«Real» Rodrini tanladi, ammo «Siti» 100 mln yevro so‘ramoqda

·48·Sport
«Real» Rodrini tanladi, ammo «Siti» 100 mln yevro so‘ramoqda

«Real Madrid» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodrini sotib olish bo‘yicha yakuniy qarorga kelgan. L'Equipe ma’lumotiga ko‘ra, Ispaniya klubi JCH–2026ning eng yaxshi futbolchisini tarkibga qo‘shishni istamoqda.

Biroq transfer yo‘lida jiddiy to‘siq bor: «Manchester Siti» 30 yoshli futbolchini 100 million yevrodan kam summaga qo‘yib yuborish niyatida emas. Madridliklar bu talabni qabul qiladimi yoki narxni pasaytirishga urinadimi — hozircha noma’lum.

«Real» Rodri bo‘yicha qaror qabul qildi

Manbaga ko‘ra, «Real» rahbariyati Rodrini jamoa markazini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida belgilagan.

Ispaniyalik futbolchi to‘p nazorati, hujumlarni boshlash va himoya chizig‘i oldidagi ishonchli harakatlari bilan ajralib turadi. Uning tajribasi hamda yuqori darajadagi o‘yinlari madridliklar qiziqishini kuchaytirgan.

Shunga qaramay, klublar o‘rtasida rasmiy kelishuvga erishilgani haqida ma’lumot yo‘q. Hozircha xabar faqat transfer rejasi va «Siti» belgilagan narx bilan bog‘liq.

«Manchester Siti» 100 million yevro talab qilmoqda

Angliya klubi o‘z yetakchilaridan birini osonlikcha qo‘yib yuborishni istamayapti. Xabarga ko‘ra, «shaharliklar» Rodrining transferidan 100 million yevro ishlab olmoqchi.

Futbolchining amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan. Bu esa «Manchester Siti»ning muzokaralardagi holatini biroz murakkablashtirishi mumkin.

Agar yangi shartnoma imzolanmasa, vaqt o‘tishi bilan Rodrining transfer narxi pasayishi ehtimoli paydo bo‘ladi. Shu bois «Real» kelishuvni arzonroq summada amalga oshirish uchun kutish yoki faol muzokara olib borish variantlarini ko‘rib chiqishi mumkin.

«Real» bunday mablag‘ni to‘laydimi?

100 million yevro 30 yoshli futbolchi uchun katta investitsiya hisoblanadi. Rodrining mahorati va jamoaga darhol foyda keltirishi shubhasiz bo‘lsa-da, uning yoshi transfer qarorining muhim qismiga aylanadi.

«Real» so‘nggi yillarda ko‘proq yosh va kelajakda qiymati oshishi mumkin bo‘lgan futbolchilarga katta mablag‘ sarflab kelmoqda. Rodri esa tayyor yetakchi sifatida olib kelinadigan, ammo keyinchalik qayta sotish imkoniyati cheklangan futbolchi bo‘ladi.

Shu sabab madridliklarning 100 million yevro talabiga qanday munosabat bildirishi transfer taqdirini hal qiladi.

JCH–2026da eng yaxshi futbolchi bo‘ldi

Rodri 2026 yilgi jahon chempionatida Ispaniya milliy jamoasining asosiy futbolchilaridan biri bo‘ldi. Uning turnirdegi barqaror o‘yini e’tirof etilib, mundialning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Ispaniya finalda Argentina milliy jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempionligini qo‘lga kiritdi. Mazkur muvaffaqiyatdan keyin Rodriga bo‘lgan qiziqish yanada oshgan.

Transfer hali rasmiylashmagan

Ayni paytda «Real», «Manchester Siti» yoki Rodri tomonidan ehtimoliy transfer haqida rasmiy bayonot berilmagan.

Agar madridliklar narx borasida kelishuvga erishsa, Rodrining Ispaniyaga qaytishi yozgi transfer oynasining eng katta bitimlaridan biriga aylanishi mumkin. Hozircha esa asosiy savol ochiq: «Real» 30 yoshli jahon chempioni uchun 100 million yevro to‘laydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...