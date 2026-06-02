Yandex Kartalar xizmatida “Ayniqsa yaxshi joylar” mukofoti joriy etildi

·72·Texno
Yandex Kartalar xizmatida “Ayniqsa yaxshi joylar” mukofoti joriy etildi

Yandex jamoasi oʻz foydalanuvchilari uchun yangi loyiha — xizmat koʻrsatish sifati barqaror yuqori boʻlgan tashkilotlar uchun maxsus mukofot ishga tushirilganini eʼlon qildi. Endilikda Yandex Kartalar platformasida eng nufuzli biznes subyektlari alohida eʼtirof etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“Ayniqsa yaxshi joy” (Osobenno Xoroshee mesto) maqomi foydalanuvchilarning yuqori baholari tufayli ketma-ket besh yil va undan ortiq vaqt davomida “Yaxshi joy” unvonini saqlab kelayotgan kompaniyalarga beriladi. Bu mukofot biznesning uzoq muddatli ishonchliligi va mijozlarga sodiqligini anglatadi.

Statistikaga koʻra, 2024-yilda ushbu yuksak mukofotga 8600 ta tashkilot loyiq koʻrildi. Bu koʻrsatkich bazaviy “Yaxshi joy” maqomiga ega boʻlgan barcha korxonalarning atigi 4 foizini tashkil etadi, bu esa tanlovning naqadar qatʼiy ekanligidan dalolat beradi.

Oʻz maqomini tasdiqlash uchun biznes egalari muassasa ichiga joylashtiriladigan maxsus haykalcha hamda raqamli belgiga ega boʻladilar. Raqamli belgini shaxsiy kabinet orqali yuklab olib, Yandex Kartalar xizmatidagi kartochkada yoki ijtimoiy tarmoqlarda foydalanish mumkin.

YandexYandex KartalarTexnologiyaBiznesMukofot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin