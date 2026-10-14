Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...

·40·Sport
Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joze Mourino «Roma»ning Chempionlar Ligasiga qaytganidan so‘ng ularda katta motivatsiya paydo bo‘lganini va ular faqat o‘ynash uchun kelganini ta’kidladi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, «Real» uchun «Roma» o‘ta muhim raqib va g‘alaba qozonish yagona maqsad.
  • Mourino jamoaning o‘ziga qo‘ygan bosimi va talabchanligini qayd etib, hozircha Chempionlar Ligasida hal qiluvchi bosqich yetib kelmaganini bildirdi.

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Italiyaning «Roma» jamoasiga qarshi kechadigan muhim bahs oldidan matbuot anjumanida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyaning mashhur AS nashri bergan xabarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis o‘zi yaxshi bilgan sobiq jamoasining kuchi va motivatsiyasiga yuqori baho berdi.

2021–2024 yillar davomida aynan Rim klubini boshqarib, muxlislar mehrini qozongan murabbiy bu safar ularga raqib sifatida maydonga chiqishi bahs atrofidagi qiziqishni yanada oshirmoqda.

«Ular bu yerga shunchaki tomosha uchun emas, o‘ynash uchun kelgan»

Joze Mourino raqibning shijoati va guruhdagi bosqich haqida quyidagicha to‘xtalib o‘tdi:

  • Raqibning kuchi va ishtiyoqi: «Juda yaxshi o‘yin bo‘ladi. “Roma” — kuchli jamoa, Chempionlar Ligasiga qaytganidan so‘ng ularda ulkan motivatsiya paydo bo‘lgan. Ular bu yerga futbol tomosha qilish uchun emas, balki astoydil kurashish va o‘ynash uchun kelishgan»;

  • Taqvimning murakkabligi: «Musobaqa boshidanoq Italiyaning eng kuchli ikki jamoasiga qarshi bahs olib borishimizga to‘g‘ri keldi. Ilk o‘yinda uch nafar asosiy futbolchimiz yo‘qligiga qaramay, 3 ochkoni qo‘lga kiritdik. Endi esa bizni “Roma”ga qarshi jiddiy sinov kutmoqda»;

  • Har bir ochkoning qadri: «Ochko jamg‘arish uchun juda sifatli o‘yin ko‘rsatishimiz kerak bo‘ladi. Bu biz uchun o‘ta muhim raqib».

«Bosimni o‘zimiz yaratyapmiz, maqsad — faqat g‘alaba»

«Qirollik klubi» ustozi jamoa oldiga qo‘yilgan qat’iy talablarni ham qayd etib o‘tdi:

  • Hal qiluvchi palla hozircha emas: «Hozircha Chempionlar Ligasida keyingi bosqich taqdiri yoki musobaqa bilan xayrlashishni hal qiluvchi keskin bosimli palla yetib kelgani yo‘q»;

  • Ichki talabchanlik va yagona maqsad: «Biroq biz o‘zimizga-o‘zimiz bosim o‘tkazyapmiz va talabni oshiryapmiz. Maqsadimiz yagona — biz bu to‘qnashuvda faqat g‘alaba qozonishni istaymiz», — deya ta’kidladi Mourino.

Rim klubi bilan Konferensiyalar Ligasida zafar quchgan va Yevropa Ligasi finaligacha yetib borgan Joze Mourinoning sobiq klubiga qarshi qarama-qarshiligi ushbu turning eng dramatik va kutilgan voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Joze MourinoRealRomaUYEFA Chempionlar Ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashoratChempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashoratKecha 19:35«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?Kecha 19:03“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...Kecha 13:07Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiLuis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiKecha 13:00Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi9 sentabr 14:55Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi