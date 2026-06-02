Yandex Kartalar xizmatida “Ayniqsa yaxshi joylar” mukofoti joriy etildi
Yandex jamoasi oʻz foydalanuvchilari uchun yangi loyiha — xizmat koʻrsatish sifati barqaror yuqori boʻlgan tashkilotlar uchun maxsus mukofot ishga tushirilganini eʼlon qildi. Endilikda Yandex Kartalar platformasida eng nufuzli biznes subyektlari alohida eʼtirof etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
“Ayniqsa yaxshi joy” (Osobenno Xoroshee mesto) maqomi foydalanuvchilarning yuqori baholari tufayli ketma-ket besh yil va undan ortiq vaqt davomida “Yaxshi joy” unvonini saqlab kelayotgan kompaniyalarga beriladi. Bu mukofot biznesning uzoq muddatli ishonchliligi va mijozlarga sodiqligini anglatadi.
Statistikaga koʻra, 2024-yilda ushbu yuksak mukofotga 8600 ta tashkilot loyiq koʻrildi. Bu koʻrsatkich bazaviy “Yaxshi joy” maqomiga ega boʻlgan barcha korxonalarning atigi 4 foizini tashkil etadi, bu esa tanlovning naqadar qatʼiy ekanligidan dalolat beradi.
Oʻz maqomini tasdiqlash uchun biznes egalari muassasa ichiga joylashtiriladigan maxsus haykalcha hamda raqamli belgiga ega boʻladilar. Raqamli belgini shaxsiy kabinet orqali yuklab olib, Yandex Kartalar xizmatidagi kartochkada yoki ijtimoiy tarmoqlarda foydalanish mumkin.
…