«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldi
«Al-Qodisiya» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Tijani Reyndersni 61 million yevroga sotib olib, u bilan shartnoma imzoladi. 28 yoshli niderlandiyalik futbolchining transferi Saudiya Arabistoni Professional ligasi tarixidagi eng qimmat xaridlar orasida 5-o'rinni egalladi. Reynders bilan tuzilgan kelishuvning muddati va boshqa shartlari hozircha ochiqlanmagan.
Saudiya Arabistonida yana bir yirik transfer amalga oshdi. «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Tijani Reynders faoliyatini «Al-Qodisiya»da davom ettiradi.
Saudiya klubi 28 yoshli niderlandiyalik futbolchi bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi. Eng qiziq jihati esa — ushbu transferning qiymati 61 million yevroni tashkil etgani haqidagi ma’lumotdir.
«Al-Qodisiya» tarixiy transferni amalga oshirdi
Reyndersning «Manchester Siti»dan Saudiya Arabistoniga ko‘chishi mamlakat futboli tarixidagi eng qimmat bitimlardan biri sifatida qayd etilmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 61 million yevroga baholangan ushbu transfer Saudiya Arabistoni Professional ligasi tarixidagi eng qimmat beshinchi xarid bo‘ldi.
Tijani Reyndersning transferi Saudiya futbolidagi eng yirik kelishuvlardan biriga aylandi.
Reyndersdan qimmatga kimlar sotib olingan?
Saudiya Arabistoni chempionati tarixida Reyndersdan qimmatroq transfer qilingan futbolchilar orasida quyidagi nomlar tilga olinmoqda:
Jon Duran;
Krisensio Sammervill;
Mateo Retegi.
Shu tariqa, «Al-Qodisiya»ning Reynders uchun sarflagan mablag‘i liga tarixidagi eng katta transferlardan biri sifatida qayd etildi.
Shartnoma tafsilotlari hali ochiqlanmadi
28 yoshli niderlandiyalik yarimhimoyachi bilan tuzilgan kelishuvning muddati va boshqa shartlari hozircha ommaga ma’lum qilinmagan.
Biroq bir narsa aniq: «Al-Qodisiya» markaziy chiziqni yuqori saviyadagi futbolchi bilan kuchaytirish uchun katta mablag‘ sarfladi.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Futbolchi
Tijani Reynders
Yoshi
28
Yangi klubi
«Al-Qodisiya»
Sobiq klubi
«Manchester Siti»
Transfer qiymati
61 million yevro
Saudiya ligasidagi o‘rni
Eng qimmat transferlar orasida 5-o‘rin
Saudiya ligasi yana bir yulduzni qo‘lga kiritdi
So‘nggi yillarda Saudiya Arabistoni klublari jahon futbolidagi mashhur va yuqori saviyali futbolchilarni o‘z safiga jalb qilishni davom ettirmoqda. Reyndersning «Al-Qodisiya»ga o‘tishi ham bu jarayonning navbatdagi yirik kelishuvlaridan biri bo‘ldi.
Endi asosiy savol — Tijani Reynders «Al-Qodisiya»da 61 million yevrolik transfer qiymatini oqlay oladimi?
Sizcha, Reyndersning Saudiya Arabistoniga ko‘chishi «Al-Qodisiya» uchun to‘g‘ri qarormi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…