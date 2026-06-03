ChatGPT tarixda eng tez 1 milliard foydalanuvchiga ega boʻlgan ilovaga aylandi
OpenAI kompaniyasining ChatGPT ilovasi butun dunyo boʻylab oylik faol foydalanuvchilari soni boʻyicha 1 milliardlik marrani zabt etdi. Sensor Tower tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, ushbu servis insoniyat tarixidagi eng tez oʻsayotgan ilova sifatida qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ChatGPT ushbu natijaga ishga tushirilganidan taxminan uch yil oʻtib erishdi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u Google Maps, TikTok, Instagram va YouTube kabi gigantlarning oʻsish surʼatlarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat kuchayib borayotgani foydalanuvchilarning platformalarda oʻtkazayotgan vaqtiga ham taʼsir qilmoqda.
Tadqiqotlarga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida Anthropic kompaniyasining Claude ilovasini oʻrnatgan amerikalik foydalanuvchilar ChatGPT platformasida avvalgi sakkiz oylik oʻrtacha koʻrsatkichga nisbatan 5 foizga kamroq vaqt sarflay boshlagan. Hozirda Claude ilovasining oylik faol foydalanuvchilari soni 56 millionni tashkil etmoqda.
Shuningdek, sunʼiy intellekt bozorida yirik moliyaviy oʻzgarishlar kutilmoqda. Anthropic kompaniyasi AQSHda aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) uchun maxfiy tarzda ariza topshirdi. Reuters agentligi xabariga koʻra, OpenAI ham yaqin haftalar ichida oʻz IPO jarayonini boshlashga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Sensor Tower maʼlumotlariga koʻra, Claude ilovasining yillik oʻsish surʼati 640 foizni tashkil etib, bu borada ChatGPT (62%) koʻrsatkichidan sezilarli darajada oʻzib ketgan boʻlsa-da, umumiy foydalanuvchilar soni boʻyicha OpenAI hali ham mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda.
…