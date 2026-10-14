Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joze Mourino «Roma»ning Chempionlar Ligasiga qaytganidan so‘ng ularda katta motivatsiya paydo bo‘lganini va ular faqat o‘ynash uchun kelganini ta’kidladi.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, «Real» uchun «Roma» o‘ta muhim raqib va g‘alaba qozonish yagona maqsad.
- Mourino jamoaning o‘ziga qo‘ygan bosimi va talabchanligini qayd etib, hozircha Chempionlar Ligasida hal qiluvchi bosqich yetib kelmaganini bildirdi.
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida Italiyaning «Roma» jamoasiga qarshi kechadigan muhim bahs oldidan matbuot anjumanida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyaning mashhur AS nashri bergan xabarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis o‘zi yaxshi bilgan sobiq jamoasining kuchi va motivatsiyasiga yuqori baho berdi.
2021–2024 yillar davomida aynan Rim klubini boshqarib, muxlislar mehrini qozongan murabbiy bu safar ularga raqib sifatida maydonga chiqishi bahs atrofidagi qiziqishni yanada oshirmoqda.
«Ular bu yerga shunchaki tomosha uchun emas, o‘ynash uchun kelgan»
Joze Mourino raqibning shijoati va guruhdagi bosqich haqida quyidagicha to‘xtalib o‘tdi:
Raqibning kuchi va ishtiyoqi: «Juda yaxshi o‘yin bo‘ladi. “Roma” — kuchli jamoa, Chempionlar Ligasiga qaytganidan so‘ng ularda ulkan motivatsiya paydo bo‘lgan. Ular bu yerga futbol tomosha qilish uchun emas, balki astoydil kurashish va o‘ynash uchun kelishgan»;
Taqvimning murakkabligi: «Musobaqa boshidanoq Italiyaning eng kuchli ikki jamoasiga qarshi bahs olib borishimizga to‘g‘ri keldi. Ilk o‘yinda uch nafar asosiy futbolchimiz yo‘qligiga qaramay, 3 ochkoni qo‘lga kiritdik. Endi esa bizni “Roma”ga qarshi jiddiy sinov kutmoqda»;
Har bir ochkoning qadri: «Ochko jamg‘arish uchun juda sifatli o‘yin ko‘rsatishimiz kerak bo‘ladi. Bu biz uchun o‘ta muhim raqib».
«Bosimni o‘zimiz yaratyapmiz, maqsad — faqat g‘alaba»
«Qirollik klubi» ustozi jamoa oldiga qo‘yilgan qat’iy talablarni ham qayd etib o‘tdi:
Hal qiluvchi palla hozircha emas: «Hozircha Chempionlar Ligasida keyingi bosqich taqdiri yoki musobaqa bilan xayrlashishni hal qiluvchi keskin bosimli palla yetib kelgani yo‘q»;
Ichki talabchanlik va yagona maqsad: «Biroq biz o‘zimizga-o‘zimiz bosim o‘tkazyapmiz va talabni oshiryapmiz. Maqsadimiz yagona — biz bu to‘qnashuvda faqat g‘alaba qozonishni istaymiz», — deya ta’kidladi Mourino.
Rim klubi bilan Konferensiyalar Ligasida zafar quchgan va Yevropa Ligasi finaligacha yetib borgan Joze Mourinoning sobiq klubiga qarshi qarama-qarshiligi ushbu turning eng dramatik va kutilgan voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…