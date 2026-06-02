Max messenjeridagi Sferum foydalanuvchilari soni 26 millionga yetdi

·38·Texno
Max messenjeridagi Sferum foydalanuvchilari soni 26 millionga yetdi

Max messenjeri tarkibidagi Sferum taʻlim platformasi jamoasi 2025–2026-oʻquv yili yakunlarini eʻlon qildi. Xizmatning haftalik auditoriyasi 20 million foydalanuvchigacha oʻsdi, roʻyxatdan oʻtganlarning umumiy soni esa 26 million kishini tashkil etdi. Bu haqda Max va Sferum loyihalari ortida turgan VK matbuot xizmati xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Foydalanuvchilarning umumiy tarkibidan 2,1 million nafari pedagoglar, 23,9 million nafari esa oʻquvchilar va ularning ota-onalaridir. Platformadagi kundalik faollik koʻrsatkichi 17 million foydalanuvchiga yetmoqda. Yil davomida imtihonlarga tayyorgarlik koʻrish uchun "Postupay" va "Pomoshnik uchenika" kabi yangi servislar ishga tushirildi.

Oʻquv yili davomida elektron kundalik, interaktiv doska va oʻquv kanallari eng ommabop vositalarga aylandi. Raqamli savodxonlikni oshirish maqsadida 200 mingdan ortiq oʻquvchini qamrab olgan "Put v seti" loyihasi amalga oshirildi, pedagoglar uchun esa 1,5 ming ishtirokchiga ega "Puls obrazovaniya" hamjamiyati tashkil etildi.

VK kompaniyasining strategik loyihalar boʻyicha vitse-prezidenti Rustam Xaybullovning soʻzlariga koʻra, xizmatning Max messenjeriga integratsiya qilinishi xavfsizlikni kuchaytirish va platforma funksionalligini sezilarli darajada kengaytirish imkonini berdi.

SferumMaxVKTaʻlimTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin