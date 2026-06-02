Microsoft OpenClaw asosidagi yangi Scout sunʼiy intellekt yordamchisining taqdim etdi

·46·Texno
Microsoft OpenClaw asosidagi yangi Scout sunʼiy intellekt yordamchisining taqdim etdi

2026-yilning ilk haftalarida OpenClaw loyihasi texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻlib, koʻplab mutaxassislarni cheklanmagan AI-agentlar imkoniyatlari bilan tanishtirgan edi. OpenAI ushbu loyiha asoschisini oʻz jamoasiga qoʻshib olganidan soʻng loyiha surʼati pasaygan boʻlsa-da, uning taʼsiri saqlanib qoldi. Bugun Microsoft kompaniyasi OpenClaw quvvati va moslashuvchanligini Microsoft 365 tizimiga olib kiruvchi yangi Scout yordamchisini ishga tushirganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

OpenClaw freymvorki asosida yaratilgan Scout — bu foydalanuvchi bilan doimiy muloqotda boʻladigan, oʻziga xos shaxsiyat va uslubga ega agentik yordamchidir. Foydalanuvchilar oʻz Scout nusxasiga istalgan nomni berishlari (masalan, Sebastian) va avtomatlashtirilishi kerak boʻlgan vazifalar boʻyicha unga doimiy koʻrsatmalar berib borishlari mumkin. Microsoft vitse-prezidenti Omar Shahineʼning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad foydalanuvchining ehtiyojlariga faol moslashadigan yordamchi yaratishdir.

Scout hozircha Microsoft Frontier dasturi orqali taqdim etilmoqda va undan foydalanish uchun GitHub Copilot obunasi talab etiladi. Tizim bulutli texnologiyalarga asoslangan boʻlsa-da, u ish stoli va brauzerlarda ham ishlaydi. Bu esa uni elektron pochta, kalendar va boshqa tizimlarga oson ulash imkonini beradi. Scout kalendarni boshqarish va majlislar kun tartibini tuzish kabi tayyor koʻnikmalar bilan taʼminlangan.

Xavfsizlik masalalariga kelsak, Microsoft nazoratsiz agentlar bilan bogʻliq xavotirlarni bartaraf etish uchun maxsus himoya tizimini joriy qildi. Scout tarkibida oʻrnatilgan "siyosatga muvofiqlik tizimi" (policy conformance system) mavjud boʻlib, u yordamchining koʻrsatmalarga muvofiq ishlayotganini doimiy tekshirib boradi. Har bir tekshiruv natijasi boʻyicha alohida audit hisoboti shakllantiriladi.

Ushbu yangilik Microsoft Build konferensiyasi doirasida taqdim etilgan bir qator mahsulotlarning bir qismidir. Kompaniya, shuningdek, apparat taʼminotiga yoʻnaltirilgan Project Solara, Copilot yangilanishi va yangi mantiqiy fikrlovchi AI modelini ham namoyish etdi. Scout yordamchisi foydalanuvchilarning ish uslubini oʻrganib, vaqt oʻtishi bilan yanada aqlli va mustaqil agentga aylanib boradi.

MicrosoftScoutSunʼiy IntellektGitHub CopilotOpenClaw
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin