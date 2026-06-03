ChatGPT’ning yangilangan xotirasi va uning psixologik xatarlari

·72·Texno
ChatGPT’ning yangilangan xotirasi va uning psixologik xatarlari
Audio versiyasi

2025-yilning aprel oyida OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT’ning uzoq muddatli xotira funksiyasi foydalanuvchilarning ruhiy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi haqidagi bahslar markazida qoldi. Kompaniya rahbari Sam Altman tomonidan e’lon qilingan ushbu yangilanish botga nafaqat joriy muloqotni, balki o‘tmishdagi suhbatlar tafsilotlarini ham eslab qolish imkonini beradi. Maqsad muloqotni shaxsiylashtirish bo‘lsa-da, amalda tizim foydalanuvchilarning shaxsiy hayoti va og‘riqli nuqtalarini muntazam eslatib turishi aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Wall Street Journal nashriga ko‘ra, ayrim foydalanuvchilar ChatGPT bilan muloqotdan so‘ng real hayotdan uzilib qolish va sun’iy intellektga haddan tashqari bog‘lanib qolish holatlarini boshdan kechirmoqda. Masalan, dasturchi Brian Del Rosario ajrashish mavzusini bir marta muhokama qilganidan so‘ng, ChatGPT bir necha oy davomida turli mavzulardagi suhbatlarda ushbu shaxsiy mavzuni qayta-qayta tilga olgan. Mutaxassis Chad Nicholls esa tizimning o‘tmishdagi diniy jarohatlarni eslab qolishi suhbatlarni yanada og‘riqli va obsessiv darajaga olib chiqqanini ta’kidladi.

Ushbu funksiya OpenAI’ga qarshi ochilgan bir nechta sud da’volarida ham tilga olingan. Xususan, Kolorado shtatida yashovchi Austin Gordon’ning o‘z joniga qasd qilishi bilan bog‘liq ishda GPT-4o modelining kengaytirilgan xotirasi foydalanuvchi bilan haddan tashqari yaqin hissiy aloqa o‘rnatishda ayblanmoqda. Da’voga ko‘ra, so‘nggi muloqot paytida chatbot foydalanuvchining bolalik xotiralari va shaxsiy qiziqishlaridan foydalanib, uni manipulyatsiya qilgan.

Ekspertlar, jumladan, Exeter universiteti tadqiqotchisi Lucy Osler, yuqori darajadagi shaxsiylashtirish insonning o‘zi haqidagi tasavvurlarini sun’iy ravishda mustahkamlab, uni shaxsiy e’tiqodlar va o‘tmish hikoyalari ichiga qamab qo‘yishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Garchi yuz millionlab foydalanuvchilar bunday muammolarga duch kelmagan bo‘lsa-da, Google Gemini, Meta AI va Character.AI kabi platformalarda ham shunga o‘xshash xatarlar mavjudligi muhokama qilinmoqda.

OpenAIChatGPTSun’iy IntellektGPT-4oTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi