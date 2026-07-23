«Real» Rodrini tanladi, ammo «Siti» 100 mln yevro so‘ramoqda
«Real Madrid» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodrini sotib olish bo‘yicha yakuniy qarorga kelgan. L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, Ispaniya klubi JCH–2026ning eng yaxshi futbolchisini tarkibga qo‘shishni istamoqda.
Biroq transfer yo‘lida jiddiy to‘siq bor: «Manchester Siti» 30 yoshli futbolchini 100 million yevrodan kam summaga qo‘yib yuborish niyatida emas. Madridliklar bu talabni qabul qiladimi yoki narxni pasaytirishga urinadimi — hozircha noma’lum.
«Real» Rodri bo‘yicha qaror qabul qildi
Manbaga ko‘ra, «Real» rahbariyati Rodrini jamoa markazini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida belgilagan.
Ispaniyalik futbolchi to‘p nazorati, hujumlarni boshlash va himoya chizig‘i oldidagi ishonchli harakatlari bilan ajralib turadi. Uning tajribasi hamda yuqori darajadagi o‘yinlari madridliklar qiziqishini kuchaytirgan.
Shunga qaramay, klublar o‘rtasida rasmiy kelishuvga erishilgani haqida ma’lumot yo‘q. Hozircha xabar faqat transfer rejasi va «Siti» belgilagan narx bilan bog‘liq.
«Manchester Siti» 100 million yevro talab qilmoqda
Angliya klubi o‘z yetakchilaridan birini osonlikcha qo‘yib yuborishni istamayapti. Xabarga ko‘ra, «shaharliklar» Rodrining transferidan 100 million yevro ishlab olmoqchi.
Futbolchining amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan. Bu esa «Manchester Siti»ning muzokaralardagi holatini biroz murakkablashtirishi mumkin.
Agar yangi shartnoma imzolanmasa, vaqt o‘tishi bilan Rodrining transfer narxi pasayishi ehtimoli paydo bo‘ladi. Shu bois «Real» kelishuvni arzonroq summada amalga oshirish uchun kutish yoki faol muzokara olib borish variantlarini ko‘rib chiqishi mumkin.
«Real» bunday mablag‘ni to‘laydimi?
100 million yevro 30 yoshli futbolchi uchun katta investitsiya hisoblanadi. Rodrining mahorati va jamoaga darhol foyda keltirishi shubhasiz bo‘lsa-da, uning yoshi transfer qarorining muhim qismiga aylanadi.
«Real» so‘nggi yillarda ko‘proq yosh va kelajakda qiymati oshishi mumkin bo‘lgan futbolchilarga katta mablag‘ sarflab kelmoqda. Rodri esa tayyor yetakchi sifatida olib kelinadigan, ammo keyinchalik qayta sotish imkoniyati cheklangan futbolchi bo‘ladi.
Shu sabab madridliklarning 100 million yevro talabiga qanday munosabat bildirishi transfer taqdirini hal qiladi.
JCH–2026da eng yaxshi futbolchi bo‘ldi
Rodri 2026 yilgi jahon chempionatida Ispaniya milliy jamoasining asosiy futbolchilaridan biri bo‘ldi. Uning turnirdegi barqaror o‘yini e’tirof etilib, mundialning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Ispaniya finalda Argentina milliy jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempionligini qo‘lga kiritdi. Mazkur muvaffaqiyatdan keyin Rodriga bo‘lgan qiziqish yanada oshgan.
Transfer hali rasmiylashmagan
Ayni paytda «Real», «Manchester Siti» yoki Rodri tomonidan ehtimoliy transfer haqida rasmiy bayonot berilmagan.
Agar madridliklar narx borasida kelishuvga erishsa, Rodrining Ispaniyaga qaytishi yozgi transfer oynasining eng katta bitimlaridan biriga aylanishi mumkin. Hozircha esa asosiy savol ochiq: «Real» 30 yoshli jahon chempioni uchun 100 million yevro to‘laydimi?
…