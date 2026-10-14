Qarshida xalqaro supero‘yin: “Nasaf”ni OCHL-2da qanday xavfli raqib kutmoqda?
Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasining 2-turi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z maydonida Birlashgan Arab Amirliklarining eng nomdor klublaridan biri — «Al-Vahda»ni qabul qiladi. Ilk turda Bahraynning «Al-Xaldiya» klubi bilan safarda murosa ko‘chasini tanlagan (0:0) qarshiliklar uchun bu safargi sinov ancha jiddiy va shiddatli kechishi kutilmoqda.
Bahs 14 oktyabr kuni Qarshi shahridagi «Markaziy» stadionda Toshkent vaqti bilan soat 18:45da start oladi.
«Al-Vahda»: Tarix, sovrinlar va xalqaro tajriba
Abu-Dabi sharafini himoya qiluvchi mazkur jamoa BAA futbolining haqiqiy bayroqdorlaridan sanaladi:
Nomi va laqabi: Arab tilidan tarjima qilinganda «Al-Vahda» so‘zi «Birdamlik» yoki «Birlik» ma’nosini anglatadi. Muxlislar orasida esa libos rangi sababli «Al-Anabi» («To‘q qizillar») nomi bilan mashhur;
Mamlakat ichidagi sovrinlar: Klub 4 karra BAA chempioni (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), 2 karra Prezident kubogi, 4 karra Liga kubogi hamda 4 karra mamlakat Superkubogi sohibi hisoblanadi. Yakunlangan 2025/26 yilgi mavsumda ham jamoa finalda «Al-Ayn»ni penaltilar seriyasida yengib, Liga kubogini qo‘lga kiritdi;
Xalqaro sahnadagi yutuqlar: 2007 yilgi OCHLda jamoa «Al-Hilol»ni dog‘da qoldirib, yarim finalgacha yetib borgan. 2010 yilgi Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida ham ishtirok etib, yuqori tajriba orttirgan.
Murabbiy va yulduzlar paradi: Kimlardan ehtiyot bo‘lish kerak?
Abu-Dabi klubi tarkibida nafaqat Osiyo, balki jahon futboli ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan nomlar to‘plangan:
Bosh murabbiy — Perikles Shamushka: Braziliyalik 61 yoshli tajribali mutaxassis. U Saudiya Arabistonining «Al-Hilol», «Al-Shabob», «Al-G‘arafa» kabi jamoalarini boshqargan hamda «Al-Faysaliy» klubi bilan o‘z tarixida ilk bor Qirol kubogida zafar quchgan;
Kristian Benteke: Angliya Premer-ligasida «Liverpul», «Aston Villa» va «Kristal Pelas» saflarida porlagan belgiyalik bahaybat hujumchi. 2026 yil yanvarida jamoaga kelib qo‘shilgan Benteke raqib jarima maydonida haqiqiy xavf manbai hisoblanadi;
Umar Xarbin: 2017 yilda «Osiyoning eng yaxshi futbolchisi» deb topilgan Suriya milliy jamoasi to‘purari. «Al-Hilol» bilan OCHLda katta tajribaga ega bo‘lgan hujumchi 2021 yildan buyon jamoa yetakchisi sanaladi;
Qimmatbaho yangi legionerlar: Klub yozgi transfer oynasida Gretsiyaning «Panatinaikos» klubidan Sloveniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Adam Gnezda Cherinni 3 million yevroga xarid qildi. Tarkibga, shuningdek, «Alaves»dan Mussa Diarra, argentinalik Lautaro Montenegro va mahalliy yulduz Kayo Kanedo jalb etilgan.
Guruhdagi vaziyat: Irodali g‘alabadan so‘ng Qarshi safari
«Al-Vahda» OCHL-2 musobaqasini murosasiz kurash bilan boshladi:
Dastlabki turdagi kambek: Abu-Dabi jamoasi ilk bahsda Quvaytning «Quvayt SK» klubiga qarshi o‘yinda 8-daqiqagacha 0:2 hisobida yutqaza turib, yakunda 3:2 hisobidagi dramatik g‘alabani ilib ketdi. G‘alaba golini esa 90+7-daqiqada aynan Kristian Benteke kiritdi;
«Nasaf»ning vazifasi: O‘z muxlislari qarshisida harakat qiladigan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari uchun raqibning kuchli hujum triosini to‘xtatish va dastlabki turdagi ochko yo‘qotishining o‘rnini to‘ldirish bosh maqsadga aylanadi.
Qarshidagi «Markaziy» stadionda kechadigan mazkur qarama-qarshilik guruh g‘olibligi yo‘lidagi eng muhim va shiddatli bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…