Uber sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qilish uchun cheklovlar joriy etdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari borgan sari qimmatlashmoqda va koʻplab kompaniyalar xarajatlarni kamaytirish maqsadida ulardan foydalanishni cheklashga majbur boʻlmoqda. Ushbu roʻyxatga Uber ham qoʻshildi: kompaniya SI uchun sarflanayotgan katta mablagʻlarni jilovlash maqsadida xodimlar uchun ichki cheklovlarni joriy qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg xabariga koʻra, endilikda har bir xodim va har bir agentli kodlash vositasi (masalan, Anthropic tomonidan ishlab chiqilgan Claude Code yoki Cursor) uchun oylik 1500 dollar miqdorida limit belgilandi. Xodimlar oʻz sarf-xarajatlarini maxsus ichki panel orqali kuzatib borishlari mumkin, biroq alohida holatlarda rahbariyat ruxsati bilan ushbu limitdan chiqishga ruxsat beriladi.
Bu yangilik koʻpchilik uchun kutilmagan hol emas, chunki aprel oyida Uber texnik direktori kompaniya bir yillik SI byudjetini bor-yoʻgʻi toʻrt oy ichida sarflab yuborganini maʼlum qilgan edi. Avvalroq The Information nashri Uber oʻz xodimlarini sunʼiy intellektdan imkon qadar koʻproq foydalanishga undagani va hatto ichki reytinglar orqali ularni oʻzaro raqobatga chorlagani haqida yozgan edi.
Uber rahbari Andrew Macdonald ham yaqinda SI samaradorligi borasida shubha bildirib, texnologiyadan foydalanish va yangi isteʼmolchi funksiyalari oʻrtasida aniq bogʻliqlikni koʻrish qiyinligini taʼkidladi. Bu holat butun texnologiya sanoati oldida turgan katta muammoni koʻrsatmoqda: kompaniyalar SIga milliardlab dollar tikmoqda, biroq investitsiyalarning qaytimi (ROI) hozircha koʻproq nazariy xarakterga ega boʻlib qolmoqda.
…