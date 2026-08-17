Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqda
Real Madrid 27 yoshli Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Martin Zubimendiga qiziqish bildirmoqda va Joze Mourinyo uning transferini shaxsan ma'qullagan. Tomonlar o'rtasida dastlabki aloqalar bo'lib o'tgan, Zubimendining vakillari esa futbolchining Madrid klubiga o'tishidan manfaatdor ekanini bildirgan. Arsenal uni sotishni rejalashtirmayapti, biroq munosib taklifni ko'rib chiqishga tayyor, Mikel Arteta esa Zubimendini jamoada saqlab qolishni qat'iy istamoqda.
Yozgi transfer oynasining yakuniy haftalarida Londonning Arsenal klubi oʻz tarkibini saqlab qolish borasida jiddiy sinchkovliklarga duch kelmoqda. Madridning Real klubi Ispaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Martin Zubimendiga oʻz eʼtibor qaratib, «kanonirlar»ning irodasini sinovdan oʻtkazishga tayyorlanmoqda. TEAMtalk nashrining xabar berishicha, tajribali mutaxassis Joze Mourinyo tayanch zonasini kuchaytirish maqsadida 27 yoshli futbolchini oʻz jamoasida koʻrishni istamoqda va bu transferni shaxsan maʼqullagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, tomonlar oʻrtasida ushbu shov-shuvli transfer boʻyicha dastlabki aloqalar allaqachon amalga oshirilgan. Zubimendining vakillari futbolchining oʻz Vataniga qaytish va Madrid klubiga oʻtish imkoniyatidan juda manfaatdor ekanini bildirishgan. Garchi Arsenal oʻz yetakchisini faol ravishda sotishni rejalashtirmayotgan boʻlsa-da, manbalarga koʻra, klub rahbariyati munosib taklif kelib tushgan taqdirda uni jiddiy koʻrib chiqishga tayyor.
Arsenal yarimhimoyasidagi raqobat va Mikel Artetaning pozitsiyasiThe Sun nashrining yozishicha, bosh murabbiy Mikel Arteta Martin Zubimendini jamoada saqlab qolishni qatʼiy istaydi va faqatgina rad etib boʻlmaydigan darajadagi ulkan taklifgina bu vaziyatni oʻzgartirishi mumkin. Agar futbolchining oʻzi Madridga oʻtishni qattiq talab qilsa, Arteta transfer oynasining soʻnggi kunlarida murakkab qarorga kelishiga toʻgʻri keladi. Oʻtgan mavsumda Arsenalning Angliya Premer-ligasidagi zafarlarida ispaniyalik yarimhimoyachi muhim rol oʻynagan edi.
Shunga qaramay, Nyukasl Yunayted safidan 75 million funt sterling evaziga Bruno Gimaraysning kelishi Zubimendining asosiy tarkibdagi oʻrnini biroz xavf ostiga qoʻydi. Hozirgi vaqtda jamoaning markaziy chizigʻida Deklan Rays, Martin Edegor, Mikel Merino va Bruno Gimarays kabi futbolchilar oʻrtasida raqobat juda keskin. Shunga qaramay, bir mavsum oldin kelgan tajribali jahon chempionini qoʻyib yuborish klub uchun katta tavakkal boʻlishi mumkin.
…