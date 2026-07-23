Chelsi yulduzi Enzo Fernandez boshi berk koʻchada: Real Madrid transferdan voz kechdi

·40·Sport
Chelsi yulduzi Enzo Fernandez boshi berk koʻchada: Real Madrid transferdan voz kechdi

Londonning Chelsi klubi yarim himoyachisi Enzo Fernandez faoliyatida jiddiy inqirozga yuz tutmoqda. Jahon chempionatidan soʻng taʼtildan qaytayotgan argentinalik futbolchi nafaqat maydondagi xatti-harakatlari, balki transfer bozoridagi noaniq vaziyat tufayli ham qiyin ahvolda qoldi. Futbolchi va uning agenti Stamford Bridgeʼni tark etish istagini ochiqchasiga bildirgan boʻlsa-da, amalda uning uchun xaridor topilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Enzo Fernandez Shimoliy Amerikada oʻtgan Jahon chempionatida oʻzini salbiy tomondan koʻrsatdi. Ispaniyaga qarshi kechgan final bahsining soʻnggi daqiqalarida u qizil kartochka olib, jamoasini qiyin ahvolda qoldirdi. Yakunda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina qoʻshimcha boʻlimlarda gol oʻtkazib yuborib, magʻlubiyatga uchradi. Bu voqea futbolchining nufuziga jiddiy zarba berdi va transfer bozoridagi jozibadorligini pasaytirdi.

Madrid orzusi va amalga oshmagan rejalar

Goal.com nashri xabariga koʻra, Enzo Fernandezning asosiy maqsadi Real Madrid safiga qoʻshilish edi. U hatto mart oyidagi intervyularidan birida Ispaniyada yashashni xohlashini aytib, “Qirollik klubi”ga ochiqdan-ochiq ishora qilgan. Biroq Madrid klubi rahbariyati argentinalik futbolchini sotib olish niyati yoʻqligini rasman maʼlum qildi. Bu esa futbolchining rejalari chippakka chiqqanidan dalolat beradi.

Vaziyatni murakkablashtirayotgan yana bir omil — Chelsi tomonidan belgilangan yuqori narx. Londonliklar oʻz yulduzi uchun 120 million funt sterling (taxminan 160 million dollar) talab qilmoqda. Hozirgi iqtisodiy sharoitda va futbolchining soʻnggi oʻyinlardagi intizomsizligini hisobga olgan holda, Yevropa grandlari bunday katta mablagʻ sarflashga shoshilmayapti.

Enzo Fernandezning agenti, sobiq futbolchi Xaver Pastore ham vaziyatni yumshatish oʻrniga olovga moy sepishda davom etmoqda. U The Athletic nashriga bergan intervyusida Chelsi rahbariyatini ishni toʻgʻri tashkil qilmaslikda ayblagan. Pastorening soʻzlariga koʻra, klub bilan yangi shartnoma boʻyicha muzokaralar samara bermagan va ular boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur.

Yangi murabbiy va noaniq kelajak

Chelsiʼning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso esa futbolchini jamoada olib qolish niyatida ekanini bildirgan. Ammo Enzo Fernandezning oʻzi Londonda qolishni istamayotgani va klub muhitidan noroziligi vaziyatni chigallashtirmoqda. Futbolchi ayni damda “transfer arosatida” qolgan: u ketishni xohlaydi, lekin uni kutib oladigan jamoa yoʻq.

Ushbu transfer mojarosi Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi oldidan Chelsi ichki muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Agar Enzo Fernandez yaqin haftalar ichida oʻziga yangi jamoa topa olmasa, u muxlislar va murabbiylar shtabi bilan sovuq munosabatda boʻlgan holda Stamford Bridgeʼda qolishga majbur boʻladi. Voqealar rivoji endi koʻp jihatdan futbolchining oʻzini qanday tutishiga bogʻliq.

ChelsiReal MadridEnzo FernandezTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...