Jeff Bezos Liverpul aksiyalarini sotib olishga qiziqish bildirmoqda
Angliyaning Liverpul futbol klubi yaqin orada dunyoning eng boy insonlaridan biri, Amazon asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi yirik sarmoyadorlar guruhining eʼtibor markaziga tushdi. Ushbu kelishuv amalga oshsa, klubning moliyaviy imkoniyatlari va global brend sifatidagi nufuzi yangi bosqichga koʻtarilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri xabariga koʻra, Amit Bhatia boshchiligidagi investitsiya konsorsiumi Liverpul klubining 30 foiz ulushini sotib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Mazkur bitimning umumiy qiymati taxminan 1,35 milliard funt sterlingga baholanmoqda. Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu guruh tarkibiga boyligi 192 milliard funt sterlingga baholangan Jeff Bezos ham qoʻshilishi mumkin.
Klubning amaldagi egalari — Fenway Sports Group (FSG) vakillari Amit Bhatia boshchiligidagi guruhdan strategik sarmoya kiritish boʻyicha taklif tushganini tasdiqlashdi. Shuni taʼkidlash lozimki, ushbu kelishuvdan soʻng ham FSG klub ustidan nazoratni (taxminan 60 foiz ulushni) oʻz qoʻlida saqlab qoladi. Bu esa jamoaning uzoq muddatli strategiyasi va transfer siyosati amaldagi rahbariyat tomonidan boshqarilishini anglatadi.
Moliyaviy barqarorlik va yangi imkoniyatlarFutbol moliyasi boʻyicha ekspert Kieran Maguirening fikricha, bu FSG uchun juda aqlli biznes harakatidir. Uning soʻzlariga koʻra, klubning umumiy qiymati 4 milliard funt sterlingdan yuqori baholanishi boʻzor kutganlariga toʻla mos keladi. Investitsiya natijasida tushadigan mablagʻlar bevosita klub gʻaznasiga emas, balki FSG hisobiga oʻtsa-da, Bezos va poʻlat magnati Lakshmi Mittal oilasi kabi qudratli hamkorlarning kelishi Liverpul uchun yangi ufqlar ochadi.
Yangi sarmoyadorlar jamoaga nafaqat pul, balki ulkan tijoriy tajriba ham olib keladi. Xususan, Amazon kabi global platforma bilan hamkorlik klubning butun dunyo boʻylab muxlislar bazasini kengaytirish va marketing daromadlarini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bu yangilik qiziqarli, chunki Liverpul kabi grand klublarning moliyaviy qudrati oshishi transfer bozoridagi raqobatni yanada kuchaytiradi.
Shuningdek, ekspertlar bunday nufuzli shaxslarning klub boshqaruviga kirishi kelajakda Liverpul uchun foizsiz kreditlar olish imkoniyatini yaratishini taʼkidlamoqda. Bu esa infratuzilmani rivojlantirish yoki kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklar davrida jamoaning barqarorligini taʼminlovchi muhim omil boʻladi.
Hozircha muzokaralar davom etmoqda va yakuniy qaror qabul qilinmagan. Biroq Jeff Bezos kabi shaxsning futbol olamiga, xususan Angliya Premer-ligasiga kirib kelishi nafaqat Liverpul, balki butun Yevropa futboli uchun tarixiy voqelikka aylanishi mumkin.
…