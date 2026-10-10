To‘rabek Habibullayevning Osiyo o‘yinlaridagi raqibi Nurbek Oralbay safdan chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida To‘rabek Habibullayevga yutqazgan Olimpiya kumush medali sovrindori Nurbek Oralbay jiddiy jarohat olgani sababli Qozog‘iston chempionatida ishtirok eta olmaydi.
- Sportchining yelkasiga To‘rabek Habibullayev bilan bo‘lgan jangda jiddiy zarar yetgan.
- Nurbek Oralbay o‘zining sog‘lig‘i haqidagi mish-mishlarga chek qo‘yish uchun tibbiy hujjatlarni taqdim etishga tayyorligini bildirdi.
- U tiklanib, kelajakda revansh olish niyatida.
«Parij-2024» yozgi Olimpiya o‘yinlari kumush medali sohibi, qozog‘istonlik taniqli charm qo‘lqop ustasi Nurbek Oralbay Yaponiya mezbonlik qilgan Osiyo o‘yinlaridan so‘ng jiddiy jarohat olgani ma’lum bo‘ldi. Sport jurnalisti Aslan Kajenov tarqatgan xabarga ko‘ra, 90 kg gacha bo‘lgan vazn toifasida kurash olib borayotgan bokschi shikastlanish sababli mamlakat chempionatida ishtirok eta olmaydi.
Sportchining shaxsan o‘zi jurnalist bilan bog‘lanib, vaziyatni ochiqlagan va mahalliy muxlislar orasida hech qanday shubha qolmasligi uchun tibbiy hujjatlarni taqdim etishga ham shayligini bildirgan.
«Yelkamga jiddiy shikast yetdi»: Aslan Kajenovning bayonoti
Jurnalistning qayd etishicha, Nurbek Oralbay o‘zbek bokschisi bilan kechgan keskin jangda og‘ir jarohat orttirib olgan:
Shikastlanish tafsiloti: «Nurbekning o‘zi men bilan bog‘landi. Aytishicha, jarohat tufayli u Qozog‘iston chempionatida ringga chiqa olmaydi. To‘rabek Habibullayevga qarshi kechgan murosasiz bahsda uning yelka sohasiga jiddiy zarar yetgan», — deb yozadi Kajenov;
Ochiqlik va dalillar: Sportchi raqobatdan qochyapti degan gap-so‘zlarga chek qo‘yish maqsadida, agar kerak bo‘lsa, shifokorlarning rasmiy xulosasi va MRT tasvirlarini ham ko‘rsatishga tayyorligini qayd etgan;
Yetakchilik da’vosi: Oralbay vazn toifasidagi hech qanday ichki raqobatdan cho‘chimasligini hamda sog‘ayib safga qaytgach, hali ham Qozog‘istondagi eng kuchli bokschi ekanini isbotlash niyatida ekanini alohida ta’kidlagan.
Osiyo o‘yinlaridagi o‘zbek–qozoq to‘qnashuvi
2026 yilgi Osiyo o‘yinlari doirasida 90 kilogrammgacha vaznda kechgan bahslar Nurbek Oralbay uchun kutilmagan tarzda medalsiz yakunlangan edi:
1/8 final: Qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustasi turnirni ishonchli boshlab, afg‘onistonlik Silab Nurini 5:0 hisobida taslim etdi;
Chorak finaldagi to‘qnashuv: Yarim final va kafolatlangan medal uchun kechgan asabiy to‘qnashuvda unga O‘zbekiston vakili To‘rabek Habibullayev raqiblik qildi. Hakamlarning bo‘lingan qaroriga (2:3) ko‘ra, Habibullayev g‘alaba qozonib, Olimpiada vitse-chempionini musobaqadan chiqarib yubordi;
To‘rabekning chempionligi: Mazkur jangdan so‘ng yuqori kayfiyatda harakat qilgan o‘zbekistonlik yosh bokschi keyingi ikkita bosqichda ham barcha raqiblarini yengib, Osiyo o‘yinlarining oltin medalini qo‘lga kiritdi va chempionlik shohsupasiga ko‘tarildi.
Hozirgi vaqtda qozog‘istonlik bokschi tibbiy muolajalarni davom ettirmoqda va to‘liq tiklangach, yangi xalqaro musobaqalarda revansh olishga tayyorgarlik ko‘radi.
Izohlar 0
…