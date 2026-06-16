Manchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildi

·47·Sport
Manchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi hujumchisi Marcus Rashfordning kelajagi borasidagi savollar yana kun tartibiga chiqdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, futbolchining shartnomasida uning transfer narxi va potensial xaridorlari bilan bogʻliq oʻziga xos band mavjudligi maʼlum boʻldi. Bu band klubning ashaddiy raqiblari uchun transfer bozorida jiddiy toʻsiq boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabar berishicha, Rashfordning amaldagi kelishuvida 40 million funt sterling (taxminan 54 million dollar) miqdorida tovon puli koʻrsatilgan. Bugungi oʻzgaruvchan transfer bozorida 28 yoshli tajribali hujumchi uchun bunday narx ancha arzon hisoblanadi. Biroq, Manchester Yunayted rahbariyati ushbu masalada uzoqni koʻzlab ish tutgan va shartnomaga maxsus cheklov kiritgan.

Mazkur bandga koʻra, Angliya Premer-ligasidagi asosiy raqiblar — Liverpul va Manchester Siti jamoalari ushbu imtiyozli narxdan foydalana olmaydi. Klub rahbariyati oʻz tarbiyalanuvchisining toʻgʻridan-toʻgʻri raqiblar safiga oʻtib, ularni kuchaytirishini istamayapti. Boshqa har qanday jamoa esa belgilangan mablagʻni toʻlab, futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin.

Barselona rad etdi, navbat boshqalarga

Oʻtgan mavsumni Ispaniyaning Barselona jamoasida ijara asosida oʻtkazgan Rashford uchun Kataloniya klubi transfer huquqini toʻliq sotib olishdan voz kechdi. Barselona 30 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi va oʻzining cheklangan moliyaviy resurslarini boshqa nishonlarga yoʻnaltirishni afzal koʻrdi. Bu esa futbolchini noaniq holatda qoldirmoqda.

Manchester Yunayted endilikda futbolchini yana ijaraga berish niyatida emas. Klub faqatgina toʻliq transfer boʻyicha takliflarni koʻrib chiqishini bildirdi. Hozirda futbolchi kelasi oy Manchesterga qaytib, jamoa mashgʻulotlariga qoʻshilishi kutilmoqda. Uning Old Trafforddagi kelajagi hali ham soʻroq ostida qolayotgan boʻlsa-da, murabbiy Michael Carrick hujumchini yana asosiy tarkibga qaytarishga qarshi emas.

Qiziqarli tomoni shundaki, Liverpulning sobiq darvozaboni David James mersisaydliklarni barcha toʻsiqlarga qaramay Rashfordni sotib olishga chaqirdi. Uning fikricha, futbolchining texnik mahorati va yuqori intellekti klublar oʻrtasidagi raqobatdan ustun turishi kerak. Biroq, amaldagi shartnoma shartlari bu transferni deyarli imkonsiz qilib qoʻyadi.

Agar Rashford boshqa biror xorijiy klubga oʻtmasa, u Manchester Yunayted bilan qolgan 24 oylik shartnomasini oxirigacha yetkazib qoʻyishni afzal koʻradi. Futbolchining oʻzi Angliyaning boshqa jamoalarida toʻp tepishdan koʻra, oʻzining qadrdon klubida faoliyatini tiklashni rejalashtirmoqda. Bu esa unga "Orzular teatri"da oʻzini koʻrsatish uchun yana bir imkoniyat berishi mumkin.

Manchester YunaytedMarcus RashfordTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiMasharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiBugun, 18:00William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiWilliam Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiBugun, 17:52Ruben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyiRuben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyiBugun, 17:36Nani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyorNani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyorBugun, 17:17Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaTom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaBugun, 16:16Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Bugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi