinligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy London klubi soʻnggi ikki mavsumda Angliya Premer-ligasida omon qolish uchun kurashishga majbur boʻldi. Garchi Ange Postecoglou 2025-yilda Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritib, 17 yillik sovrinsiz seriyaga chek qoʻygan boʻlsa-da, jamoaning ichki chempionatdagi natijalari (17-oʻrin) rahbariyatni qoniqtirmadi. Thomas Frank va Igor Tudor kabi murabbiylar ketma-ket almashganidan soʻng, italiyalik mutaxassis Roberto De Zerbi jamoani xavfli hududdan olib chiqishga muvaffaq boʻldi.

Endilikda klub oʻzining "Katta oltilik"dagi mavqeini tiklash uchun tarkibni kuchaytirishi lozim. Buning uchun yangi transferlarga mablagʻ kerak va Richarlisonning sotilishi asosiy daromad manbalaridan biri boʻlishi mumkin. 2022-yilda Evertondan 50 million funt evaziga sotib olingan 29 yoshli hujumchi 133 ta oʻyinda bor-yoʻgʻi 32 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Danni Merfining fikricha, Roberto De Zerbi yuqori pressing va intensiv futbolni xush koʻradi. Hozirgi tarkibdagi Dominic Solanke bu uslubga mos kelsa-da, uning jarohatlarga moyilligi murabbiyni yangi markaziy hujumchi qidirishga majbur qilmoqda. Richarlisonning shartnomasi yakunlanishiga 12 oy qolgani ham uning transfer qilinish ehtimolini oshirmoqda.

TottenxemRicharlisonRoberto De ZerbiAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqFrank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqBugun, 14:12Nico Schlotterbeck Real Madrid qiziqishiga munosabat bildirdiNico Schlotterbeck Real Madrid qiziqishiga munosabat bildirdiBugun, 13:55Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiRodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiBugun, 13:08Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBugun, 12:57Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 12:56«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emasBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...