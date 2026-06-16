Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?
Jahon futboli olamida navbatdagi yirik transfer bombasi portladi! Ko‘plab grand klublarning orzusi bo‘lgan, maydondagi sehrli o‘yinlari bilan millionlab muxlislar mehrini qozongan Portugaliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Bernardu Silva faoliyatida keskin va ulug‘vor burilish yasashga qaror qildi. Futbol olamining eng nufuzli va ishonchli insayderi Fabritsio Romano o‘zining eksklyuziv xabarida ma’lum qilishicha, portugaliyalik yulduz Madridning «Real» klubi bilan yakuniy shartnomani imzoladi. Ushbu transfer «Qirollik klubi»ning joriy mavsumdagi eng shov-shuvli xaridlaridan biriga aylanishi shubhasiz.
«Santyago Bernabeu»ga bepul kelgan yulduz: «2+1» tizimidagi kelishuv
Insayderning bergan ma’lumotlariga tayanadigan bo‘lsak, 31 yoshli tajribali pleymeyker Ispaniya grandi safiga mutlaqo tekinga, ya’ni erkin agent maqomida kelib qo‘shilgan. Madridliklar rahbariyati va futbolchi o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, «2+1» ko‘rinishidagi rasmiy bitimga qo‘l qo‘yilgan. Bu degani, dastlabki shartnoma ikki yil davomida qat’iy amal qiladi va agar tomonlar xohish bildirsa, uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati (opsiyasi) mavjud bo‘ladi. Endilikda Madrid markazi yanada qudratli va mazmunli ko‘rinish oladi.
Quyidagi maxsus sport va transfer tahlili jadvali orqali Bernardu Silvaning «Real Madrid»ga o‘tishi va uning sobiq klubidagi ulug‘vor natijalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Transfer qilingan futbolchi
Futbolchining yoshi va ampluasi
Yangi jamoasi va transfer maqomi
Shartnoma shakli va muddati
«Manchester Siti»dagi bosh yutuqlari (2017 yildan buyon)
Bernardu Silva
(Portugaliya terma jamoasi a’zosi)
31 yosh,
Markaziy / qanot yarimhimoyachisi
«Real Madrid»
(Ispaniya, La Liga) — Erkin agent
«2+1» yil
(Kamida 2 mavsum, 1 yilga uzaytirish imkoniyati bilan)
• 6 karra Angliya Premer-ligasi chempioni
• UYEFA Chempionlar ligasi g‘olibi
«Manchester Siti»dagi oltin davr va Madriddagi yangi chaqiriq
Hozirda «Real Madrid» matbuot xizmati ushbu mega-transferni rasman e’lon qilishga shoshilmayapti va kuluarlarda so‘nggi texnik jarayonlarni yakunlamoqda. Shunga qaramay, nufuzli sport nashrlari kelishuv allaqachon 100 foizga hal bo‘lgani va Bernardu tez orada Madridda tibbiy ko‘rikdan o‘tishini tasdiqlashmoqda.
Eslatib o‘tamiz, Bernardu Silva 2017 yildan beri Xosep Gvardiola qo‘l ostida, «Manchester Siti» tarkibida to‘p surib, haqiqiy afsonaga aylangan edi. U «shaharliklar» libosida o‘tkazgan unutilmas davri mobaynida Angliya Premer-ligasida naqd 6 marotaba bosh sovrinni baland ko‘tardi. Shuningdek, u Manchester klubi tarixidagi ilk UYEFA Chempionlar ligasi oltin medallarini qo‘lga kiritishda ham bosh ijrochilardan biri bo‘lgan edi. Yetakchi futbolchi endilikda o‘z sovrinlarini Madridda ko‘paytirishni maqsad qilgan.
Sport sharhlovchilarining fikri:
«Real Madrid» transfer bozorida navbatdagi mahorat darsini ko‘rsatib berdi. Jahonning eng kuchli yarimhimoyachilaridan birini tarkibga erkin agent sifatida, bir tiyin to‘lamasdan qo‘shib olish — bu Don Florentino Peresning navbatdagi buyuk g‘alabasidir. Bernardu o‘zining yuqori futbol intellekti bilan «Qirollik klubi»ning hujumkor o‘yinini yanada go‘zallashtirishi kutilmoqda.
Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transferlar, «Real» va «Manchester Siti» lagerlaridan eng eksklyuziv insaydlar hamda dunyo sportiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…