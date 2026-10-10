Cuzish bo‘yicha Jahon chempioni Alberto Ratssetti startga Eldor Shomurodov libosida chiqdi
Toshkent mezbonlik qilayotgan suzish bo‘yicha Jahon kubogining navbatdagi bosqichi nafaqat shiddatli sport bahslari, balki mahalliy ishqibozlar qalbidan chuqur joy olgan yorqin voqea bilan yodda qoldi.
Qisqa masofaga suzish bo‘yicha jahon chempioni hamda Yevropa chempionatlarining ko‘p karra sovrindori bo‘lgan italiyalik mashhur sportchi Alberto Ratssetti 200 metrga kompleks usulda suzish bahslari oldidan start maydoniga O‘zbekiston milliy futbol terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning 14-raqamli futbolkasida chiqib keldi. Bu noodatiy performans tribunalardagi o‘zbek muxlislarining olqishlariga sabab bo‘ldi.
To‘rtinchi o‘rin va kuchli uchlik natijalari
Mahalliy tomoshabinlar mehri va Shomurodovga ko‘rsatilgan yuksak ehtirom italiyalik yulduzga shohsupaga ko‘tarilish uchun ozgina kamlik qildi:
Shohsupa AQSH va Kanada vakillarida:
Sheyn Kasas (AQSH) — 1:51,81 soniya bilan oltin medalga ega chiqdi;
Karson Foster (AQSH) — g‘olibdan bor-yo‘g‘i 0,40 soniyaga ortda qoldi;
Finley Noks (Kanada) — peshqadamdan 0,52 soniya farq bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Ratssettining ko‘rsatkichi: Italiyalik suzuvchi 200 metrlik masofani 1 daqiqa 52,53 soniyada bosib o‘tib, kuchli uchlikdan bir qadam narida — faxrli 4-o‘rinda marraga yetib keldi.
Nega aynan Shomurodov? Italiyadagi 5 yillik meros
Italiyalik sportchining bunday iliq ishorasi bejiz emas — Eldor Shomurodov Apennin yarim orolida ulkan obro‘ va taniqlilikka ega:
A Seriyadagi yorqin faoliyat: O‘zbekiston termasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar hisoblangan 31 yoshli hujumchi 5 yilga yaqin vaqt mobaynida Italiya chempionatida to‘p surdi. U bu davrda «Jenoa», «Roma», «Spetsiya» va «Kalyari» kabi taniqli klublar safida yorqin o‘yinlar ko‘rsatgan;
Yangi klub va mundialdagi tarixiy gol: Ayni paytda Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi sharafini himoya qilayotgan Eldor 2026 yil yozida O‘zbekiston tarixidagi ilk Jahon chempionatida debyut qildi. Uning Kongo darvozasiga yo‘llagan shohona zarbasi muxlislar tomonidan guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topildi, FIFA mutasaddilari esa uni mundialning eng yaxshi ikki golidan biri sifatida rasman e’tirof etdi.
Alberto Ratssettining Toshkent havzasidagi ushbu samimiy harakati sport turlari o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zbek futbolining xalqaro sahnadagi tanilishini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…