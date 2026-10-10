Cuzish bo‘yicha Jahon chempioni Alberto Ratssetti startga Eldor Shomurodov libosida chiqdi

·5·Sport
Cuzish bo‘yicha Jahon chempioni Alberto Ratssetti startga Eldor Shomurodov libosida chiqdi

Toshkent mezbonlik qilayotgan suzish bo‘yicha Jahon kubogining navbatdagi bosqichi nafaqat shiddatli sport bahslari, balki mahalliy ishqibozlar qalbidan chuqur joy olgan yorqin voqea bilan yodda qoldi.

Qisqa masofaga suzish bo‘yicha jahon chempioni hamda Yevropa chempionatlarining ko‘p karra sovrindori bo‘lgan italiyalik mashhur sportchi Alberto Ratssetti 200 metrga kompleks usulda suzish bahslari oldidan start maydoniga O‘zbekiston milliy futbol terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning 14-raqamli futbolkasida chiqib keldi. Bu noodatiy performans tribunalardagi o‘zbek muxlislarining olqishlariga sabab bo‘ldi.

To‘rtinchi o‘rin va kuchli uchlik natijalari

Mahalliy tomoshabinlar mehri va Shomurodovga ko‘rsatilgan yuksak ehtirom italiyalik yulduzga shohsupaga ko‘tarilish uchun ozgina kamlik qildi:

  • Shohsupa AQSH va Kanada vakillarida:

    • Sheyn Kasas (AQSH) — 1:51,81 soniya bilan oltin medalga ega chiqdi;

    • Karson Foster (AQSH) — g‘olibdan bor-yo‘g‘i 0,40 soniyaga ortda qoldi;

    • Finley Noks (Kanada) — peshqadamdan 0,52 soniya farq bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi.

  • Ratssettining ko‘rsatkichi: Italiyalik suzuvchi 200 metrlik masofani 1 daqiqa 52,53 soniyada bosib o‘tib, kuchli uchlikdan bir qadam narida — faxrli 4-o‘rinda marraga yetib keldi.

Nega aynan Shomurodov? Italiyadagi 5 yillik meros

Italiyalik sportchining bunday iliq ishorasi bejiz emas — Eldor Shomurodov Apennin yarim orolida ulkan obro‘ va taniqlilikka ega:

  • A Seriyadagi yorqin faoliyat: O‘zbekiston termasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar hisoblangan 31 yoshli hujumchi 5 yilga yaqin vaqt mobaynida Italiya chempionatida to‘p surdi. U bu davrda «Jenoa», «Roma», «Spetsiya» va «Kalyari» kabi taniqli klublar safida yorqin o‘yinlar ko‘rsatgan;

  • Yangi klub va mundialdagi tarixiy gol: Ayni paytda Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi sharafini himoya qilayotgan Eldor 2026 yil yozida O‘zbekiston tarixidagi ilk Jahon chempionatida debyut qildi. Uning Kongo darvozasiga yo‘llagan shohona zarbasi muxlislar tomonidan guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topildi, FIFA mutasaddilari esa uni mundialning eng yaxshi ikki golidan biri sifatida rasman e’tirof etdi.

Alberto Ratssettining Toshkent havzasidagi ushbu samimiy harakati sport turlari o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zbek futbolining xalqaro sahnadagi tanilishini yana bir bor isbotladi.

Alberto RatssettiEldor Shomurodov200 metr suzishJahon kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun dahshatli poygaga qo‘shildi!2 oktabr 14:46Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?20 sentabr 18:48Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi20 sentabr 00:42Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?Eldor Shomurodov «Spartak»ka tavsiya qilindi: transfer bo‘ladimi?4 avgust 10:41«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi21 avgust 09:34Transfer "bomba"si: "Trabzonspor" Shomurodov va Nunyesni sotib olmoqchi!Transfer "bomba"si: "Trabzonspor" Shomurodov va Nunyesni sotib olmoqchi!7 avgust 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi