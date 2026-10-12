«Paxtakor» OCHLda «Al Qodisiya» bilan durang o‘ynadi
Osiyo chempionlar ligasi elit turnirining G‘arbiy mintaqasi doirasida Toshkentning «Paxtakor» klubi Saudiya Arabistonining «Al Qodisiya» jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuv 1:1 hisobida yakunlandi. O‘yinda dastlab mehmonlar hisobni ochdi, keyinchalik «Paxtakor» penalti orqali muvozanatni tikladi.
«Al Qodisiya» futbolchisi Teyani Reynders 35-daqiqada gol urib, jamoasini oldinga olib chiqdi. «Paxtakor» esa 89-daqiqada Dostonbek Hamdamovning penaltidan kiritgan goli evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
Uchrashuv statistikasiga ko‘ra, to‘p nazorati bo‘yicha «Al Qodisiya» 54 foiz bilan ustunlik qildi. «Paxtakor»da bu ko‘rsatkich 46 foizni tashkil etdi.
Darvoza tomon yo‘llangan zarbalar sonida ham mezbonlar oldinda bo‘ldi: «Paxtakor» 19 marta, raqib esa 15 marta zarba berdi. Biroq darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar «Al Qodisiya»da ko‘proq bo‘ldi, 3 taga qarshi 2 ta.
Burchak zarbalarida saudiyaliklar 7:5 hisobida ustun keldi. Paslar soni «Al Qodisiya»da 521 ta, «Paxtakor»da esa 449 tani tashkil etdi. Follar bo‘yicha «Paxtakor» 9 marta, raqib 13 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi.
Izohlar 0
…