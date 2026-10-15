Jahon kubogi: O‘zbekistonlik suzuvchi 1500 metr masofada shohsupaga ko‘tarildi

·9·Sport
Jahon kubogi: O‘zbekistonlik suzuvchi 1500 metr masofada shohsupaga ko‘tarildi

Qozog‘iston poytaxti Ostona shahri mezbonlik qilayotgan suzish bo‘yicha Jahon kubogining navbatdagi bosqichi O‘zbekiston sport delegatsiyasi uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Mazkur nufuzli musobaqada mamlakatimiz sharafini himoya qilayotgan milliy jamoa a’zosi Ilya Sibirsev 1500 metrga erkin usulda suzish bahslarida kuchli uchlikdan joy oldi.

O‘zbekistonlik sportchi masofani yuqori tezlikda bosib o‘tib, delegatsiyamiz hisobiga bronza medalini qo‘shib qo‘ydi.

Yangi rekord: 14 daqiqalik tarixiy marra

Ilya Sibirsevning bu galgi ishtiroki nafaqat medal, balki yangi ko‘rsatkich bilan ham yodda qoldi:

  • Masofa va vaqt: O‘zbekistonlik suzuvchi 1500 metr masofani 14 daqiqa 43,97 soniya ichida bosib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi;

  • O‘zbekiston rekordi yangilandi: Ushbu yuqori natija Sibirsevga nufuzli turnirning shohsupasiga ko‘tarilish bilan birga, ushbu yo‘nalishda O‘zbekistonning milliy rekordini yangilash imkonini ham taqdim etdi.

1500 metr masofadagi raqobat: Shohsupa egalari

Erkin usulda suzish bo‘yicha erkaklar o‘rtasidagi keskin va murosasiz kechgan bahslarda quyidagi natijalar qayd etildi:

  • Lukas Xenvo (Belgiya): 14:33.14 daqiqalik natija bilan musobaqaning bosh sovrini — oltin medalga ega chiqdi;

  • Oliver Papai (Vengriya): 14:40.55 daqiqa ko‘rsatkich bilan marraga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, kumush medalni naqd qildi;

  • Ilya Sibirsev (O‘zbekiston): 14:43.97 daqiqa bilan marra chizig‘ini uchinchi bo‘lib kesib o‘tdi va bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Ostona suv havzasida qayd etilgan mazkur natija O‘zbekistonda suzish sportining xalqaro maydondagi nufuzi ortib borayotganini yana bir bor isbotladi.

Ilya SibirsevOstonaJahon kubogining suzish turnirlariO‘zbekiston suzish rekordi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildi19 sentabr 10:13Og‘ir atletika: Azizbek Dadajonov Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildiOg‘ir atletika: Azizbek Dadajonov Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi9 avgust 10:20Parijda o‘zbekistonlik taekvondochilar ikki medal qo‘lga kiritdiParijda o‘zbekistonlik taekvondochilar ikki medal qo‘lga kiritdi11 oktabr 22:51O‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildiO‘zbekiston taekvondochilari nufuzli G6 Gran-prisida shohsupaga ko‘tarildi12 oktabr 20:05Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdi15 iyul 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi