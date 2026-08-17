Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqda

·24·Sport
Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqda
Qisqacha

Real Madrid 27 yoshli Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Martin Zubimendiga qiziqish bildirmoqda va Joze Mourinyo uning transferini shaxsan ma'qullagan. Tomonlar o'rtasida dastlabki aloqalar bo'lib o'tgan, Zubimendining vakillari esa futbolchining Madrid klubiga o'tishidan manfaatdor ekanini bildirgan. Arsenal uni sotishni rejalashtirmayapti, biroq munosib taklifni ko'rib chiqishga tayyor, Mikel Arteta esa Zubimendini jamoada saqlab qolishni qat'iy istamoqda.

Yozgi transfer oynasining yakuniy haftalarida Londonning Arsenal klubi oʻz tarkibini saqlab qolish borasida jiddiy sinchkovliklarga duch kelmoqda. Madridning Real klubi Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Martin Zubimendiga oʻz eʼtibor qaratib, «kanonirlar»ning irodasini sinovdan oʻtkazishga tayyorlanmoqda. TEAMtalk nashrining xabar berishicha, tajribali mutaxassis Joze Mourinyo tayanch zonasini kuchaytirish maqsadida 27 yoshli futbolchini oʻz jamoasida koʻrishni istamoqda va bu transferni shaxsan maʼqullagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, tomonlar oʻrtasida ushbu shov-shuvli transfer boʻyicha dastlabki aloqalar allaqachon amalga oshirilgan. Zubimendining vakillari futbolchining oʻz Vataniga qaytish va Madrid klubiga oʻtish imkoniyatidan juda manfaatdor ekanini bildirishgan. Garchi Arsenal oʻz yetakchisini faol ravishda sotishni rejalashtirmayotgan boʻlsa-da, manbalarga koʻra, klub rahbariyati munosib taklif kelib tushgan taqdirda uni jiddiy koʻrib chiqishga tayyor.

Arsenal yarimhimoyasidagi raqobat va Mikel Artetaning pozitsiyasi

The Sun nashrining yozishicha, bosh murabbiy Mikel Arteta Martin Zubimendini jamoada saqlab qolishni qatʼiy istaydi va faqatgina rad etib boʻlmaydigan darajadagi ulkan taklifgina bu vaziyatni oʻzgartirishi mumkin. Agar futbolchining oʻzi Madridga oʻtishni qattiq talab qilsa, Arteta transfer oynasining soʻnggi kunlarida murakkab qarorga kelishiga toʻgʻri keladi. Oʻtgan mavsumda Arsenalning Angliya Premer-ligasidagi zafarlarida ispaniyalik yarimhimoyachi muhim rol oʻynagan edi.

Shunga qaramay, Nyukasl Yunayted safidan 75 million funt sterling evaziga Bruno Gimaraysning kelishi Zubimendining asosiy tarkibdagi oʻrnini biroz xavf ostiga qoʻydi. Hozirgi vaqtda jamoaning markaziy chizigʻida Deklan Rays, Martin Edegor, Mikel Merino va Bruno Gimarays kabi futbolchilar oʻrtasida raqobat juda keskin. Shunga qaramay, bir mavsum oldin kelgan tajribali jahon chempionini qoʻyib yuborish klub uchun katta tavakkal boʻlishi mumkin.

Transferning ahamiyati va Madrid rejalaridagi oʻzgarishlar

Real Madridning bu qiziqishi asosan Rodri transferi amalga oshmaganidan keyin yana-da faollashdi. Joze Mourinyo jamoaning maydon markazidagi ustunligini taʼminlash uchun yanada ishonchli futbolchiga ehtiyoj sezmoqda. Agar Eduardo Kamavinga Santyago Bernabeu stadionini tark etadigan boʻlsa, Martin Zubimendi Madrid klubining rejalarida hal qiluvchi figuraga aylanishi kutilmoqda. Transfer oynasining yopilishiga qadar qolgan vaqt ichida ushbu muzokaralar Yevropa futbolidagi eng asosiy voqealardan biriga aylanishi aniq.

Real MadridArsenalMartin ZubimendiJose MourinhoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiBugun, 17:16Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiMikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiBugun, 16:16Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Bugun, 15:24Rodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiRodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiBugun, 15:16Milan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiMilan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiBugun, 14:31Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi