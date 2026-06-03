Rossiya chip ishlab chiqarish uskunalarini oʻrnini bosuvchi loyihalarga 2 mlrd rubl ajratdi

·38·Texno
Rossiya chip ishlab chiqarish uskunalarini oʻrnini bosuvchi loyihalarga 2 mlrd rubl ajratdi

Rossiya Sanoat va savdo vazirligi epitaksiya uskunalarini import oʻrnini bosishga qaratilgan ikkita yirik loyihani ishga tushirdi. Ushbu texnologiya kremniy, kremniy-germaniy hamda indiy, alyuminiy va galliy birikmalari asosidagi qatlamlarni oʻstirish uchun moʻljallangan. CNews nashrining xabar berishicha, yangi ishlanmalar Rossiyaga yetkazib berilishi bloklangan Amerikaning Veeco, Fransiyaning Riber va Niderlandiyaning ASM kompaniyalari uskunalarini almashtirishi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“Epitaksiya-SiGe” loyihasiga 463,7 million rubl mablagʻ ajratildi. Uning doirasida 200 mm diametrli kremniy plastinalarida kremniy-germaniy qatlamlarini gaz fazali epitaksiya usuli bilan oʻstirish qurilmasini yaratish koʻzda tutilgan. Bu tizim Niderlandiyaning ASM Epsilon 2000 qurilmasining analogi boʻladi. Texnik topshiriqqa koʻra, ijrochi reaktor, robot-yuklagich va plastina yuzasini tozalash modulini ishlab chiqishi lozim. Ishlar 2029-yil iyunigacha yakunlanishi kerak.

“Citadel” deb nomlangan ikkinchi loyihaga esa 1,5 milliard rubl yoʻnaltirildi. Bu loyiha indiy, alyuminiy, galliy va arsenid birikmalari asosida geterostrukturalar olish uchun molekulyar-nurli epitaksiya qurilmasini ishlab chiqishni nazarda tutadi. Mazkur tizim Fransiyaning Riber 49 va AQSHning Veeco GEN200 uskunalarining oʻrnini bosishi kutilmoqda. Ushbu loyihani 2030-yil oktabriga qadar yakunlash rejalashtirilgan.

Har ikkala loyihada ham Rossiyada ishlab chiqarilgan butlovchi qismlardan foydalanish talabi qatʼiy belgilab qoʻyilgan. Vakuum kameralari, nasoslar, molekulyar manbalar, nazoratchilar va dasturiy taʼminot kabi muhim tugunlar mahalliy mahsulot boʻlishi shart. Xorijiy detallardan foydalanishga faqat istisno holatlarda va vazirlik bilan kelishilgan holda ruxsat beriladi.

RossiyaChipTexnologiyaImport Oʻrnini BosishMikroelektronika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin