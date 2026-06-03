Beeline firibgarlarga qarshi: Kiberbuviga Kiberbola hamrohlik qiladi

·36·Texno
Beeline firibgarlarga qarshi: Kiberbuviga Kiberbola hamrohlik qiladi
Audio versiyasi

“VimpelKom” operatori (Beeline brendi) telefon firibgarligiga qarshi kurashish tizimini kengaytirdi. Ilgari keksa yoshli insonlar nomidan jinoyatchilar bilan muloqot qiluvchi “Kiberbuvi” (Kiberbabushka) AI-modeliga endilikda yangi personaj — “Kiberbola” (Kiberpatsan) qoʻshildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi sunʼiy intellekt modeli aynan oʻsmirlarni aldashga qaratilgan ssenariylarga ixtisoslashgan. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, kelajakda “kiber-oila” tarkibini yanada boyitish rejalashtirilgan. Bunda firibgar istalgan abonentga qoʻngʻiroq qilganida, raqam egasining profiliga mos keladigan virtual suhbatdoshga duch keladi.

Texnologiya quyidagicha ishlaydi: algoritm firibgardan kelayotgan qoʻngʻiroqni tahlil qiladi, shundan soʻng katta til modeli (LLM) kontekstga mos javob matnini generatsiya qiladi. Ushbu matn real vaqt rejimida nutqqa aylantirilib, jinoyatchiga uzatiladi. Asosiy maqsad — firibgarni goʻyoki real odam bilan gaplashayotganiga ishontirib, uning vaqti va resurslarini behuda sarflashdir.

Beeline mutaxassislarining tushuntirishicha, oʻsmirlar firibgarlar uchun keksa yoshli kishilardan keyingi eng asosiy xavf guruhiga kiradi. Jinoyatchilar koʻpincha oʻzlarini maktab, oliygoh yoki davlat organi xodimi sifatida tanishtirib, bolalardan shaxsiy maʼlumotlarni olishga yoki muayyan harakatlarni bajarishga majburlashga urinishadi.

“Kiberbola” aynan shunday hiylalarni tanib olish va ularga ishonarli tarzda javob qaytarishga oʻrgatilgan. Mazkur xizmat “Mening xavfsizligim” servisi foydalanuvchilari uchun bepul bazaviy tarifda mavjud. Antifrod boʻyicha direktor Pyotr Alferovning taʼkidlashicha, loyihaning ishga tushirilishi yozgi taʼtil davrida bolalar xavfsizligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

BeelineSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikLLMTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi