SpaceX smartfonlarni blokdan chiqarishni talab qilmoqda: 180 kunlik muddat

·42·Texno
SpaceX smartfonlarni blokdan chiqarishni talab qilmoqda: 180 kunlik muddat

SpaceX kompaniyasi Rural Wireless Association, NTCA va ACA Connects bilan hamkorlikda AQSH Federal aloqa komissiyasiga (FCC) murojaat qilib, mobil qurilmalarni faollashtirilgandan 180 kun oʻtgach majburiy va avtomatik ravishda blokdan chiqarish tartibini joriy etishni soʻradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uch sahifadan iborat hujjatda taʼkidlanishicha, mobil qurilmalarni avtomatik blokdan chiqarish isteʼmolchilar tanlovini himoya qilish, raqobatni ragʻbatlantirish va mobil qurilmalar bozoridagi xarajatlarni kamaytirish uchun zarurdir. Ushbu taklif bir necha hafta oldin uch nafar respublikachi senator tomonidan yuborilgan shunga oʻxshash bayonotdan soʻng ilgari surildi.

SpaceX oʻz maktubida 180 kunlik blokirovka davri operatorlarga firibgarlik muammolaridan himoyalanish va qurilmalardan jinoiy maqsadlarda foydalanilmasligini taʼminlash uchun yetarli vaqt berishini aytib oʻtgan. Kompaniya FCCni yirik korporatsiyalarning raqobatga toʻsqinlik qilish imkoniyatlaridan koʻra, isteʼmolchilar va ularning oilalari ehtiyojlarini ustun qoʻyishga chaqirmoqda.

Hozirgi vaqtda AT&T, Verizon va T-Mobile kabi yirik operatorlar koʻpincha telefonlarni oʻz tarmoqlarida foydalanish uchun 36 oygacha bloklab qoʻyishadi. Bu esa foydalanuvchini bitta operatorga bogʻlab qoʻyadi va unga arzonroq tariflarga oʻtish imkonini bermaydi.

SpaceXSmartfonFCCTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin