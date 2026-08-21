Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladi

·4·Sport
Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladi
Qisqacha

UFC'da yorqin janglari bilan tanilayotgan Ramazon Temirov promoushen tarixidagi eng yaxshi jangchi sifatida Islam Maxachevni ko'rsatdi. U eng yaxshi nokaut deb Xorxe Masvidalning Ben Askrenga qarshi jangini, liga tarixidagi eng yaxshi to'qnashuv sifatida esa Xabib Nurmagomedov va Konor Makgregor qarama-qarshiligini tanladi. Temirov UFC bosh afsonalari qatorida Jon Jons va Xabib Nurmagomedovni qayd etdi.

UFC'da yorqin janglari bilan e’tibor qozonayotgan o‘zbekistonlik iqtidorli jangchi Ramazon Temirov promoushen tarixi va bugungi kuni bo‘yicha o‘z tanlovlarini ma’lum qildi. O‘zbek jangchisi turli nominatsiyalar bo‘yicha liganing eng yaxshi jangchisi, eng sara nokauti, tarixiy to‘qnashuvi hamda o‘z vazn toifasidagi ambitsiyalari haqida fikr bildirdi.

Ramazon Temirovning UFC reytingi va shaxsiy tanlovlari

Yo‘nalish / Nominatsiya

Ramazon Temirovning tanlovi

UFC'dagi eng yaxshi jangchi

Islam Maxachev

Eng yaxshi nokaut

Xorxe Masvidal tomonidan qayd etilgan nokaut (Ben Askrenga qarshi)

Liga tarixidagi eng yaxshi jang

Xabib Nurmagomedov — Konor Makgregor qarama-qarshiligi

UFC bosh afsonalari

Jon Jons va Xabib Nurmagomedov

O‘z divizionidagi eng yaxshi jangchi

«In Sha Alloh, mening o‘zim»

«O‘z divizionimda eng yaxshisi — mening o‘zim»

Temirov ligadagi umumiy eng kuchli sportchi sifatida yengil vazn chempioni Islam Maxachevni e’tirof etgan bo‘lsa, tarixiy afsonalar sifatida mag‘lubiyat bilmas Xabib Nurmagomedov va Jon Jonsni ko‘rsatdi.

O‘z divizionidagi eng yaxshi jangchi kim ekani haqidagi savolga esa Ramazon Temirov katta ishonch bilan: «In Sha Alloh, mening o‘zim», deya javob berib, divizion kamari sari bo‘lgan yuksak maqsadlarini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, Ramazon Temirov yaqin kelajakda o‘z divizionida haqiqatan ham tengsiz jangchiga aylanib, chempionlik kamarini O‘zbekistonga olib kela oladimi?

O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA ixlosmandlariga ushbu qiziqarli blis-intervyuni darhol ulashing!

Ramazon TemirovUFCIslam MaxachevXabib NurmagomedovO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdiBugun, 09:34Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaBugun, 09:19Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiBugun, 09:11Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaBugun, 08:57O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiBugun, 08:56Aleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiAleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)