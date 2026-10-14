Qarshida xalqaro supero‘yin: “Nasaf”ni OCHL-2da qanday xavfli raqib kutmoqda?

·2·Sport
Qarshida xalqaro supero‘yin: “Nasaf”ni OCHL-2da qanday xavfli raqib kutmoqda?

Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasining 2-turi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z maydonida Birlashgan Arab Amirliklarining eng nomdor klublaridan biri — «Al-Vahda»ni qabul qiladi. Ilk turda Bahraynning «Al-Xaldiya» klubi bilan safarda murosa ko‘chasini tanlagan (0:0) qarshiliklar uchun bu safargi sinov ancha jiddiy va shiddatli kechishi kutilmoqda.

Bahs 14 oktyabr kuni Qarshi shahridagi «Markaziy» stadionda Toshkent vaqti bilan soat 18:45da start oladi.

«Al-Vahda»: Tarix, sovrinlar va xalqaro tajriba

Abu-Dabi sharafini himoya qiluvchi mazkur jamoa BAA futbolining haqiqiy bayroqdorlaridan sanaladi:

  • Nomi va laqabi: Arab tilidan tarjima qilinganda «Al-Vahda» so‘zi «Birdamlik» yoki «Birlik» ma’nosini anglatadi. Muxlislar orasida esa libos rangi sababli «Al-Anabi» («To‘q qizillar») nomi bilan mashhur;

  • Mamlakat ichidagi sovrinlar: Klub 4 karra BAA chempioni (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), 2 karra Prezident kubogi, 4 karra Liga kubogi hamda 4 karra mamlakat Superkubogi sohibi hisoblanadi. Yakunlangan 2025/26 yilgi mavsumda ham jamoa finalda «Al-Ayn»ni penaltilar seriyasida yengib, Liga kubogini qo‘lga kiritdi;

  • Xalqaro sahnadagi yutuqlar: 2007 yilgi OCHLda jamoa «Al-Hilol»ni dog‘da qoldirib, yarim finalgacha yetib borgan. 2010 yilgi Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida ham ishtirok etib, yuqori tajriba orttirgan.

Murabbiy va yulduzlar paradi: Kimlardan ehtiyot bo‘lish kerak?

Abu-Dabi klubi tarkibida nafaqat Osiyo, balki jahon futboli ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan nomlar to‘plangan:

  • Bosh murabbiy — Perikles Shamushka: Braziliyalik 61 yoshli tajribali mutaxassis. U Saudiya Arabistonining «Al-Hilol», «Al-Shabob», «Al-G‘arafa» kabi jamoalarini boshqargan hamda «Al-Faysaliy» klubi bilan o‘z tarixida ilk bor Qirol kubogida zafar quchgan;

  • Kristian Benteke: Angliya Premer-ligasida «Liverpul», «Aston Villa» va «Kristal Pelas» saflarida porlagan belgiyalik bahaybat hujumchi. 2026 yil yanvarida jamoaga kelib qo‘shilgan Benteke raqib jarima maydonida haqiqiy xavf manbai hisoblanadi;

  • Umar Xarbin: 2017 yilda «Osiyoning eng yaxshi futbolchisi» deb topilgan Suriya milliy jamoasi to‘purari. «Al-Hilol» bilan OCHLda katta tajribaga ega bo‘lgan hujumchi 2021 yildan buyon jamoa yetakchisi sanaladi;

  • Qimmatbaho yangi legionerlar: Klub yozgi transfer oynasida Gretsiyaning «Panatinaikos» klubidan Sloveniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Adam Gnezda Cherinni 3 million yevroga xarid qildi. Tarkibga, shuningdek, «Alaves»dan Mussa Diarra, argentinalik Lautaro Montenegro va mahalliy yulduz Kayo Kanedo jalb etilgan.

Guruhdagi vaziyat: Irodali g‘alabadan so‘ng Qarshi safari

«Al-Vahda» OCHL-2 musobaqasini murosasiz kurash bilan boshladi:

  • Dastlabki turdagi kambek: Abu-Dabi jamoasi ilk bahsda Quvaytning «Quvayt SK» klubiga qarshi o‘yinda 8-daqiqagacha 0:2 hisobida yutqaza turib, yakunda 3:2 hisobidagi dramatik g‘alabani ilib ketdi. G‘alaba golini esa 90+7-daqiqada aynan Kristian Benteke kiritdi;

  • «Nasaf»ning vazifasi: O‘z muxlislari qarshisida harakat qiladigan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari uchun raqibning kuchli hujum triosini to‘xtatish va dastlabki turdagi ochko yo‘qotishining o‘rnini to‘ldirish bosh maqsadga aylanadi.

Qarshidagi «Markaziy» stadionda kechadigan mazkur qarama-qarshilik guruh g‘olibligi yo‘lidagi eng muhim va shiddatli bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

NasafAl-VahdaOsiyo Chempionlar ligasi-2Qarsh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi17 sentabr 06:25Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladi16 sentabr 23:05«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi16 sentabr 15:17Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdi16 sentabr 06:18«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi10 oktabr 00:43Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?4 avgust 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...