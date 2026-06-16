Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?

·188·Sport
Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?

Jahon futboli olamida navbatdagi yirik transfer bombasi portladi! Ko‘plab grand klublarning orzusi bo‘lgan, maydondagi sehrli o‘yinlari bilan millionlab muxlislar mehrini qozongan Portugaliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Bernardu Silva faoliyatida keskin va ulug‘vor burilish yasashga qaror qildi. Futbol olamining eng nufuzli va ishonchli insayderi Fabritsio Romano o‘zining eksklyuziv xabarida ma’lum qilishicha, portugaliyalik yulduz Madridning «Real» klubi bilan yakuniy shartnomani imzoladi. Ushbu transfer «Qirollik klubi»ning joriy mavsumdagi eng shov-shuvli xaridlaridan biriga aylanishi shubhasiz.

«Santyago Bernabeu»ga bepul kelgan yulduz: «2+1» tizimidagi kelishuv

Insayderning bergan ma’lumotlariga tayanadigan bo‘lsak, 31 yoshli tajribali pleymeyker Ispaniya grandi safiga mutlaqo tekinga, ya’ni erkin agent maqomida kelib qo‘shilgan. Madridliklar rahbariyati va futbolchi o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, «2+1» ko‘rinishidagi rasmiy bitimga qo‘l qo‘yilgan. Bu degani, dastlabki shartnoma ikki yil davomida qat’iy amal qiladi va agar tomonlar xohish bildirsa, uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati (opsiyasi) mavjud bo‘ladi. Endilikda Madrid markazi yanada qudratli va mazmunli ko‘rinish oladi.

Quyidagi maxsus sport va transfer tahlili jadvali orqali Bernardu Silvaning «Real Madrid»ga o‘tishi va uning sobiq klubidagi ulug‘vor natijalari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Transfer qilingan futbolchi

Futbolchining yoshi va ampluasi

Yangi jamoasi va transfer maqomi

Shartnoma shakli va muddati

«Manchester Siti»dagi bosh yutuqlari (2017 yildan buyon)

Bernardu Silva


(Portugaliya terma jamoasi a’zosi)

31 yosh,


Markaziy / qanot yarimhimoyachisi

«Real Madrid»


(Ispaniya, La Liga) — Erkin agent

«2+1» yil


(Kamida 2 mavsum, 1 yilga uzaytirish imkoniyati bilan)

6 karra Angliya Premer-ligasi chempioni


UYEFA Chempionlar ligasi g‘olibi

«Manchester Siti»dagi oltin davr va Madriddagi yangi chaqiriq

Hozirda «Real Madrid» matbuot xizmati ushbu mega-transferni rasman e’lon qilishga shoshilmayapti va kuluarlarda so‘nggi texnik jarayonlarni yakunlamoqda. Shunga qaramay, nufuzli sport nashrlari kelishuv allaqachon 100 foizga hal bo‘lgani va Bernardu tez orada Madridda tibbiy ko‘rikdan o‘tishini tasdiqlashmoqda.

Eslatib o‘tamiz, Bernardu Silva 2017 yildan beri Xosep Gvardiola qo‘l ostida, «Manchester Siti» tarkibida to‘p surib, haqiqiy afsonaga aylangan edi. U «shaharliklar» libosida o‘tkazgan unutilmas davri mobaynida Angliya Premer-ligasida naqd 6 marotaba bosh sovrinni baland ko‘tardi. Shuningdek, u Manchester klubi tarixidagi ilk UYEFA Chempionlar ligasi oltin medallarini qo‘lga kiritishda ham bosh ijrochilardan biri bo‘lgan edi. Yetakchi futbolchi endilikda o‘z sovrinlarini Madridda ko‘paytirishni maqsad qilgan.

Sport sharhlovchilarining fikri:

«Real Madrid» transfer bozorida navbatdagi mahorat darsini ko‘rsatib berdi. Jahonning eng kuchli yarimhimoyachilaridan birini tarkibga erkin agent sifatida, bir tiyin to‘lamasdan qo‘shib olish — bu Don Florentino Peresning navbatdagi buyuk g‘alabasidir. Bernardu o‘zining yuqori futbol intellekti bilan «Qirollik klubi»ning hujumkor o‘yinini yanada go‘zallashtirishi kutilmoqda.

Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transferlar, «Real» va «Manchester Siti» lagerlaridan eng eksklyuziv insaydlar hamda dunyo sportiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bernardo SilvaReal MadridFabrizio RomanoManchester CitySantiago Bernabéu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiDino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiBugun, 15:13O‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradiO‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradiBugun, 14:23Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Bugun, 13:39Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonJulian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonBugun, 13:15Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiArsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiBugun, 11:59Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi