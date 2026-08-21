Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladi
UFC'da yorqin janglari bilan tanilayotgan Ramazon Temirov promoushen tarixidagi eng yaxshi jangchi sifatida Islam Maxachevni ko'rsatdi. U eng yaxshi nokaut deb Xorxe Masvidalning Ben Askrenga qarshi jangini, liga tarixidagi eng yaxshi to'qnashuv sifatida esa Xabib Nurmagomedov va Konor Makgregor qarama-qarshiligini tanladi. Temirov UFC bosh afsonalari qatorida Jon Jons va Xabib Nurmagomedovni qayd etdi.
UFC'da yorqin janglari bilan e’tibor qozonayotgan o‘zbekistonlik iqtidorli jangchi Ramazon Temirov promoushen tarixi va bugungi kuni bo‘yicha o‘z tanlovlarini ma’lum qildi. O‘zbek jangchisi turli nominatsiyalar bo‘yicha liganing eng yaxshi jangchisi, eng sara nokauti, tarixiy to‘qnashuvi hamda o‘z vazn toifasidagi ambitsiyalari haqida fikr bildirdi.
Ramazon Temirovning UFC reytingi va shaxsiy tanlovlari
Yo‘nalish / Nominatsiya
Ramazon Temirovning tanlovi
UFC'dagi eng yaxshi jangchi
Eng yaxshi nokaut
Xorxe Masvidal tomonidan qayd etilgan nokaut (Ben Askrenga qarshi)
Liga tarixidagi eng yaxshi jang
Xabib Nurmagomedov — Konor Makgregor qarama-qarshiligi
UFC bosh afsonalari
Jon Jons va Xabib Nurmagomedov
O‘z divizionidagi eng yaxshi jangchi
«In Sha Alloh, mening o‘zim»
«O‘z divizionimda eng yaxshisi — mening o‘zim»
Temirov ligadagi umumiy eng kuchli sportchi sifatida yengil vazn chempioni Islam Maxachevni e’tirof etgan bo‘lsa, tarixiy afsonalar sifatida mag‘lubiyat bilmas Xabib Nurmagomedov va Jon Jonsni ko‘rsatdi.
O‘z divizionidagi eng yaxshi jangchi kim ekani haqidagi savolga esa Ramazon Temirov katta ishonch bilan: «In Sha Alloh, mening o‘zim», deya javob berib, divizion kamari sari bo‘lgan yuksak maqsadlarini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, Ramazon Temirov yaqin kelajakda o‘z divizionida haqiqatan ham tengsiz jangchiga aylanib, chempionlik kamarini O‘zbekistonga olib kela oladimi?
O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA ixlosmandlariga ushbu qiziqarli blis-intervyuni darhol ulashing!
…