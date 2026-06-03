Rossiyada ilk xususiy kosmodrom qurilmoqda: Space Energy loyihasi
Rossiyaning Space Energy xususiy kosmik kompaniyasi mamlakatdagi birinchi xususiy kosmodromni barpo etish loyihasini amalga oshirish boʻyicha kelishuvni imzolash arafasida turibdi. Kompaniya bosh direktori Georgiy Emelinning soʻzlariga koʻra, yangi kosmik majmua qurilishi boʻyicha fundamental kelishuvlarga erishilgan va hozirda loyihani rasmiylashtirish jarayoni ketmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda loyihaning asosiy eʻtibori obʻektni joylashtirish uchun eng maqbul maydonchani tanlashga qaratilgan. Space Energy rahbariyati Primorsk oʻlkasi hukumati va Uzoq Sharq federal okrugidagi vakolatli organlar bilan muntazam maslahatlashuvlar oʻtkazmoqda. Kelajakdagi kosmodromning joylashuvi va texnik parametrlari ushbu muzokaralar doirasida aniqlanmoqda.
Istiqbolli hududlar tanlab olingandan soʻng, mutaxassislar muhandislik-geodeziya qidiruv ishlarini va tuproq tahlilini boshlaydilar. Ushbu tadqiqotlar hudud yakuniy tanlanganidan soʻng bir-ikki hafta ichida start olishi kutilmoqda. Shuningdek, kompaniya davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan maxsus iqtisodiy zonalarda obʻektni joylashtirish imkoniyatlarini ham koʻrib chiqmoqda.
Space Energy vakillarining taʻkidlashicha, loyiha xavfsizlik, ekologiya va shaharsozlik qoidalariga toʻliq rioya qilish maqsadida davlat tuzilmalari bilan yaqin hamkorlikda amalga oshiriladi. Mazkur xususiy kosmodrom Rossiya kosmik sanoatida yangi davrni boshlab berishi va tijoriy parvozlar uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.
…