Max messenjerida Sankt-Peterburg boʻylab bepul ekskursiyalar yoʻlga qoʻyildi

·46·Texno
Max messenjerida Sankt-Peterburg boʻylab bepul ekskursiyalar yoʻlga qoʻyildi
Audio versiyasi

Max messenjeri jamoasi foydalanuvchilar uchun qiziqarli tashabbus boshlanganini eʼlon qildi. 2026-yilning 4-iyunidan 29-iyuniga qadar Max foydalanuvchilari uchun Sankt-Peterburg daryolari va kanallari boʻylab turkum mualliflik ekskursiyalari tashkil etiladi. Loyihada yirik kompaniyalar va media nashrlar ishtirok etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastur doirasida oʻnta mavzuli ekskursiya taklif etiladi va ularning har biri 50 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan. Loyihada taniqli shaxslar, jumladan, jurnalist Kseniya Sobchak, teleboshlovchi Azamat Musagaliyev va aktrisa Mariya Kravchenko shahardagi oʻzlari yoqtirgan maskanlar haqidagi hikoyalari bilan boʻlishadilar.

Yoʻnalishlar mavzusi rang-barang: «VK PRO SPORT» media-kanalidan sport sayri va Mariinskiy teatridan madaniy marshrutdan tortib, «Vokrug sveta» jurnali hamda «Kunstkamera» muzeyi tomonidan tayyorlangan ilmiy ekskursiyagacha mavjud. 15-iyundan boshlab dasturga yangi ishtirokchilar qoʻshiladi.

Xususan, «Mash na Moyke» kanali shaharning mashhur kriminal voqealariga asoslangan marshrutni, «Kanal pro Kanaly» esa yozuvchi Aleksandr Tsipkin bilan hamkorlikda adabiy sayrni taqdim etadi. Ushbu tadbirlarda qatnashish mutlaqo bepul.

Ekskursiyada ishtirok etish uchun Max ilovasidagi @boat_bot chat-boti orqali roʻyxatdan oʻtish, qulay vaqt va mavzuni tanlab, elektron chiptani olish kifoya. Har bir foydalanuvchi bitta teploxod uchun toʻrttagacha joyni band qilishi mumkin.

MaxMessenjerSankt-PeterburgEkskursiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi