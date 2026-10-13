«Paxtakor» - «Al Qodisiya» o‘yinida kiritilgan gollarni tomosha qiling
OFK Elit Osiyo Chempionlar ligasida 2-tur Toshkentda start oldi. «Paxtakor» o‘z uyida «Al Qodisiya»ni qabul qilib, so‘nggi daqiqalarda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
«Manchester Siti»dan kelib qo‘shilgan niderlandiyalik yarimhimoyachi Tijani Reyndersning goliga Doston Hamdamov penaltidan javob berdi.
Brendar Rojers jamoasi ochkolarini 4 taga yetkazib, hozircha peshqadamga aylandi. «Paxtakor» esa qatorasiga ikkinchi durangdan so‘ng 2 ochko bilan 7-pog‘onada.
Elit OCHL. 2-tur
Paxtakor — Al Qodisiya 1:1
12 oktyabr, «Paxtakor» stadioni
Gollar: Doston Hamdamov (89) — Tijani Reynders (35).
Izohlar 0
…