Chelsi yulduzi Enzo Fernandez boshi berk koʻchada: Real Madrid transferdan voz kechdi
Londonning Chelsi klubi yarim himoyachisi Enzo Fernandez faoliyatida jiddiy inqirozga yuz tutmoqda. Jahon chempionatidan soʻng taʼtildan qaytayotgan argentinalik futbolchi nafaqat maydondagi xatti-harakatlari, balki transfer bozoridagi noaniq vaziyat tufayli ham qiyin ahvolda qoldi. Futbolchi va uning agenti Stamford Bridgeʼni tark etish istagini ochiqchasiga bildirgan boʻlsa-da, amalda uning uchun xaridor topilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Enzo Fernandez Shimoliy Amerikada oʻtgan Jahon chempionatida oʻzini salbiy tomondan koʻrsatdi. Ispaniyaga qarshi kechgan final bahsining soʻnggi daqiqalarida u qizil kartochka olib, jamoasini qiyin ahvolda qoldirdi. Yakunda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina qoʻshimcha boʻlimlarda gol oʻtkazib yuborib, magʻlubiyatga uchradi. Bu voqea futbolchining nufuziga jiddiy zarba berdi va transfer bozoridagi jozibadorligini pasaytirdi.
Madrid orzusi va amalga oshmagan rejalarGoal.com nashri xabariga koʻra, Enzo Fernandezning asosiy maqsadi Real Madrid safiga qoʻshilish edi. U hatto mart oyidagi intervyularidan birida Ispaniyada yashashni xohlashini aytib, “Qirollik klubi”ga ochiqdan-ochiq ishora qilgan. Biroq Madrid klubi rahbariyati argentinalik futbolchini sotib olish niyati yoʻqligini rasman maʼlum qildi. Bu esa futbolchining rejalari chippakka chiqqanidan dalolat beradi.
Vaziyatni murakkablashtirayotgan yana bir omil — Chelsi tomonidan belgilangan yuqori narx. Londonliklar oʻz yulduzi uchun 120 million funt sterling (taxminan 160 million dollar) talab qilmoqda. Hozirgi iqtisodiy sharoitda va futbolchining soʻnggi oʻyinlardagi intizomsizligini hisobga olgan holda, Yevropa grandlari bunday katta mablagʻ sarflashga shoshilmayapti.
Enzo Fernandezning agenti, sobiq futbolchi Xaver Pastore ham vaziyatni yumshatish oʻrniga olovga moy sepishda davom etmoqda. U The Athletic nashriga bergan intervyusida Chelsi rahbariyatini ishni toʻgʻri tashkil qilmaslikda ayblagan. Pastorening soʻzlariga koʻra, klub bilan yangi shartnoma boʻyicha muzokaralar samara bermagan va ular boshqa variantlarni koʻrib chiqishga majbur.
Yangi murabbiy va noaniq kelajakChelsiʼning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso esa futbolchini jamoada olib qolish niyatida ekanini bildirgan. Ammo Enzo Fernandezning oʻzi Londonda qolishni istamayotgani va klub muhitidan noroziligi vaziyatni chigallashtirmoqda. Futbolchi ayni damda “transfer arosatida” qolgan: u ketishni xohlaydi, lekin uni kutib oladigan jamoa yoʻq.
Ushbu transfer mojarosi Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi oldidan Chelsi ichki muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Agar Enzo Fernandez yaqin haftalar ichida oʻziga yangi jamoa topa olmasa, u muxlislar va murabbiylar shtabi bilan sovuq munosabatda boʻlgan holda Stamford Bridgeʼda qolishga majbur boʻladi. Voqealar rivoji endi koʻp jihatdan futbolchining oʻzini qanday tutishiga bogʻliq.
…