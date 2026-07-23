Jeff Bezos Liverpul aksiyalarini sotib olishga qiziqish bildirmoqda

·35·Sport
Jeff Bezos Liverpul aksiyalarini sotib olishga qiziqish bildirmoqda

Angliyaning Liverpul futbol klubi yaqin orada dunyoning eng boy insonlaridan biri, Amazon asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi yirik sarmoyadorlar guruhining eʼtibor markaziga tushdi. Ushbu kelishuv amalga oshsa, klubning moliyaviy imkoniyatlari va global brend sifatidagi nufuzi yangi bosqichga koʻtarilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri xabariga koʻra, Amit Bhatia boshchiligidagi investitsiya konsorsiumi Liverpul klubining 30 foiz ulushini sotib olish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Mazkur bitimning umumiy qiymati taxminan 1,35 milliard funt sterlingga baholanmoqda. Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu guruh tarkibiga boyligi 192 milliard funt sterlingga baholangan Jeff Bezos ham qoʻshilishi mumkin.

Klubning amaldagi egalari — Fenway Sports Group (FSG) vakillari Amit Bhatia boshchiligidagi guruhdan strategik sarmoya kiritish boʻyicha taklif tushganini tasdiqlashdi. Shuni taʼkidlash lozimki, ushbu kelishuvdan soʻng ham FSG klub ustidan nazoratni (taxminan 60 foiz ulushni) oʻz qoʻlida saqlab qoladi. Bu esa jamoaning uzoq muddatli strategiyasi va transfer siyosati amaldagi rahbariyat tomonidan boshqarilishini anglatadi.

Moliyaviy barqarorlik va yangi imkoniyatlar

Futbol moliyasi boʻyicha ekspert Kieran Maguirening fikricha, bu FSG uchun juda aqlli biznes harakatidir. Uning soʻzlariga koʻra, klubning umumiy qiymati 4 milliard funt sterlingdan yuqori baholanishi boʻzor kutganlariga toʻla mos keladi. Investitsiya natijasida tushadigan mablagʻlar bevosita klub gʻaznasiga emas, balki FSG hisobiga oʻtsa-da, Bezos va poʻlat magnati Lakshmi Mittal oilasi kabi qudratli hamkorlarning kelishi Liverpul uchun yangi ufqlar ochadi.

Yangi sarmoyadorlar jamoaga nafaqat pul, balki ulkan tijoriy tajriba ham olib keladi. Xususan, Amazon kabi global platforma bilan hamkorlik klubning butun dunyo boʻylab muxlislar bazasini kengaytirish va marketing daromadlarini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bu yangilik qiziqarli, chunki Liverpul kabi grand klublarning moliyaviy qudrati oshishi transfer bozoridagi raqobatni yanada kuchaytiradi.

Shuningdek, ekspertlar bunday nufuzli shaxslarning klub boshqaruviga kirishi kelajakda Liverpul uchun foizsiz kreditlar olish imkoniyatini yaratishini taʼkidlamoqda. Bu esa infratuzilmani rivojlantirish yoki kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklar davrida jamoaning barqarorligini taʼminlovchi muhim omil boʻladi.

Hozircha muzokaralar davom etmoqda va yakuniy qaror qabul qilinmagan. Biroq Jeff Bezos kabi shaxsning futbol olamiga, xususan Angliya Premer-ligasiga kirib kelishi nafaqat Liverpul, balki butun Yevropa futboli uchun tarixiy voqelikka aylanishi mumkin.

LiverpulJeff BezosAmazonAngliya Premer-ligasiFutbol Transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...