«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldi

·19·Sport
«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldi
Qisqacha

«Al-Qodisiya» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Tijani Reyndersni 61 million yevroga sotib olib, u bilan shartnoma imzoladi. 28 yoshli niderlandiyalik futbolchining transferi Saudiya Arabistoni Professional ligasi tarixidagi eng qimmat xaridlar orasida 5-o'rinni egalladi. Reynders bilan tuzilgan kelishuvning muddati va boshqa shartlari hozircha ochiqlanmagan.

Saudiya Arabistonida yana bir yirik transfer amalga oshdi. «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Tijani Reynders faoliyatini «Al-Qodisiya»da davom ettiradi.

Saudiya klubi 28 yoshli niderlandiyalik futbolchi bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi. Eng qiziq jihati esa — ushbu transferning qiymati 61 million yevroni tashkil etgani haqidagi ma’lumotdir.

«Al-Qodisiya» tarixiy transferni amalga oshirdi

Reyndersning «Manchester Siti»dan Saudiya Arabistoniga ko‘chishi mamlakat futboli tarixidagi eng qimmat bitimlardan biri sifatida qayd etilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 61 million yevroga baholangan ushbu transfer Saudiya Arabistoni Professional ligasi tarixidagi eng qimmat beshinchi xarid bo‘ldi.

Tijani Reyndersning transferi Saudiya futbolidagi eng yirik kelishuvlardan biriga aylandi.

Reyndersdan qimmatga kimlar sotib olingan?

Saudiya Arabistoni chempionati tarixida Reyndersdan qimmatroq transfer qilingan futbolchilar orasida quyidagi nomlar tilga olinmoqda:

  • Neymar;

  • Jon Duran;

  • Krisensio Sammervill;

  • Mateo Retegi.

Shu tariqa, «Al-Qodisiya»ning Reynders uchun sarflagan mablag‘i liga tarixidagi eng katta transferlardan biri sifatida qayd etildi.

Shartnoma tafsilotlari hali ochiqlanmadi

28 yoshli niderlandiyalik yarimhimoyachi bilan tuzilgan kelishuvning muddati va boshqa shartlari hozircha ommaga ma’lum qilinmagan.

Biroq bir narsa aniq: «Al-Qodisiya» markaziy chiziqni yuqori saviyadagi futbolchi bilan kuchaytirish uchun katta mablag‘ sarfladi.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Futbolchi

Tijani Reynders

Yoshi

28

Yangi klubi

«Al-Qodisiya»

Sobiq klubi

«Manchester Siti»

Transfer qiymati

61 million yevro

Saudiya ligasidagi o‘rni

Eng qimmat transferlar orasida 5-o‘rin

Saudiya ligasi yana bir yulduzni qo‘lga kiritdi

So‘nggi yillarda Saudiya Arabistoni klublari jahon futbolidagi mashhur va yuqori saviyali futbolchilarni o‘z safiga jalb qilishni davom ettirmoqda. Reyndersning «Al-Qodisiya»ga o‘tishi ham bu jarayonning navbatdagi yirik kelishuvlaridan biri bo‘ldi.

Endi asosiy savol — Tijani Reynders «Al-Qodisiya»da 61 million yevrolik transfer qiymatini oqlay oladimi?

Sizcha, Reyndersning Saudiya Arabistoniga ko‘chishi «Al-Qodisiya» uchun to‘g‘ri qarormi? Fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Tijjani ReijndersAl-QadsiahManchester CityNeymar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 10:07Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Bugun, 10:02Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 06:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi