“Zanotti bilan do‘stmiz, lekin raqobat bor”: Behruz Karimov “Lugano” va Kannavaro haqida

·0·Sport
“Zanotti bilan do‘stmiz, lekin raqobat bor”: Behruz Karimov “Lugano” va Kannavaro haqida

O‘zbekiston milliy terma jamoasining iqtidorli qanot himoyachisi hamda Shveysariya Superligasi vakili «Lugano» klubi legioneri Behruzbek Karimov Yevropa futbolidagi faoliyati, jismoniy yuklamalar va asosiy tarkib uchun kechayotgan keskin kurash bo‘yicha jurnalistlar bilan ochiq muloqotda bo‘ldi. Yosh himoyachi Fabio Kannavaroning mahalliy chempionatlardagi past intensivlik haqidagi mulohazalariga to‘xtalar ekan, Shveysariyada har 3–4 kunda o‘yin bo‘lishi va «Lugano»da jismoniy tayyorgarlik borasida hech qanday muammo kuzatilmasligini alohida qayd etdi.

Shuningdek, u o‘z pozitsiyasidagi asosiy raqibi — «Inter» tarbiyalanuvchisi, italiyalik tajribali Mattia Zanotti bilan o‘rtasidagi raqobatga oydinlik kiritdi. So‘nggi bahslarda boshlang‘ich tarkibdagi o‘rnini mustahkamlab borayotgan o‘zbek legioneri italiyalik hamkasbi bilan samimiy do‘st ekanini, ammo tig‘iz taqvim har ikkisi uchun ham katta maydon va imkoniyat berayotganini ta’kidladi.

«Yevropadagi 3 kunlik temp, Zanotti bilan do‘stlik va raqobat foydasi»: 5 ta asosiy nuqta

Behruzbek Karimovning intervyusi va Shveysariyadagi faoliyati bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Shveysariyadagi yuqori intensivlik: Futbolchi Yevropadagi taqvim o‘ta tig‘izligi, har 3–4 kunda muntazam uchrashuvlar o‘tkazilishi va bu jismoniy holatga ijobiy ta’sir qilishini aytdi;

  • Kannavaro fikriga amaliy javob: «Lugano»da yuqori temp va jismoniy yuklamalar bilan bog‘liq hech qanday qiyinchilik yo‘qligini bildirdi;

  • Mattia Zanotti bilan sog‘lom raqobat: Italiyalik himoyachi bilan bir pozitsiyada o‘ynasa-da, ular orasidagi munosabat samimiy va do‘stona ekanini ochiqladi;

  • Asosiy tarkibdagi ustunlik: Oxirgi turlarda o‘zbek legioneri tajribali raqibini zaxirada qoldirib, boshlang‘ich tarkibdan muntazam joy ola boshlagan;

  • Har ikki futbolchiga yetarli imkoniyat: Musobaqalarning ko‘pligi sababli har ikkala qanot himoyachisi ham yetarli darajada o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmoqda.

Behruzbek Karimov va Mattia Zanottining «Lugano»dagi raqobati tasnifi

O‘zbek futbolchisining Yevropa chempionatidagi holati, raqobat muhiti va taqvim tahlili:

Tahlil mezonlari va parametrlar

Behruzbek Karimov (O‘zbekiston)

Mattia Zanotti (Italiya)

Klub va musobaqa maqomi

«Lugano» (Shveysariya Superligasi, Konferensiyalar ligasi)

«Lugano» (Shveysariya Superligasi, Italiya maktabi)

Maydondagi nuqta va amplua

O‘ng qanot laterali / himoyachisi

O‘ng qanot laterali / himoyachisi

Raqobatchilarning o‘zaro munosabati

«Biz o‘rtoqmiz, oramizda hech qanday salbiy narsa yo‘q»

Raqobatni to‘g‘ri tushungan holda mashg‘ulot olib bormoqda

So‘nggi o‘yinlardagi tendensiya

O‘yindan o‘yinga kuchayib, asosiy tarkibni qo‘lga kiritmoqda

Avvalgi yakkahokimlikni boy berib, rotatsiyaga tushmoqda

Taqvim va jismoniy yuklama

Har 3–4 kundagi o‘yin tempiga to‘liq moslashgan

Taqvim zichligi sabab yetarlicha o‘yin vaqtiga ega bo‘lmoqda

Fabio Kannavaro qarashlariga javob

Yevropa futboli intensivligini tabiiy holat deb biladi

Yevropa standartlari asosida tayyorgarlik ko‘rgan

Futbol va taktik moslashuv ekspertizasi: Nega Karimovning raqobatda yutib chiqishi katta yutuq?

Mutaxassisning xulosalari:

  • «Italiya himoya maktabi ustidan g‘alaba»: Mattia Zanotti «Inter» akademiyasi tizimidan chiqqan, taktik jihatdan puxta shakllangan futbolchi sanaladi; yosh o‘zbek himoyachisining aynan shunday raqib bilan kurashda yutqazib qo‘ymay, aksincha tarkibda undan ustunlik qila boshlashi Karimovning tezkor o‘rganish va harbiycha intizomga ega ekanini isbotlaydi;

  • «Har 3-4 kundagi o‘yin rejimi» — professional o‘sish omili: O‘zbekiston Superligasidan to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropaga yo‘l olgan aksar futbolchilar uchun haftasiga ikkitadan o‘yin o‘tkazish og‘ir zarba bo‘ladi; ammo Behruzbekning bunga shikoyatsiz ko‘nikishi uning funksional tayyorgarligi yuqori darajada ekanidan va professional hayot tarziga qattiq amal qilayotganidan dalolat beradi;

  • Milliy terma jamoa uchun mustahkam qalqon: Jahon chempionati saralashidagi muhim o‘yinlar arafasida Yevropa maydonlarida har uch kunda chiniqayotgan, yuqori intensivlikka ega qanot himoyachisiga ega bo‘lish — O‘zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi uchun ulkan strategik ustunlikdir.

Sizningcha, Behruzbek Karimov «Lugano» safidagi ushbu barqaror va sermahsul o‘yini orqali yaqin kelajakda Yevropaning kuchli beshlik ligalaridan (Italiya, Germaniya yoki Angliya) biriga yo‘l ola biladimi? Kannavaro ta’kidlagan mahalliy chempionatlardagi past temp muammosini hal etish uchun o‘zbek klublari nimalarga ko‘proq e’tibor qaratishi kerak? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Shveysariyadagi hamyurtimizning muvaffaqiyatlari aks etgan ushbu eksklyuziv tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Behruzbek KarimovLuganoMattia ZanottiShveysariya Superligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)20 sentabr 22:07Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)17 sentabr 20:02Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi triller13 sentabr 00:555000 dollardan: Behruz Karimov Yevropaga jo‘nash oldidan murabbiylarini taqdirladi5000 dollardan: Behruz Karimov Yevropaga jo‘nash oldidan murabbiylarini taqdirladi21 avgust 19:35Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariKonferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari21 avgust 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi