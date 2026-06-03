ChatGPT tarixda eng tez 1 milliard foydalanuvchiga ega boʻlgan ilovaga aylandi

·33·Texno
ChatGPT tarixda eng tez 1 milliard foydalanuvchiga ega boʻlgan ilovaga aylandi

OpenAI kompaniyasining ChatGPT ilovasi butun dunyo boʻylab oylik faol foydalanuvchilari soni boʻyicha 1 milliardlik marrani zabt etdi. Sensor Tower tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, ushbu servis insoniyat tarixidagi eng tez oʻsayotgan ilova sifatida qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ChatGPT ushbu natijaga ishga tushirilganidan taxminan uch yil oʻtib erishdi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u Google Maps, TikTok, Instagram va YouTube kabi gigantlarning oʻsish surʼatlarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat kuchayib borayotgani foydalanuvchilarning platformalarda oʻtkazayotgan vaqtiga ham taʼsir qilmoqda.

Tadqiqotlarga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida Anthropic kompaniyasining Claude ilovasini oʻrnatgan amerikalik foydalanuvchilar ChatGPT platformasida avvalgi sakkiz oylik oʻrtacha koʻrsatkichga nisbatan 5 foizga kamroq vaqt sarflay boshlagan. Hozirda Claude ilovasining oylik faol foydalanuvchilari soni 56 millionni tashkil etmoqda.

Shuningdek, sunʼiy intellekt bozorida yirik moliyaviy oʻzgarishlar kutilmoqda. Anthropic kompaniyasi AQSHda aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) uchun maxfiy tarzda ariza topshirdi. Reuters agentligi xabariga koʻra, OpenAI ham yaqin haftalar ichida oʻz IPO jarayonini boshlashga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Sensor Tower maʼlumotlariga koʻra, Claude ilovasining yillik oʻsish surʼati 640 foizni tashkil etib, bu borada ChatGPT (62%) koʻrsatkichidan sezilarli darajada oʻzib ketgan boʻlsa-da, umumiy foydalanuvchilar soni boʻyicha OpenAI hali ham mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda.

ChatGPTOpenAISunʼiy IntellektClaudeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi