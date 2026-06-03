Max messenjerida Sankt-Peterburg boʻylab bepul ekskursiyalar yoʻlga qoʻyildi
Max messenjeri jamoasi foydalanuvchilar uchun qiziqarli tashabbus boshlanganini eʼlon qildi. 2026-yilning 4-iyunidan 29-iyuniga qadar Max foydalanuvchilari uchun Sankt-Peterburg daryolari va kanallari boʻylab turkum mualliflik ekskursiyalari tashkil etiladi. Loyihada yirik kompaniyalar va media nashrlar ishtirok etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastur doirasida oʻnta mavzuli ekskursiya taklif etiladi va ularning har biri 50 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan. Loyihada taniqli shaxslar, jumladan, jurnalist Kseniya Sobchak, teleboshlovchi Azamat Musagaliyev va aktrisa Mariya Kravchenko shahardagi oʻzlari yoqtirgan maskanlar haqidagi hikoyalari bilan boʻlishadilar.
Yoʻnalishlar mavzusi rang-barang: «VK PRO SPORT» media-kanalidan sport sayri va Mariinskiy teatridan madaniy marshrutdan tortib, «Vokrug sveta» jurnali hamda «Kunstkamera» muzeyi tomonidan tayyorlangan ilmiy ekskursiyagacha mavjud. 15-iyundan boshlab dasturga yangi ishtirokchilar qoʻshiladi.
Xususan, «Mash na Moyke» kanali shaharning mashhur kriminal voqealariga asoslangan marshrutni, «Kanal pro Kanaly» esa yozuvchi Aleksandr Tsipkin bilan hamkorlikda adabiy sayrni taqdim etadi. Ushbu tadbirlarda qatnashish mutlaqo bepul.
Ekskursiyada ishtirok etish uchun Max ilovasidagi @boat_bot chat-boti orqali roʻyxatdan oʻtish, qulay vaqt va mavzuni tanlab, elektron chiptani olish kifoya. Har bir foydalanuvchi bitta teploxod uchun toʻrttagacha joyni band qilishi mumkin.
…