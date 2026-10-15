Jahon kubogi: O‘zbekistonlik suzuvchi 1500 metr masofada shohsupaga ko‘tarildi
Qozog‘iston poytaxti Ostona shahri mezbonlik qilayotgan suzish bo‘yicha Jahon kubogining navbatdagi bosqichi O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Mazkur nufuzli musobaqada mamlakatimiz sharafini himoya qilayotgan milliy jamoa a’zosi Ilya Sibirsev 1500 metrga erkin usulda suzish bahslarida kuchli uchlikdan joy oldi.
O‘zbekistonlik sportchi masofani yuqori tezlikda bosib o‘tib, delegatsiyamiz hisobiga bronza medalini qo‘shib qo‘ydi.
Yangi rekord: 14 daqiqalik tarixiy marra
Ilya Sibirsevning bu galgi ishtiroki nafaqat medal, balki yangi ko‘rsatkich bilan ham yodda qoldi:
Masofa va vaqt: O‘zbekistonlik suzuvchi 1500 metr masofani 14 daqiqa 43,97 soniya ichida bosib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi;
O‘zbekiston rekordi yangilandi: Ushbu yuqori natija Sibirsevga nufuzli turnirning shohsupasiga ko‘tarilish bilan birga, ushbu yo‘nalishda O‘zbekistonning milliy rekordini yangilash imkonini ham taqdim etdi.
1500 metr masofadagi raqobat: Shohsupa egalari
Erkin usulda suzish bo‘yicha erkaklar o‘rtasidagi keskin va murosasiz kechgan bahslarda quyidagi natijalar qayd etildi:
Lukas Xenvo (Belgiya): 14:33.14 daqiqalik natija bilan musobaqaning bosh sovrini — oltin medalga ega chiqdi;
Oliver Papai (Vengriya): 14:40.55 daqiqa ko‘rsatkich bilan marraga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, kumush medalni naqd qildi;
Ilya Sibirsev (O‘zbekiston): 14:43.97 daqiqa bilan marra chizig‘ini uchinchi bo‘lib kesib o‘tdi va bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Ostona suv havzasida qayd etilgan mazkur natija O‘zbekistonda suzish sportining xalqaro maydondagi nufuzi ortib borayotganini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…