Rossiyada ilk xususiy kosmodrom qurilmoqda: Space Energy loyihasi

·44·Texno
Rossiyada ilk xususiy kosmodrom qurilmoqda: Space Energy loyihasi

Rossiyaning Space Energy xususiy kosmik kompaniyasi mamlakatdagi birinchi xususiy kosmodromni barpo etish loyihasini amalga oshirish boʻyicha kelishuvni imzolash arafasida turibdi. Kompaniya bosh direktori Georgiy Emelinning soʻzlariga koʻra, yangi kosmik majmua qurilishi boʻyicha fundamental kelishuvlarga erishilgan va hozirda loyihani rasmiylashtirish jarayoni ketmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda loyihaning asosiy eʻtibori obʻektni joylashtirish uchun eng maqbul maydonchani tanlashga qaratilgan. Space Energy rahbariyati Primorsk oʻlkasi hukumati va Uzoq Sharq federal okrugidagi vakolatli organlar bilan muntazam maslahatlashuvlar oʻtkazmoqda. Kelajakdagi kosmodromning joylashuvi va texnik parametrlari ushbu muzokaralar doirasida aniqlanmoqda.

Istiqbolli hududlar tanlab olingandan soʻng, mutaxassislar muhandislik-geodeziya qidiruv ishlarini va tuproq tahlilini boshlaydilar. Ushbu tadqiqotlar hudud yakuniy tanlanganidan soʻng bir-ikki hafta ichida start olishi kutilmoqda. Shuningdek, kompaniya davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan maxsus iqtisodiy zonalarda obʻektni joylashtirish imkoniyatlarini ham koʻrib chiqmoqda.

Space Energy vakillarining taʻkidlashicha, loyiha xavfsizlik, ekologiya va shaharsozlik qoidalariga toʻliq rioya qilish maqsadida davlat tuzilmalari bilan yaqin hamkorlikda amalga oshiriladi. Mazkur xususiy kosmodrom Rossiya kosmik sanoatida yangi davrni boshlab berishi va tijoriy parvozlar uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.

Space EnergyKosmodromRossiyaTexnologiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin