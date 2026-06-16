Manchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi hujumchisi Marcus Rashfordning kelajagi borasidagi savollar yana kun tartibiga chiqdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, futbolchining shartnomasida uning transfer narxi va potensial xaridorlari bilan bogʻliq oʻziga xos band mavjudligi maʼlum boʻldi. Bu band klubning ashaddiy raqiblari uchun transfer bozorida jiddiy toʻsiq boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabar berishicha, Rashfordning amaldagi kelishuvida 40 million funt sterling (taxminan 54 million dollar) miqdorida tovon puli koʻrsatilgan. Bugungi oʻzgaruvchan transfer bozorida 28 yoshli tajribali hujumchi uchun bunday narx ancha arzon hisoblanadi. Biroq, Manchester Yunayted rahbariyati ushbu masalada uzoqni koʻzlab ish tutgan va shartnomaga maxsus cheklov kiritgan.
Mazkur bandga koʻra, Angliya Premer-ligasidagi asosiy raqiblar — Liverpul va Manchester Siti jamoalari ushbu imtiyozli narxdan foydalana olmaydi. Klub rahbariyati oʻz tarbiyalanuvchisining toʻgʻridan-toʻgʻri raqiblar safiga oʻtib, ularni kuchaytirishini istamayapti. Boshqa har qanday jamoa esa belgilangan mablagʻni toʻlab, futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin.
Barselona rad etdi, navbat boshqalargaOʻtgan mavsumni Ispaniyaning Barselona jamoasida ijara asosida oʻtkazgan Rashford uchun Kataloniya klubi transfer huquqini toʻliq sotib olishdan voz kechdi. Barselona 30 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi va oʻzining cheklangan moliyaviy resurslarini boshqa nishonlarga yoʻnaltirishni afzal koʻrdi. Bu esa futbolchini noaniq holatda qoldirmoqda.
Manchester Yunayted endilikda futbolchini yana ijaraga berish niyatida emas. Klub faqatgina toʻliq transfer boʻyicha takliflarni koʻrib chiqishini bildirdi. Hozirda futbolchi kelasi oy Manchesterga qaytib, jamoa mashgʻulotlariga qoʻshilishi kutilmoqda. Uning Old Trafforddagi kelajagi hali ham soʻroq ostida qolayotgan boʻlsa-da, murabbiy Michael Carrick hujumchini yana asosiy tarkibga qaytarishga qarshi emas.
Qiziqarli tomoni shundaki, Liverpulning sobiq darvozaboni David James mersisaydliklarni barcha toʻsiqlarga qaramay Rashfordni sotib olishga chaqirdi. Uning fikricha, futbolchining texnik mahorati va yuqori intellekti klublar oʻrtasidagi raqobatdan ustun turishi kerak. Biroq, amaldagi shartnoma shartlari bu transferni deyarli imkonsiz qilib qoʻyadi.
Agar Rashford boshqa biror xorijiy klubga oʻtmasa, u Manchester Yunayted bilan qolgan 24 oylik shartnomasini oxirigacha yetkazib qoʻyishni afzal koʻradi. Futbolchining oʻzi Angliyaning boshqa jamoalarida toʻp tepishdan koʻra, oʻzining qadrdon klubida faoliyatini tiklashni rejalashtirmoqda. Bu esa unga "Orzular teatri"da oʻzini koʻrsatish uchun yana bir imkoniyat berishi mumkin.
…