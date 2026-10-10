To‘rabek Habibullayevning Osiyo o‘yinlaridagi raqibi Nurbek Oralbay safdan chiqdi

·48·Sport
To‘rabek Habibullayevning Osiyo o‘yinlaridagi raqibi Nurbek Oralbay safdan chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida To‘rabek Habibullayevga yutqazgan Olimpiya kumush medali sovrindori Nurbek Oralbay jiddiy jarohat olgani sababli Qozog‘iston chempionatida ishtirok eta olmaydi.
  • Sportchining yelkasiga To‘rabek Habibullayev bilan bo‘lgan jangda jiddiy zarar yetgan.
  • Nurbek Oralbay o‘zining sog‘lig‘i haqidagi mish-mishlarga chek qo‘yish uchun tibbiy hujjatlarni taqdim etishga tayyorligini bildirdi.
  • U tiklanib, kelajakda revansh olish niyatida.

«Parij-2024» yozgi Olimpiya o‘yinlari kumush medali sohibi, qozog‘istonlik taniqli charm qo‘lqop ustasi Nurbek Oralbay Yaponiya mezbonlik qilgan Osiyo o‘yinlaridan so‘ng jiddiy jarohat olgani ma’lum bo‘ldi. Sport jurnalisti Aslan Kajenov tarqatgan xabarga ko‘ra, 90 kg gacha bo‘lgan vazn toifasida kurash olib borayotgan bokschi shikastlanish sababli mamlakat chempionatida ishtirok eta olmaydi.

Sportchining shaxsan o‘zi jurnalist bilan bog‘lanib, vaziyatni ochiqlagan va mahalliy muxlislar orasida hech qanday shubha qolmasligi uchun tibbiy hujjatlarni taqdim etishga ham shayligini bildirgan.

«Yelkamga jiddiy shikast yetdi»: Aslan Kajenovning bayonoti

Jurnalistning qayd etishicha, Nurbek Oralbay o‘zbek bokschisi bilan kechgan keskin jangda og‘ir jarohat orttirib olgan:

  • Shikastlanish tafsiloti: «Nurbekning o‘zi men bilan bog‘landi. Aytishicha, jarohat tufayli u Qozog‘iston chempionatida ringga chiqa olmaydi. To‘rabek Habibullayevga qarshi kechgan murosasiz bahsda uning yelka sohasiga jiddiy zarar yetgan», — deb yozadi Kajenov;

  • Ochiqlik va dalillar: Sportchi raqobatdan qochyapti degan gap-so‘zlarga chek qo‘yish maqsadida, agar kerak bo‘lsa, shifokorlarning rasmiy xulosasi va MRT tasvirlarini ham ko‘rsatishga tayyorligini qayd etgan;

  • Yetakchilik da’vosi: Oralbay vazn toifasidagi hech qanday ichki raqobatdan cho‘chimasligini hamda sog‘ayib safga qaytgach, hali ham Qozog‘istondagi eng kuchli bokschi ekanini isbotlash niyatida ekanini alohida ta’kidlagan.

Osiyo o‘yinlaridagi o‘zbek–qozoq to‘qnashuvi

2026 yilgi Osiyo o‘yinlari doirasida 90 kilogrammgacha vaznda kechgan bahslar Nurbek Oralbay uchun kutilmagan tarzda medalsiz yakunlangan edi:

  • 1/8 final: Qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustasi turnirni ishonchli boshlab, afg‘onistonlik Silab Nurini 5:0 hisobida taslim etdi;

  • Chorak finaldagi to‘qnashuv: Yarim final va kafolatlangan medal uchun kechgan asabiy to‘qnashuvda unga O‘zbekiston vakili To‘rabek Habibullayev raqiblik qildi. Hakamlarning bo‘lingan qaroriga (2:3) ko‘ra, Habibullayev g‘alaba qozonib, Olimpiada vitse-chempionini musobaqadan chiqarib yubordi;

  • To‘rabekning chempionligi: Mazkur jangdan so‘ng yuqori kayfiyatda harakat qilgan o‘zbekistonlik yosh bokschi keyingi ikkita bosqichda ham barcha raqiblarini yengib, Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi va chempionlik shohsupasiga ko‘tarildi.

Hozirgi vaqtda qozog‘istonlik bokschi tibbiy muolajalarni davom ettirmoqda va to‘liq tiklangach, yangi xalqaro musobaqalarda revansh olishga tayyorgarlik ko‘radi.

Nurbek OralbayOsiyo o‘yinlari 2026Qozog‘iston chempionatiTo‘rabek Habibullayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladiOsiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladi27 sentabr 21:13Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!Osiyo o‘yinlari-2026: Marat Mavlonov shiddatli finalda kumush medalni qo‘lga kiritdi!3 oktabr 14:13Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!Osiyo o‘yinlari-2026: Taekvondochimiz Svetlana Saidovadan navbatdagi medal!3 oktabr 13:43Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiSitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi30 sentabr 10:43Poyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindiPoyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindi30 sentabr 09:03Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi