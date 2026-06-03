Uber sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qilish uchun cheklovlar joriy etdi

·41·Texno
Uber sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qilish uchun cheklovlar joriy etdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari borgan sari qimmatlashmoqda va koʻplab kompaniyalar xarajatlarni kamaytirish maqsadida ulardan foydalanishni cheklashga majbur boʻlmoqda. Ushbu roʻyxatga Uber ham qoʻshildi: kompaniya SI uchun sarflanayotgan katta mablagʻlarni jilovlash maqsadida xodimlar uchun ichki cheklovlarni joriy qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg xabariga koʻra, endilikda har bir xodim va har bir agentli kodlash vositasi (masalan, Anthropic tomonidan ishlab chiqilgan Claude Code yoki Cursor) uchun oylik 1500 dollar miqdorida limit belgilandi. Xodimlar oʻz sarf-xarajatlarini maxsus ichki panel orqali kuzatib borishlari mumkin, biroq alohida holatlarda rahbariyat ruxsati bilan ushbu limitdan chiqishga ruxsat beriladi.

Bu yangilik koʻpchilik uchun kutilmagan hol emas, chunki aprel oyida Uber texnik direktori kompaniya bir yillik SI byudjetini bor-yoʻgʻi toʻrt oy ichida sarflab yuborganini maʼlum qilgan edi. Avvalroq The Information nashri Uber oʻz xodimlarini sunʼiy intellektdan imkon qadar koʻproq foydalanishga undagani va hatto ichki reytinglar orqali ularni oʻzaro raqobatga chorlagani haqida yozgan edi.

Uber rahbari Andrew Macdonald ham yaqinda SI samaradorligi borasida shubha bildirib, texnologiyadan foydalanish va yangi isteʼmolchi funksiyalari oʻrtasida aniq bogʻliqlikni koʻrish qiyinligini taʼkidladi. Bu holat butun texnologiya sanoati oldida turgan katta muammoni koʻrsatmoqda: kompaniyalar SIga milliardlab dollar tikmoqda, biroq investitsiyalarning qaytimi (ROI) hozircha koʻproq nazariy xarakterga ega boʻlib qolmoqda.

UberSunʼiy IntellektTexnologiyaClaude CodeCursor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin