Ronaldu terma jamoadan ketishiga nima sabab bo‘lganini ochiqladi

·56·Sport
Ronaldu terma jamoadan ketishiga nima sabab bo‘lganini ochiqladi

Krishtianu Ronalduning terma jamoa yig‘inini tark etishiga olib kelgan voqealar tafsiloti ma’lum bo‘ldi. Hodisa Norvegiyaga qarshi uchrashuv oldidan boshlangan.

Ronaldu dastlab mazkur bahsda maydonga tushmasligini bilgan va tiklanish rejasi asosida tayyorgarlik ko‘rayotgan bo‘lgan. Biroq o‘yin kuni murabbiy undan 30 daqiqa o‘ynashga tayyor turishini so‘ragan. Futbolchi bu taklifga rozi bo‘lgan.

U ikkinchi bo‘lim oldidan qizdirish mashqlarini ham bajargan. Ammo shunga qaramay, Ronaldu maydonga tushirilmagan. Futbolchi bu holatni murabbiyning unga bergan birinchi va’dasi bajarilmagani sifatida qabul qilgan.

Vaziyatni bartaraf etish maqsadida tomonlar matbuot anjumanida voqeaning asl sabablarini tushuntirishga kelishib olgan. Buning uchun hatto 8 banddan iborat bayonot ham tayyorlangan.

Biroq Ronalduning fikricha, murabbiy matbuot anjumanida kelishilgan ma’lumotlarni aytmagan. Shu tariqa futbolchi uning ikkinchi va’dasi ham bajarilmaganini bildirgan.

Shundan so‘ng Ronaldu terma jamoa yig‘inini tark etishga qaror qilgan. Uning bu qaroriga Norvegiya bilan o‘yindagi vaziyat va undan keyingi kelishmovchiliklar sabab bo‘lgani aytilmoqda.

Krishtianu RonalduNorvegiyaterma jamoamatbuot anjumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi1 oktabr 11:00Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?1 oktabr 06:45Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi25 sentabr 01:54Martin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdiMartin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdi23 sentabr 21:14Krishtianu Ronaldu: Portugaliya mendan umid qilmasa, ketamanKrishtianu Ronaldu: Portugaliya mendan umid qilmasa, ketaman25 sentabr 10:35Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdi23 sentabr 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?